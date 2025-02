Trump varoval Američany, že jeho cla mohou způsobit bolest

2. 2. 2025

Donald Trump prohlásil, že Američané mohou pocítit ekonomickou „bolest“ v důsledku jeho cel uvalených na klíčové obchodní partnery.



„Bude to bolet? Ano, možná (a možná také ne!).“ napsal Trump v neděli velkými písmeny na své sociální síti Truth Social, den poté, co nařídil cla proti Mexiku, Kanadě a Číně.



Přední demokraté varují, že Trumpova cla zasáhnou Američany v jejich peněženkách



Přední demokraté kritizovali plány Donalda Trumpa uvalit cla na americké sousedy a spojence a varovali, že tvrdě zasáhnou pracující rodiny a malé podniky.



Chuck Schumer, vůdce demokratické menšiny v americkém Senátu, se postavil do čela obvinění, když prohlásil, že prezidentem vyhrožovaná cla pravděpodobně „zasáhnou Američany v jejich peněženkách“. „Bylo by hezké, kdyby se Donald Trump soustředil na to, aby se ceny snížily, místo aby se zvyšovaly.“





V pátek kritizovala Trumpova navrhovaná cla pravicově orientovaná redakce deníku Wall Street Journal v článku nazvaném „Nejhloupější obchodní válka v dějinách“:



"Prezident Trump v sobotu vypálí první celní salvu proti těmto notoricky známým americkým protivníkům.... Mexiku a Kanadě. Ty budou zasaženy 25% hraniční daní, zatímco Čína, skutečný protivník, 10%. To nám připomíná starý vtip Bernarda Lewise, že je riskantní být nepřítelem Ameriky, ale může být osudné být jejím přítelem.



Ponecháme-li Čínu stranou, Trumpovo zdůvodnění tohoto ekonomického útoku na sousedy nedává smysl. Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová tvrdí, že „umožnili příliv nelegálních drog do Ameriky“. Drogy však do USA proudí již desítky let a budou proudit tak dlouho, dokud je Američané budou užívat. Ani jedna ze zemí to nemůže zastavit.



Drogy mohou být záminkou, protože Trump dal najevo, že má rád cla kvůli nim samotným. „Nepotřebujeme výrobky, které mají oni,“ řekl pan Trump ve čtvrtek. „Máme všechnu ropu, kterou potřebujete. Máme všechny stromy, které potřebujete, to znamená dřevo.“



Trump v neděli na úvodník reagoval slovy: „Celní lobby“, v jejímž čele stojí globalistický a vždy chybující Wall Street Journal, usilovně pracuje na ospravedlnění... desetiletí trvajícího ROZKRADENÍ AMERIKY, a to jak v oblasti OBCHODU, tak i KRIMINALITY a jedovatých drog.“





Kanada by se měla stát „ceněným 51. státem“, říká Trump



Donald Trump zopakoval své přání, aby se Kanada stala 51. americkým státem, což Justin Trudeau v minulosti důrazně odmítl.



Trump zveřejnil na sociální platformě Social Truth toto:



"Platíme stovky miliard dolarů, abychom Kanadu DOTOVALI. Proč? Neexistuje žádný důvod. Nepotřebujeme nic z toho, co mají oni. Máme neomezené množství energie, měli bychom si vyrábět vlastní auta a máme více dřeva, než kdy dokážeme využít. Bez těchto masivních dotací přestane Kanada jako životaschopná země existovat. Drsné, ale pravdivé! Proto by se Kanada měla stát naším milovaným 51. státem. Mnohem nižší daně a mnohem lepší vojenská ochrana obyvatel Kanady - A ŽÁDNÉ DANĚ!



Arizonský kongresman Greg Stanton kritizoval Trumpovy plány na uvalení cel na hlavní obchodní partnery USA - Mexiko, Kanadu a Čínu - s tím, že to zvýší cenu zboží pro americké spotřebitele. Přiložil seznam potravin každodenní spotřeby - například vajec, brambor a sýrů - a uvedl, že ceny těchto potravin se v důsledku nových cel zvýší o 25 %.





Opatření proti EU „jen otázkou času"



Kroky Donalda Trumpa proti Mexiku, Kanadě a Číně jsou pozorně sledovány i jinde, zejména v EU, které již americký prezident podobnými kroky pohrozil.



Minulý měsíc, teprve druhý den ve funkci, když oznámil vyšetřování americko-čínského obchodu, Trump prohlásil: Trump prohlásil: „I jiné země jsou velkými porušovateli, víte, že to není jen Čína.“ A dodal, že se zabývá také obchodem s EU. „S Evropskou unií máme deficit 350 miliard dolarů. Chovají se k nám velmi, velmi špatně, takže na ně budou uvalena cla,“ řekl.



V neděli na otázku ohledně Trumpových víkendových kroků odpověděl člen Evropské centrální banky Klaas Knot, že očekává, že nová cla povedou k vyšší inflaci a úrokovým sazbám v USA, což pravděpodobně oslabí euro.



„Je jen otázkou času, kdy se cílem stane EU,“ řekl Marchel Alexandrovič, ekonom společnosti Saltmarsh Economics v Londýně. „Do té doby je skutečnost, že Kanada reaguje a zavádí cla proti americkému zboží, znamením věcí příštích a ukazuje na rizika pro globální obchod.“





Investoři se po otevření trhů připravují na pokles



Obchodování na víkendových trzích makléřské společnosti IG naznačuje, že akcie se v pondělí pravděpodobně propadnou poté, co Donald Trump v sobotu nařídil tento týden zavést rozsáhlá cla, což by mohlo vyvolat obchodní válku s některými z největších obchodních partnerů země.



Podle IG se očekává, že budou zasaženy technologické akcie, přičemž americký index Nasdaq by měl na začátku pondělního obchodování klesnout o 1,2 %. Oficiální trh s futures se otevírá v neděli večer.



Index Dow Jones 30 velkých amerických společností podle všeho klesne o více než 0,7 %, zatímco britský FTSE 100 - který minulý týden zakončil na rekordním maximu - je na cestě k poklesu o 0,6 %.



„Překvapením pro trhy dnes nejsou ani tak Trumpova oznámení o clech - do značné míry tak, jak byla označena,“ uvedl analytik IG Tony Sycamore. „Jde o to, že Kanada a Mexiko okamžitě přijaly odvetná opatření a že ostatní, tedy Čína a EU, mohou následovat jejich příkladu, což povede k prudkému poklesu globálního obchodu.“



Po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu největší německá automobilka Volkswagen uvedla, že cla budou mít „škodlivý ekonomický dopad“ na americké spotřebitele i na mezinárodní automobilový průmysl.



Německé automobilky varují, že cla způsobí spotřebitelům inflaci.



„Posuzujeme případné dopady na automobilový průmysl a naši společnost v důsledku oznámených cel,“ uvedl Volkswagen ve svém prohlášení.





„Spoléháme na konstruktivní jednání mezi obchodními partnery, která zajistí bezpečnost plánování a hospodářskou stabilitu a zabrání obchodnímu konfliktu.“



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

