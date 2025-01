Maření elektřiny fénováním oblohy bude zřejmě nelegální

31. 1. 2025 / Boris Cvek

Možná by si čtenáři Britských listů mohli myslet, že téma maření elektřiny pomocí fénování oblohy zhaslo jako nějaká absurdní kuriozita. Není to pravda. Dnes (31. ledna) v polední publicistice Radiožurnálu bylo zopakováno, že zájem o maření elektřiny fénováním oblohy představuje výkon jednoho bloku Temelína.

Co je mnohem zajímavější, je to, že podle Radiožurnálu ministr průmyslu hledá cesty k tomu, jak něco takového zakázat. Ano, zakázat. Měly by se měnit zákony. Iniciativa přišla od samotných energetických firem. A ministerstvo už pracuje na řešení. V úvahu přichází úprava legislativy. Spolupracuje na tom i ČEZ a ČEPS. Tak doufejme, že to není jen nějaká další Potěmkinova vesnice.

Zásadní je, že jde o reálný problém, ale také to, že nejde o něco, co musíme akceptovat, pokud chceme prudký rozvoj obnovitelných zdrojů. Samozřejmě zákon sám není technické řešení pro reálnou situaci v síti, ale pokud samy energetické firmy chtějí takový zákaz, věřím, že vědí, co reálně, technicky chtějí, a jak to zvládnout.

Typické pro Českou republiku je to, že nemáme ještě schválený zákon o ukládání elektřiny, ale už musíme pracovat na zákonu o zákazu jejího maření. Přitom zákon o ukládání elektřiny, tzv. Lex OZE 3, měl už dávno platit. Je neuvěřitelné selhání vlády, že stále není schválen.

Záznam pořadu si lze najít v celodenních záznamech zde:

https://radiozurnal.rozhlas.cz/audioarchiv







