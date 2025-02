Spojené státy vyzvaly Ukrajinu, aby do konce roku uspořádala prezidentské a parlamentní volby

3. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Ukrajina by měla do konce roku uspořádat volby, zejména pokud se jí v nadcházejících měsících podaří vyjednat příměří s Ruskem. To platí jak pro výkonnou, tak pro zákonodárnou moc, řekl agentuře Reuters Keith Kellogg, zvláštní prezidentský vyslanec pro Ukrajinu a Rusko. Zdůraznil, že prezidentské a parlamentní volby "se musí konat" navzdory válce. Podle Kellogga to dělá "většina demokratických zemí". "To je velmi důležité... To je krása silné demokracie: máte více než jednoho kandidáta," dodal.