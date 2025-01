Izraelské vraždění civilistů v Gaze pokračuje, ale příměří se možná blíží. Trump zatlačil na Netanjahua

15. 1. 2025

Moderátor, Channel 4 News, úterý 14. ledna 2025, 19 hodin: Za 465 dní od dne, kdy Hamás zaútočil na Izrael, zabil 1200 lidí a vzal 250 rukojmích, od toho dne, 7. října 2020, izraelská armáda zabila v Gaze více než 46 500 lidí, uvádí se ve zprávě palestinského ministerstva zdravotnictví. To je 100 zabitých lidí každý den. Mohlo by tedy zabíjení brzy přestat? Podrobnosti o příměří naznačují, že v jeho první fázi budou propuštěni někteří rukojmí. výměnou za palestinské vězně a izraelské síly se stáhnou z některých částí Gazy. Zde je Harry Fawcett.

Reportér: Pokud se skutečně jedná o poslední dny a hodiny této války v Gaze, stále ještě nejsou ukončeny a mají známý, nemilosrdný průběh. Devět lidí bylo zabito v noci na úterý při izraelském útoku na rodinný dům v jižním Chán Júnisu.







„Zabili i jejich děti, mé neteři bylo 18 měsíců. Má sestra byla sedm měsíců těhotná. Její švagrová porodila teprve před dvěma týdny. Dítě ani ještě nepojmenovali.“









Nedaleko se nacházejí další členové rodiny. Truchlí v nemocniční márnici pro své bratry, Oguniho a Hamdullaha.





„Říkali jsme, díky Bohu, že bude příměří a všichni se vrátíme do Rafáhu, ale nebylo jim souzeno se vrátit.“





Vznikající příměří, které pro tuto rodinu přišlo příliš pozdě, se jak se zdá málo odlišuje od toho, které bylo na stole už několik měsíců. Od Jednání v Kataru se potvrdilo, že hlavní překážky byly překonány. Zbývá dojednat otázky provádění. Katalyzátorem je blížící se inaugurace prezidenta Trumpa.





Mluvčí katarského ministerstva zahraničí: „Jsou plně zapojeni do rozhovorů, jak jsem řekl, Bidenova administrativa a nastupující administrativa pracují společně v tandemu. zde v Dauhá i mimo něj v regionu, aby zajistili, že k dohodě dojde.“





Reportér: Minulý týden Trump pohrozil, že pokud nebude dohoda uzavřena před jeho nástupem do funkce, bude to peklo. Nyní se objevuje více informací o roli jeho vyslance pro Střední východ Steva Witkoffa, který trval na setkání s izraelským premiérem v sobotu během židovského šabatu, přičemž si vymohl ústupky a vrátil se zpět na jednání.





Kopie dohody, kterou získal Associated Press, popisuje první šestitýdenní fázi, během níž má být 33 izraelských rukojmích, žen, dětí, starých lidí a zraněných propuštěno, vyměněno za stovky Palestinců v izraelských věznicích, pět izraelských vojákyň by bylo vyměněno za 250 Palestinců, vězňů, z nichž 150 je odsouzeno na doživotí.





Palestinským civilistům má být umožněno vrátit se do domovů na severu země, pokud jsou ještě obyvatelné, a humanitární pomoc se zvýší na 600 nákladních aut denně. Izrael stáhne vojáky z oblastí, jako je koridor Nazarim, který chtěl předtím zachovat, aby zabránil přesunu zbraní na sever. Izrael si však nechá zatím vojáky v koridoru Filadelfie na hranici s Egyptem.





Současně by pokračovala jednání před druhou fází, kdy by došlo k výměně převážně mužských rukojmích za více palestinských vězňů a k úplnému stažení izraelské armády z egyptských hranic, čemuž se Benjamin Netanjahu dlouho bránil. Pro izraelské rodiny rukojmích, které se právě vrátily ze setkání s premiérem, absence úplné dohody o této druhé fázi vyvolává obavy.





„Požadujeme od premiéra Netanjahua, od Kataru, od nově zvoleného prezidenta Trumpa, aby se dohodli na všech fázích vyjednávání a získat všechna rukojmí zpět.“





Izraelský premiér je rovněž pod tlakem izraelské pravice, jež očekávala od Trumpova prezidentství zcela jiné věci. Jeho krajně pravicový národní ministr bezpečnosti Itamar Ben Gevier pohrozil, že z koalice odejde. Dohodu označil za dohodu uzavřenou ve prospěch Hamásu.





Třetí a poslední fáze této dohody by znamenala masivní úsilí o obnovu Gazy. Americký ministr zahraničí s tím, že tým prezidenta Trumpa už převzal jeho práci, s tím již začal.





Blinken: „Pro mnoho měsíců jsme intenzivně pracovali s našimi partnery na přípravě podrobného plánu pro období po skončení konfliktu, který by Izraeli umožnil plně se stáhnout z Gazy, zabránit Hamásu v jeho opětovném obsazení a zajistit pro Gazu bezpečnost a rekonstrukci.“





Reportér: Ale i tady panuje obrovská nejistota. Hamás je jednou ze stran navržené dohody, která ho má nakonec nahradit jako vládnoucí subjekt v Gaze. Pro všechny přes skepsi ohledně toho, jak tato dohoda může skončit, zůstává jedna věc nezpochybnitelná jak pro rodiny izraelských rukojmích, tak pro civilisty v Gaze. Musí to přinejmenším začít.









Moderátor: Uslyšíme palestinský názor, ale nejprve jsem hovořil s izraelskými vyjednavačem o rukojmích Geršonem Baskinem. Začal jsem otázkou, co vedlo k tomu, že dohoda může být uzavřena až nyní.













Geršon Baskin: Velký rozdíl mezi tím, co jsme viděli v minulých měsících, a tím, co vidíme právě teď. je 20. leden, kdy do Bílého domu znovu vstoupí velké T a všichni dělají nátlak na premiéra Netanjahua, na Katařany a na Egypťany a ti dělají nátlak na Hamás a všechen tento tlak funguje, protože jsme opravdu, opravdu, opravdu blízko k dohodě.





Moderátor: Ale vydržte minutu. Prezident Biden nám alespoň říkal, že na izraelského premiéra po celou dobu důsledně tlačil, rok a půl nebo tak nějak od 7. října, a nezabralo to. Je tedy Trumpův šroub na palci mnohem silnější než Bidenův?





Geršon Baskin: No, mohlo to být také, že Biden ve skutečnosti na Izrael netlačil, protože... víme, že zároveň řekl, že vytyčuje červené linie a Izrael by měl leccos udělat, ale že posílal další a další zbraně a více a více peněz do Izraele. Takže žádný skutečný tlak premiér Netanjahu ze strany prezidenta Bidena necítil a byla to demokratická administrativa, a tak se mohl premiér Netanjahu vždy obrátit na své republikánské přátele. Nyní si Netanjahu nemá za kým jít stěžovat na prezidenta Trumpa, který vyvíjí tlak na Izrael, když je to právě sám prezident z Republikánské strany.





Moderátor: A v mezidobí, kdy se čeká na realizaci této věci, dalších 10 000 lidí bylo zabito.





Geršon Baskin: Dalších 10 000 lidí bylo zabito. Bylo zabito i mnoho izraelských vojáků a na obou stranách hranice došlo k dalšímu utrpení, hlavně v pásmu Gazy. Je to opravdu strašné.





Moderátor: Dobře, pokud se tato dohoda uskuteční, znamená to konec Netanjahuovy vlády?





Geršon Baskin: Ne, nemyslím si. I když se proti ní postaví krajně pravicové křídlo, stále bude u moci. Nebezpečí pro Netanjahuovu koalici nebo jeho vládu, je, že až válka skončí, vzroste volání po nových volbách. A bude tu požadavek izraelské veřejnosti, aby vyšetřovací komise zjistila, jak Izrael selhal při obraně 7. října. Co k tomu vedlo a jaká je nefunkčnost izraelské izraelské vlády od té doby, to přijde na přetřes.





Moderátor: Mohl by však uniknout porážce v nových volbách?





Geršon Baskin: No, všechny průzkumy veřejného mínění od 7. října loňského roku ukazují, že Netanjahu nemůže vyhrát další volby. Velikost jeho koalice, respektive schopnost sestavit koalici, je velmi malá.







Moderátor: A konečně, a stručně, pokud dovolíte, šest měsíců předtím, než byly dohody z Osla uzavřeny, podepsány na jižní trávě Bílého domu, nikoho v té době nenapadlo, že by se dohody mohly že je to možné. A pak se to stalo. Myslíte si, že něco něco podobného mohlo stát na jižním trávníku Trumpova Bílého domu?





Geršon Baskin: Přesně tak. A nejde jen o ten příklad, který uvádíte. Můžeme mluvit o berlínské zdi. Můžeme mluvit o Nelsonu Mandelovi. Můžeme mluvit o Sýrii a Bašáru Asadovi, což nikdo nepředpověděl den předtím, že syrský režim padne. Takže ano, myslím, že jsme k možné izraelsko-palestinské mírové dohodě blíž než si vůbec někdo dokáže představit.





Moderátor Navzdory všem hrůzám posledního roku.





Geršon Baskin: Právě kvůli všem hrůzám posledního roku. Stále je ještě 7 milionů izraelských židů a 7 milionů palestinských Arabů mezi řekou a mořem. Nikam nepůjdou a toto musí být poslední válka. Nemůžeme takhle pokračovat.







Moderátor: Nyní se e mně připojil Mustafa Barghouti, generální tajemník organizace. Palestinské národní iniciativy a člen Palestinského parlamentu Ústřední rady Organizace pro osvobození Palestiny.

Dovolte mi začít od Geršona Baskina, že má optimismus, ačkoli... je to v nejtemnější hodině pro tolik lidí, ale myslí si, že právě kvůli hrůzám posledního roku by z toho mohlo vzejít něco pozitivního, jak pro Palestince, tak pro Izraelce. Souhlasíte s tím?









Mustafa Barghouti: Souhlasím s tím. že by se mohlo stát něco dobrého, ale to je podmíněno jiným názorem, americkým postojem obecně a odlišným postojem západních zemí. Pokud tyto země řeknou Izraeli dost, už to stačilo a vy musíte ukončit svou okupaci a ukončit svůj systém apartheidu a probíhající genocidu, další tedy nepotřebujeme. Ano, můžeme vidět budoucnost míru. Vše začíná jedním konkrétním činem, který ukončí izraelské nezákonné okupace palestinské půdy.





Moderátor: Takže je to zajímavé, že si Geršon Baskin myslí, že to byl Donald Trump, kdo řekl. že pokud rukojmí nebudou propuštěni, rozpoutá se peklo. Vyvinul nátlak na Netanjahua, a ne tolik na Hamás nebo na Palestince. Myslíte si, že Trump je pro vaši věc dobrý, nebo špatný?





Mustafa Barghouti: To záleží na jeho chování. Myslím tím, že záleží na tom, jestli dovolí Izraeli anektovat Západní břeh Jordánu, což by například zcela zničilo možnost vzniku palestinského státu. Záleží na tom, zda právě v této chvíli okamžiku udělal něco pozitivního, to je nátlak na Netanjahua, něco, co Biden udělat nemohl, a jen proto, že Trump tlačí na Netanjahua, jsme svědky této dohody. . Ta dohoda tu byla už před šesti měsíci. Palestinská strana dohodu přijala. Netanjahu ji zablokoval. Biden místo toho, aby obvinil Netanjahua, prohlašoval, že to byli Palestinci, kdo zablokoval dohodu. A my jsme v průběhu posledních šesti měsíců ztratili deset tisíc nevinných Palestinců. A v průběhu toho také umožnil zabití mnoha izraelských vězňů, takže nyní jsme svědky rozdílu, hlavně proto, že Netanjahu nyní pochopil, že si nemůže hrát s Trumpem hrát. To znamená, že je tu příležitost, pokud Trump zaujme správný postoj, a ne postoj podobný tomu, jaký zaujal Biden.





Moderátor: Mike Huckabee mluví o Západním břehu jako o Judeji. a Samaří. Víte, v Trumpově administrativě jsou i další lidé. kteří chtějí anexi Západního břehu. Komu věříte? Věříte Donaldu Trumpovi? A my nevíme, jak se k tomu staví. Jaký je jeho názor na to? Věříte těmto lidem?





Mustafa Barghouti No, jak víte, je velmi těžké očekávat, co přesně by Trump udělal. Uvidíme. Ale soudě podle toho, co říkají jeho jmenovaní, včetně Huckabeeho a včetně nového ministra obrany, který byl navržen na funkci, je velmi znepokojivé, když Huckabee. říká, že Palestinci neexistují a že jsme prostě jen pouhým výmyslem, jak Izraeli odebrat území. A popírá palestinskou přítomnost úplně a tvrdí, že žádné osady neexistují. a že neexistuje žádná okupace. To je samozřejmě porušením všech aspektů mezinárodního práva, a to znamená, že všichni tito lidé, kteří jsou kolem Trumpa, jsou pro budoucnost velmi nebezpeční, protože to by mohlo znamenat nejen pokračování genocidy, která se děje. v Gaze, ale také zničení jakéhokoli potenciálu pro mír.





Jedna věc, která musí být jasná. Pokud Izrael zabije potenciál pro palestinský stát, jediným řešením by byl jeden demokratický stát. pro všechny. Nikdy nepřijmeme čistky a nikdy se smíříme s tím, že budeme podrobeni apartheidu.

