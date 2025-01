Channel 4 News: Nesmyslné další izraelské zabíjení žen a dětí

V České televizi toto neuvidíte:

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 16. ledna 2024, 19 hodin: Během noci byly zabity desítky Palestinců. Jejich šance na budoucnost byla zmařena. Izrael obviňuje Hamás, že na poslední chvíli narušil dohodu o příměří. Vláda Binyamina Netanjahua se nyní sejde zítra, aby o dohodě hlasovala. Jelikož však zastánci tvrdé linie pohrozili odchodem z jeho vlády, pokud neslíbí, že se po osvobození rukojmích vrátí k válce, není konec konfliktu zaručen. Amerika je i nadále přesvědčena, že mírový plán vstoupí v platnost v neděli, ale zda vydrží a jakou bude mít přesně podobu, zůstává nejisté. Prozatím se však lidé žijící uprostřed trosek v Gaze a rodiny rukojmích drží naděje.

Navzdory včerejším oslavám v Gaze a slovům o míru z úst prezidenta Bidena tedy dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem není zcela podepsána a zpečetěna. Došlo k odkladu poté, co úřad izraelského premiéra Binyamina Netanjahua obvinil Hamás, že se snaží na poslední chvíli vynutit si ústupky. Navzdory americké důvěře zůstává mír v Gaze, kde bylo v noci na dnešek při izraelských úderech zabito 77 lidí, stále v nedohlednu, náš zahraniční zpravodaj Seconder Kermani je nyní v Tel Avivu.



Reportér: Kathy, ve čtvrtek večer se zdá, že poslední překážky, které bránily dohodě, byly překonány. Situace je stále proměnlivá, ale všeobecně se očekává, že izraelský bezpečnostní kabinet bude zítra v pátek hlasovat pro dohodu. A to i přes odpor dvou krajně pravicových stran vládnoucí koalice, z nichž jedna prý z vlády odejde a druhá prohlásila, že bude s dohodou souhlasit, pokud po uplynutí prvních šesti týdnů příměří dojde k návratu k válce. Stane se to, nebo v té fázi už bude mezinárodní i domácí tlak na premiéra Netanjahua příliš velký a on přistoupí na dlouhodobější příměří?





V Gaze, jak říkáte, izraelské údery a krveprolití pokračují. Izrael ze své strany samozřejmě trvá na tom, že cílí pouze na Hamás, a jeho vedení od včerejšího oznámení příměří přišlo s několika bojovnými prohlášeními.





Není však pochyb o tom, že nejvíce nyní trpí obyčejní lidé v Gaze. Upozorňujeme, že naše reportáž obsahuje znepokojivé záběry.