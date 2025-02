Trump nařídil americkému ministerstvu zemědělství zrušit webové stránky odkazující na klimatickou krizi

2. 2. 2025

Trumpova administrativa ve čtvrtek nařídila americkému ministerstvu zemědělství, aby odstranilo své webové stránky dokumentující klimatickou krizi nebo na ni odkazující



Do pátku vstupní stránky na webových stránkách Lesní služby Spojených států amerických, na nichž byly uvedeny klíčové zdroje, výzkum a nástroje pro přizpůsobení se změně klimatu - včetně těch, které poskytují zásadní souvislosti a hodnocení zranitelnosti v případě lesních požárů -, zmizely a zůstala po nich chybová hláška nebo jen jediný řádek: „Nejste oprávněni k přístupu na tuto stránku.“



Úředníci nařídili správcům webových stránek napříč agenturou, aby „identifikovali a archivovali nebo zrušili publikování všech vstupních stránek zaměřených na změnu klimatu“ . Obsahovalo také páteční lhůtu, do které měly být zmínky uvedeny v tabulce pro další přezkoumání.

Stránky obsahovaly důležité nástroje a informace, které pomáhají zmírnit dopady klimatické krize a výzkumu. Trumpova administrativa fakticky znemožnila přístup k desítkám programů zřízených na pomoc širokému spektru komunit - od zemědělců po hasiče - při orientaci v měnících se podmínkách.



Tyto změny jsou součástí závratného přívalu nařízení, která mění politiku federální vlády v oblasti globálního oteplování.



Trump zrušil ochranu životního prostředí, kterou zavedl Joe Biden, vyhlásil stav energetické nouze, aby uspíšil již tak rozjetou těžbu fosilních paliv, a odstoupil od pařížské dohody o klimatu.



Administrativa také vnesla zmatek a chaos do federálních úřadů tím, že zastavila přijímání zaměstnanců a pozastavila projekty spolu se zveřejněním nabídky pro odchod ze zaměstnání, která by federálním zaměstnancům zaručila mzdu a výhody až do září 2025, pokud by během příštího týdne podali výpověď.



V dopise zaslaném ve středu úřad pro personální řízení nařídil vedoucím agentur, aby ukončili granty a smlouvy týkající se „genderové ideologie“, požádali zaměstnance, aby ze svých vládních e-mailů odstranili zájmena, a rozpustili také skupiny zabývající se touto problematikou.



Z webových stránek Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo staženo mnoho informací z oblasti veřejného zdraví: pokyny k antikoncepci, informační list o HIV a transgenderových osobách, lekce o budování podpůrného školního prostředí pro transgenderové a nebinární děti, podrobnosti o Národním dni testování transgenderových osob na HIV a soubor vládních průzkumů, podle nichž transgenderoví studenti trpí vyšší mírou depresí, užívání drog, šikany a dalších problémů.



Odborníci na nemoci uvedli, že vyřazením zdrojů vznikly nebezpečné mezery ve vědeckých informacích. Americká společnost pro infekční nemoci (Infectious Diseases Society of America), která sdružuje lékaře, vydala prohlášení, v němž odsoudila odstranění informací o HIV a transgenderových osobách. Přístup k informacím je „rozhodující pro úsilí o ukončení epidemie HIV“, uvedli představitelé organizace.









Zdroj v angličtině ZDE

