Tankery vyvážející ruský LNG se nadále opravují v evropských loděnicích

15. 1. 2025

Tankery třídy Ice dodávající zkapalněný zemní plyn z továrny na LNG Jamal jsou nadále servisovány v evropských přístavech. Zákaz spolupráce s nimi by značně zkomplikoval logistiku vývozu LNG z Arktidy, ale Evropská unie zatím své nákupy pouze zvyšuje. Tankery třídy Ice dodávající zkapalněný zemní plyn z továrny na LNG Jamal jsou nadále servisovány v evropských přístavech. Zákaz spolupráce s nimi by značně zkomplikoval logistiku vývozu LNG z Arktidy, ale Evropská unie zatím své nákupy pouze zvyšuje.

Údržbu 14 z 15 specializovaných tankerů třídy Arc7 dodávajících LNG z Jamalu do Evropy prováděly dvě loděnice - Damen ve francouzském Brestu a Fayard A/S v Dánsku, píší Financial Times s odvoláním na informace ze satelitních snímků a údaje o sledování zastávek v přístavech poskytnuté analytickou společností Kpler. Bez těchto oprav lodí by bylo pro Novatek obtížné dodávat palivo z projektu Jamal LNG na klíčové exportní trhy v zimě, kdy jsou ceny plynu na severní polokouli nejvyšší. "Pokud by byly tyto dvě loděnice zakázány, zpochybnilo by to všechny logistické operace," říká Malte Humpert, specialista na arktickou lodní dopravu v High North News. "Oni (tankery LNG) by mohli získat služby jinde, ale to by znamenalo odchýlit se od trasy."

Jediným plavidlem, které se v loděnici nezastavilo, byl tanker Christophe de Margery, který patří sankcionovanému Sovcomflotu. Kritickou závislost lodí Arc7 LNG na evropských službách a náhradních dílech podtrhuje skutečnost, že loď Christophe de Margery je již šest měsíců mimo provoz, říká Humpert. Další tankery vyvážející ruský LNG patří zahraničním energetickým a přepravním společnostem, včetně řecké Dynagas a kanadské Teekay.

Damen od začátku ruské invaze na Ukrajinu sloužil osmi lodím. Potvrdil FT, že opravil "několik plavidel zapojených do přepravy ruského LNG", ale dodal, že to bylo provedeno "v přísném souladu s evropskými sankčními zákony" a že "nebyl zapojen do výběru nákladu, který prováděly přepravní společnosti provozující tato plavidla". Fayard sloužil devíti tankerům.

"V blízké budoucnosti se neplánují další opravy těchto plavidel na LNG," uvedl Damen v prohlášení. Je to dáno tím, že od března vstoupí v platnost zákaz vstupu tankerů přepravujících ruský LNG do evropských přístavů. V důsledku toho nebude možné v těchto přístavech překládat plyn z tankerů ledové třídy na konvenční tankery, které pak směřují do vzdálenějších oblastí. V roce 2023 byla podle Oxfordského institutu pro energetická studia přibližně čtvrtina z 20,9 miliardy metrů krychlových LNG dodaných do EU zpětně vyvezena do jiných zemí.

EU se chce do roku 2027 zcela zbavit ruského plynu, ale zatímco dovoz paliv plynovody klesá, nákupy zkapalněného plynu rostou. Podle společnosti Rystad Energy v roce 2024 vpluly do evropských přístavů tankery se 17,8 miliony tun ruského LNG, tedy 24,2 miliardy metrů krychlových.

Zdroj v angličtině: ZDE

