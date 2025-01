Důležitá myšlenka pro jednání s Trumpem, ze severu od amerických hranic

31. 1. 2025

Autorem následujícího textu je Jean Chrétien, který byl v letech 1993-2003 kanadským premiérem. Vyšlo v nejčtenějším kanadském deníku The Globe and Mail 11. ledna 2025.



Kanaďané se nikdy nevzdají nejlepší země na světě, aby se připojili k USA.



Jean Chrétien



Dnes slavím 91. narozeniny.



Je to příležitost oslavit je s rodinou a přáteli. Ohlédnout se za životem, který jsem měl tu čest vést. A zamyslet se nad tím, jak moc se tato země, kterou máme všichni tak rádi, za těch devět desetiletí, co jsem na této zemi, rozrostla a změnila.



Letos jsem se také rozhodl dát si dárek k narozeninám. Udělám v tomto článku něco, co už moc často nedělám, a vyjádřím se k velkému problému, který ovlivňuje stav národa a hluboce trápí mě i mnoho dalších Kanaďanů: Naprosto nepřijatelné urážky a bezprecedentní ohrožení naší suverenity ze strany nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Mám dva velmi jasné a jednoduché vzkazy.

Donaldu Trumpovi, od jednoho starého muže druhému: Dejte si pohov! Jak vás mohlo napadnout, že by se Kanaďané někdy vzdali nejlepší země na světě - a nenechte se mýlit, tou jsme -, aby se připojili ke Spojeným státům?



Mohu vám říci, že Kanaďané si cení své nezávislosti. Milujeme svou zemi. Vybudovali jsme zde něco, co nám může svět závidět - pokud jde o soucit, porozumění, toleranci a hledání způsobu, jak mohou lidé různého původu a vyznání žít společně v harmonii.



Vybudovali jsme také silnou sociální záchrannou síť - zejména v oblasti veřejného zdravotnictví - na kterou jsme velmi hrdí. Není dokonalá, ale je založena na principu, že ti nejzranitelnější z nás by měli být chráněni.



To není „americká cesta“ ani „Trumpova cesta“. Ale je to realita, které jsem svědkem a kterou žiji celý svůj dlouhý život.



Pokud si myslíte, že nás vyhrožováním a urážením získáte na svou stranu, pak o nás opravdu nic nevíte. Nevíte, že pokud jde o boj ve dvou světových válkách za svobodu, přihlásili jsme se - v obou případech - o mnoho let dříve než vaše země. Bojovali jsme a obětovali jsme se mnohem víc, než bylo v našich silách.



Měli jsme také odvahu říci vaší zemi ne, když se nás snažila zatáhnout do zcela neopodstatněné a destabilizující války v Iráku.



Vybudovali jsme národ v té nejnáročnější a nejnáročnější geografii, jakou si lze představit. A dokázali jsme to navzdory nepřízni osudu.



Možná vypadáme jako pohodáři. Vychovaní k mírnosti. Ale nenechte se mýlit, máme páteř a houževnatost.



A to mě přivádí k mému druhému poselství, určenému všem našim vůdcům, federálním i provinčním, a také těm, kteří usilují o vedení naší země: Začněte projevovat tuto páteř a houževnatost. To je to, co Kanaďané chtějí vidět - co potřebují vidět. Tomu se říká vůdcovství. Musíte vést. Kanaďané jsou připraveni následovat.



Vím, že tam ten duch je. Od útoků pana Trumpa se všechny politické strany vyjadřují ve prospěch Kanady. Ve skutečnosti je pro mě velkým zadostiučiněním, že Kanadu hájí dokonce i Bloc Québécois.



Ale hokejový zápas nevyhrajete tím, že budete hrát pouze obranu. Všichni víme, že i když splníme jeden požadavek, pan Trump přijde s dalším, větším. To není diplomacie, to je vydírání.



Potřebujeme jiný přístup - takový, který tento cyklus přeruší.



Pan Trump dokázal jednu věc: sjednotil Kanaďany více než kdykoli předtím! Všichni vedoucí představitelé napříč naší zemí se sjednotili v odhodlání hájit kanadské zájmy.



Když jsem nastoupil do funkce premiéra, Kanada čelila krizi národní jednoty. Hrozba oddělení Québecu byla velmi reálná. Přijali jsme opatření, abychom se s touto existenční hrozbou vypořádali způsobem, díky němuž byli Kanaďané, včetně obyvatel Québecu, silnější, jednotnější a ještě více hrdí na kanadské hodnoty.



Nyní se objevila další existenční hrozba. A my opět potřebujeme snížit naši zranitelnost. To je výzva pro tuto generaci politických vůdců.



A toho nedosáhnete používáním stejných starých přístupů. Stejně jako před 30 lety potřebujeme plán B pro rok 2025.



Ano, říkat Američanům, že jsme jejich nejlepší přátelé a nejbližší obchodní partner, je dobré. Stejně tak je dobré tvrdě lobbovat ve Washingtonu a v hlavních městech států a poukazovat na to, že cla poškodí i americkou ekonomiku. Stejně tak odvetná cla - když jste napadeni, musíte se bránit.



Ale musíme také hrát útočnou hru. Řekněme panu Trumpovi, že i my máme problémy na hranicích se Spojenými státy. Kanada má přísnou legislativu na kontrolu zbraní, ale nelegální zbraně se do ní dostávají z USA. Musíme mu říci, že očekáváme, že Spojené státy budou jednat, aby snížily počet zbraní, které se dostávají do Kanady.



Chceme také chránit Arktidu. Spojené státy však odmítají uznat Severozápadní průjezd a trvají na tom, že se jedná o mezinárodní vodní cestu, přestože protéká kanadskou Arktidou jako kanadské vody. Potřebujeme, aby Spojené státy uznaly Severozápadní průjezd jako kanadské vody.



Potřebujeme také v první řadě snížit zranitelnost Kanady. Musíme být silnější. Mezi provinciemi existuje více obchodních bariér než mezi Kanadou a Spojenými státy. Spusťme národní projekt, abychom se těchto bariér zbavili! A posilme vazby, které tento obrovský národ spojují, prostřednictvím projektů, jako je skutečná národní energetická síť.



Musíme si také uvědomit, že pan Trump nevyhrožuje jen nám; jeho cílem je také rostoucí seznam dalších zemí i samotná Evropská unie, a to teprve začíná.



Kanada by měla urychleně svolat schůzku vedoucích představitelů Dánska, Panamy, Mexika a také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, aby zformulovali plán, jak těmto hrozbám čelit.



Pokaždé, když pan Trump otevře ústa, vytváří pro nás všechny nové spojence. Tak se zorganizujme! Chcete-li se bránit velkému a mocnému tyranovi, potřebujete sílu v počtu.



Jde o to, abychom nečekali v hrůze na další úder Donalda Trumpa. Jde o to vybudovat zemi a mezinárodní společenství, které tyto údery ustojí.



Kanaďané mě znají. Vědí, že jsem optimista. Že jsem praktický. A že vždy říkám svůj názor. Během své dlouhé kariéry jsem se dopustil řady chyb, ale nikdy jsem ani na okamžik nepochyboval o slušnosti svých kanadských spoluobčanů - ani svých politických oponentů.



Současná i budoucí generace politických vůdců by si měla uvědomit, že nejsou vzájemnými nepřáteli - jsou to protivníci. Nikdo nikdy nemiloval řezavou politiku více než já, ale vždy jsem chápal, že každý z nás se snaží pozitivně přispět k tomu, aby se naše komunita nebo země stala lepším místem.



Tento duch je nyní důležitější než kdy jindy, když řešíme tuto novou výzvu. Naši vedoucí představitelé by to měli mít na paměti.



Dnes je mi 91 let a jsem obdařen dobrým zdravím. Jsem připraven na hradbách pomáhat bránit nezávislost naší země, jak jsem to dělal celý život.



Ať žije Kanada!

