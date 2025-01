Izrael přiznal, že při útoku v uprchlickém táboře použil sanitku

15. 1. 2025

Rodiny se domáhají spravedlnosti poté, co při zásahu v táboře Balata na Západním břehu Jordánu zemřela osmdesátiletá žena a další civilista





Sanitka přijíždí do úzké ulice v palestinském uprchlickém táboře Balata v Nábulusu na Západním břehu Jordánu, zdánlivě se nijak neliší od jednoho z mnoha záchranářských vozidel, která v oblasti jezdí každý den. Pak však z vozidla vystoupí pět ozbrojených izraelských vojáků, kteří se zúčastní zásahu, jehož výsledkem je smrt dvou civilistů, včetně osmdesátileté ženy, při incidentu, který izraelská armáda přiznala jako „závažný přestupek ... [a] porušení stávajících rozkazů a postupů“.







Deník The Guardian prozkoumal videozáznamy pořízené bezpečnostní kamerou, hovořil se svědky a přeživším účastníkem vojenské operace, kterou 19. prosince 2024 provedly IDF za použití nemocničního vozidla s palestinskou poznávací značkou. Skupiny na ochranu práv ji označily za „flagrantní porušení“ mezinárodního humanitárního práva, které zakazuje používat zdravotnická vozidla k vojenským útokům, které mají za následek zranění nebo smrt lidí.

„Izrael se již nesnaží skrývat své válečné zločiny a chová se tak, jako by normy a pravidla mezinárodního práva neplatily,“ uvedla významná izraelská skupina na ochranu práv B'Tselem, která incident vyšetřovala.





Mužské torzo se sešitými jizvami





„Držela jsem v ruce pytlík s chlebem, který jsem si chtěla vzít domů, když mě Halimah zastavila na ulici,“ řekla 73letá Rashida Abu Al Reesh, která je na klipu vidět, jak stojí vedle oběti. „Chtěla mě pozvat k sobě domů. Najednou se objevilo auto mužů, kteří drželi pušky. Začali střílet. Chudák Halimah okamžitě padla k zemi a já jsem se běžel schovat kamkoli, dokud jsem neutekl po ulici.“

„Bylo mu pouhých 25 let, řekl jeho bratr Mohammed, 35 let. „Neměl žádné spojení s žádnou odbojovou skupinou, byl to jen obyčejný civilista. Byl to zločin. Izraelští vojáci nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenými lidmi.“









Násilí na Západním břehu Jordánu prudce vzrostlo současně s válkou v Gaze. Podle palestinských údajů bylo od října 2023 na Západním břehu izraelskou armádou zadrženo více než 14 300 Palestinců. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) bylo od 7. října 2023 do 21. října 2024 na Západním břehu Jordánu včetně východního Jeruzaléma zabito 732 Palestinců.







Během náletu Izraelci těžce zranili 25letého Husajna Džamála Abnu Leila. V důsledku zranění utrpěných při vojenských úderech se Husajn podrobil kritické operaci, při níž mu byla odebrána ledvina a slezina.Na záběrech z bezpečnostních kamer v obchodě na ulici Al-Suq Road je vidět, jak izraelští vojáci vystupují z nejméně dvou vozidel. Pět vojáků vystupuje ze sanitky, zatímco nejméně pět dalších vystupuje z něčeho, co vypadá jako civilní bílá dodávka. Zdá se, že se ozývá střelba a chodci utíkají jako o život.Starší žena, která si u silnice povídala se sousedem, padá zraněná k zemi. Pokusí se zvednout ruku v prosbě o pomoc, ale během několika vteřin ji prý vojáci smrtelně postřelí dalšími dvěma ranami z útočné zbraně. Jmenovala se Halimah Saleh Hassan Abu Leil, 80 let.Zůstává nejasné, zda izraelské speciální jednotky, které se vynořily ze sanitky, vypálily jeden z posledních výstřelů, které ženu zabily. Podle některých svědků zahájily palbu na civilisty a nejméně šest jich zranily. Vojenské zdroje naznačují, že cílem operace bylo zatčení nebo likvidace šesti členů místní milice Balata napojené na bojovníky Fatahu. Mise však zřejmě selhala, žádný z cílů nebyl zajat ani zabit. Přesto při útoku zemřeli dva palestinští obyvatelé, Halimah a 25letý Ahmad Qusai 'Issa Sarouji.Izraelská armáda přiznala, že „během operace v Nábulusu bylo pro operační účely použito vozidlo podobné sanitce, a to bez povolení a bez souhlasu příslušných velitelů“.„Byly obdrženy zprávy o poškození civilistů během přestřelky a okolnosti incidentu se prověřují,“ uvedly IDF v prohlášení. „Použití vozidla podobného sanitce během operace bylo závažným přestupkem, překročením pravomocí a porušením stávajících rozkazů a postupů. Použití civilních a zdravotnických prostředků pro vojenské účely je zakázáno a jakákoli odchylka od něj neodpovídá chování IDF.“Na základě vyšetřování IDF uvedla, že „velitel jednotky ‚Duvdevan‘ byl pokárán velitelem centrálního velení, zatímco veliteli čety byla velitelem 98. divize uděleno disciplinární opatření“.„Jedná se o specifický incident, který neodráží povahu jednotky ani její četné úspěchy v průběhu let, a zejména během války,“ dodala IDF.Podle přátel a příbuzných Ahmada Qusaie nebyl členem místní domobrany, ale kadeřníkem. Svědci uvádějí, že byl zabit jedním z izraelských odstřelovačů, který během operace vylezl na střechu budovy v táboře.„Ráno jsme se probudili za zvuku střelby,“ řekla v slzách Džamila Sarouji, 65letá matka Ahmada Kusaie. „Ještě jsme snídali. Jeho teta na něj křičela: 'Buď opatrný, Qusai! Nedívej se ven! A ještě když ho upozorňovala, viděli jsme, jak mu teče krev. Snažili jsme se zavolat záchranku, ale marně.“Během útoku Izraelci těžce zranili dalšího obyvatele, 25letého Husajna Džamála Abú Lejla, synovce Halimy. Kvůli zraněním se Husajn podrobil kritické operaci, při níž mu byla odebrána ledvina a slezina.„Sešel jsem dolů a postavil se ke vchodu do čtvrti, a jakmile jsem se zastavil, cítil jsem, že mě postřelili,“ říká Husajn. „Doplazil jsem se a vešel do obchodu našeho souseda. Vešel jsem dovnitř a posadil se a pak začali zvenku střílet do skla. Měl jsem pocit, že umřu. Pak do obchodu vstoupila izraelská armáda - jeden z nich měl pistoli. Snažil jsem se zakrýt si hlavu a on přišel blíž a dvakrát mě střelil do břicha. Strčili mě s nimi do džípu, zakryli mi obličej kuchyňskou zástěrou a snažili se mě uškrtit. Pak mě začali bít, a když jsem na cestě požádal o vodu, donutili mě otevřít ústa a plivli mi do nich. Pak si vzpomínám, že mě odvezla sanitka, než jsem omdlel a ztratil vědomí.“Husajn byl armádou převezen do nemocnice v Tel Avivu a po dvou dnech byl propuštěn a převezen zpět do Nábulusu, kde strávil asi 16 dní ve zdravotnickém zařízení.Svědek Mohammed Himmo, 35 let, svědčil, že vojáci začali nevybíravě střílet na kolemjdoucí.„Pracoval jsem u dveří pekárny a chladil chleba, dokud těsně za námi neprojela sanitka,“ říká Mohammed. „Byli jsme v šoku a nemohli jsme si uvědomit, jestli je to filmová scéna nebo skutečnost, dokud jsem neviděl zastřelenou starou paní a postřeleného Husajna. Během několika vteřin začali střílet do lidí v okolí, aniž by se starali o ženy, děti nebo kohokoli jiného.“Michael Sfard, izraelský právník zabývající se lidskými právy a právní poradce organizace B'Tselem, říká, že nejzákladnějším principem mezinárodního válečného práva je zásada rozlišování, která vyžaduje, aby bojovníci vždy rozlišovali mezi civilisty a bojovníky.„To mimo jiné znamená povinnost ze strany bojovníků rozlišovat mezi sebou a civilisty, říká Sfard. „Vojenská síla převlečená za zdravotnickou posádku je porušením zásady rozlišování, a tedy porušením mezinárodního práva.„Za určitých okolností se použití vozidla, které vypadá jako civilní sanitka, bojovníky může rovnat válečnému zločinu, stejně jako zákeřné zabití nebo zranění osob patřících k nepřátelskému národu nebo armádě,“ dodává.