Česká televize lhala, že příměří pro Gazu blokoval Hamás. Ve skutečnosti byla dohoda o příměří hotova už loni v létě, blokoval ji Netanjahu

Oproti tomu izraelský list Haaretz:

Ben-Gvir to řekl nahlas: Netanjahu obětoval rukojmí kvůli svým osobním zájmům

Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v úterý jednoznačně potvrdil podezření, že premiér Benjamin Netanjahu oddaluje návrat rukojmích - i za cenu jejich životů - a válku protahuje na základě osobního zájmu: svého politického přežití.



Dohoda o propuštění rukojmích leží na stole již celý rok a Netanjahu ji opakovaně zmařil, aby zachoval svou vládu, která je závislá na jeho zločinném spojenectví s kahanistickou pravicí.



Dalším důvodem oddalování příměří byla obava Izraele, že až se po uzavření příměří dostanou do Gazy zahraniční novináři, zjistí obrovské množství izraelských válečných zločinů, spáchaných na obyvatelích Gazy, což otřese globálním svědomím natolik, jak se to ještě nikdy nestalo.



According to the conversations in Israeli media, one thing holding Israel back from a ceasefire was/is the concern that when western reporters and human rights groups are allowed in, the true scale of the crime will shock the global conscience in a way it hasn’t yet https://t.co/DO7lSWzw1e