Hnutí Duha: Maření energie je absurdní. Na vině nejsou obnovitelné zdroje, ale nepřipravenost na využívání přebytků levné energie

14. 1. 2025

čas čtení 2 minuty



Plány na výstavbu zařízení na maření elektřiny v době její záporné ceny [1] jsou výsledkem nepřipravenosti České republiky na přebytky levné elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle Hnutí DUHA však nelze vinu přisuzovat obnovitelným zdrojům, ty naopak výrobou levné domácí elektřiny pomáhají ekonomice i energetické bezpečnosti. Příčinou je absence legislativy a koncepčního přístupu k akumulaci energie do baterií; ohřívání vody v domácích bojlerech i zásobnících v teplárnách či výroby zeleného vodíku a také flexibilitu, tedy chytré přizpůsobování spotřeby výkyvům cen za dodávky elektřiny. Řešením je tyto inovace urychleně zavést. Česká republika měla povinnost transponovat EU směrnici 2019/944 [2], která zahrnuje ustanovení týkající se akumulace energie a flexibility, nejpozději do 31. prosince 2020. Je rok 2025 a novela zákona zvaná Lex OZE 3 je nyní v Senátu a ustanovení umožňující zapojení akumulace do trhu s elektřinou nabydou účinnosti až půl roku po zveřejnění novely ve Sbírce zákonů ČR (zpoždění téměř pět let), ustanovení k flexibilitě ještě později.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

„Každý rozumný člověk se pohorší nad plány maření elektřiny. Bylo by však chybou vinit obnovitelné zdroje, které levnou domácí elektřinu produkují. Na vině je stát, který neumožnil využívání akumulace energie a chytrého přizpůsobování spotřeby aktuálním cenám elektřiny. Měla to udělat minulá vláda do konce roku 2020, začala až současná předložením Lex OZE 3. Proto jsme v situaci, kdy místo toho, aby si například lidé ohřívali vodu v domácích bojlerech podle potřeby sítě a dostali za to zaplaceno, tak se bude platit majitelům obřích fénů za ohřívání vzduchu. Vláda musí reagovat a bezodkladně podpořit masivní zapojení různých forem akumulace a flexibility do trhu s elektřinou.“

Poznámky:

[1] https://www.irozhlas.cz/ekonomika/v-cesku-maji-vyrust-obri-feny-na-mareni-prebytecne-energie-neco-je-tu-hodne_2501100615_jaf

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32019L0944

