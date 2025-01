Údajné Trumpovy "testy loajality" pro představitele národní bezpečnosti vyvolaly kritiku

17. 1. 2025

Pokud budou kariérní zaměstnanci odstraněni z Národní bezpečnostní rady, vrátí se do svých domovských agentur, ale nejvyšší demokrat ve Výboru pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů vyjádřil obavy, píše Sean Michael Newhouse.

Skupiny prosazující metody dobrého vládnutí a demokraté reagují na zprávy, o kterých v pondělí informovala agentura AP, že nastupující vysocí úředníci Trumpovy administrativy začali vyslýchat federální zaměstnance, kteří pracují v Radě národní bezpečnosti, ohledně jejich politické příslušnosti v rámci snahy zajistit, aby se entita Bílého domu skládala z loajalistů.

"Lidé, kteří jsou v NSC, kariérní lidé, kteří tam jsou, jsou apolitičtí. Jsou to nejlepší odborníci v oblastech, ve kterých se angažují a které se týkají udržení naší národní bezpečnosti," řekl Max Stier, prezident a generální ředitel Partnership for Public Service, na tiskovém brífinku. "Vypadá to, jako by byli podrobeni testu loajality, který je, myslím, v zásadě irelevantní pro kvalitu práce, kterou budou dělat, a zcela jistě irelevantní pro jejich odbornost a důvod, proč tam jsou."

Mike Waltz, Trumpův výběr jako poradce pro národní bezpečnost, řekl, že administrativa nově zvoleného prezidenta "vyčistí paluby", aby zaměstnanci NSC byli "plně v souladu s jeho agendou America First".

"Dáváme tým na místo s politickými (jmenovanými) a doslova jsme právě dostali seznam lidí, kteří tam v současné době jsou (detailisté z agentur) a jak jsem řekl, všichni budou požádáni, aby odešli," řekl Waltz v rozhovoru pro Breitbart 9. ledna. "Přijímáme rezignace ve 12:01 (v den inaugurace) a dosadíme prezidentův tým."

Zaměstnanci jsou obecně podrobně informováni o NSC ze zpravodajských a národních bezpečnostních agentur. Pokud by byli odstraněni z NSC, vrátili by se do svých domovských agentur.

Stier varoval, že "testy loajality" jsou jednou z metod, kterou Trumpova administrativa pravděpodobně brzy použije, aby převrátila federální pracovní sílu vzhůru nohama.

"V blízké budoucnosti bych to viděl na více takových chování – na věci, které by ve skutečnosti nemusely zahrnovat formální změnu statusu, ale spíše by měly stejný dopad na odhánění velkých talentů, které jsou ve skutečnosti skutečně zásadní pro poskytování dobrých služeb veřejnosti," řekl.

Demokrat Gerald Connolly, vedoucí člen Výboru pro dohled a vládní reformu Sněmovny reprezentantů, uvedl v prohlášení, že: "Testy stranické loajality nemají v národní bezpečnosti místo."

"Nově zvolený prezident Trump a jeho přechodný tým dělají z Rady národní bezpečnosti základnu pro svou čistku nestranických státních zaměstnanců," řekl. "Nahrazení expertů v radě politickými kumpány ohrožuje naši národní bezpečnost a naši schopnost rychle a efektivně reagovat na pokračující a velmi reálné globální hrozby v nebezpečném světě."

Ani Americká federace vládních zaměstnanců, ani National Treasury Employees Union okamžitě neodpověděly na žádost o komentář.

V roce 2019 Alexander a Eugene Vindmanovi, dvojčata a poté oba úředníci NSC, vyjádřili obavy z telefonátu mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který vedl k Trumpovu prvnímu impeachmentu. Trump později dvojici propustil po svém prvním zproštění obžaloby při impeachmentu.

Eugene je nyní nově zvoleným demokratickým kongresmanem z Virginie.

