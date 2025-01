Vážená paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR - Olgo Richterová!

16. 1. 2025 / Pavel Veleman

Mám přesný pocit: V současnosti pro mne není místo…

(Marina Cvetajevová)



Opakovaně se ptám: Kam mám vrátit honorář za skoro čtyři roky spolupráce s Vámi ve výši 25 000,- Kč? Na měsíc to dělalo zhruba 600 Kč. Vše chci nyní Vaší osobě vrátit. Nezasloužil jsem si to za spolupráci ve Vašem prvním poslaneckém mandátu, jelikož to, co jste v posledních týdnech udělala mojí osobě - to já bych nikdy v životě neudělal ani svému největšímu nepříteli (a že jich mám). Nechci od Vás žádné peníze, takto zlý člověk jako já si je nemohl zasloužit.

Pamatujete, jak po volbách v roce 2021 a obrovském ideovém obratu jsem se s Vámi, tak strašně pragmatická paní Olgo pracovně rozešel, často jsem Vás kritizoval, často však i bránil (viz texty v BL), Opět je vše dohledatelné. Vždy jste mi děkovala za odvedenou práci vlastně zdarma - jednalo se tehdy o velmi složité sociální případy (prakticky ty nejtěžší), kdy se lidé v zoufalství obracejí na svoji poslankyní a Vy jste velmi využívala tuto pomoc - telefonoval jsem, psal jsem, scházel jsem se s klienty, řešil opravdu nejtěžší případy a poté vypracovával odpovědi a domnívám se, že i to byl i třeba jeden z malých důvodů (osobní vstřícnost a sociální poradenství, vše podepsané Vaším jménem) , diky nimž se Vám, paní místopředsedkyně parlamentu ČR, podařilo ve volbách 2021 získat obrovský počet preferenčních hlasů.





Před Vánocemi 2024 jsem Vás osobně požádal o pomoc romské klientce ze své osobní elektronické pošty ve výši 10 000 Kč. Bez mého vědomí si však paní Richterová vše ověřovala u mého zaměstnavatele (velmi mě to osobně urazilo, tato dehonestace mé pracovní a osobní integrity, měl jsem pocit, že si snad myslí, že ji chci okrást. Jsem sociální pracovník s platem v Praze 32 000 Kč měsíčně, ale opravdu takto uboze bych se nikdy nechoval).





A najednou jsem byl “sociálně mistrován” od takřka celoživotní političky, dneska zcela odtržené od života běžných občanů a o mých klientech ani nemluvím - tam je snad tisíc světelných let. A těch rad a kritiky najednou - sama jste nikdy sociální práci nevykonávala - to už opravdu nenechalo mojí osobu klidnou. Nevěřil jsem však, že byste byla schopna takto zákeřné, bez varování poškodit. Peníze ve výši 10 000 Kč jste pochopitelně klientce neposlala, což je Vaše nezadatelné právo. Prý Úřad práce ČR teď funguje skvěle, Svatá prostoto - co necelých osm let udělá pocit vítěze s mladou političkou.





Reagoval jsem tak, jak jsem zvyklý k lidem, se kterými jsem osobně spolupracoval, znám je a oni znají mojí povahu a bylo to tehdy velmi osobní, leč jak mi píše krásně Vaše asistentka (s lůzou se již nebavíte, že) "nevulgárními urážkami" jsem Vám napsal, jak se mě tento Váš přístup dotknul. Za ty nevulgární urážky se Vám veřejně omlouvám, máte i těch vulgárních plné sociální sítě.





Naopak bez mého vědomí jste paní místopředsedkyně využila mé chyby a svého bývalého spolupracovníka velmi zákeřné a lstivě poškodila. Fakt máte radost?





Domnívám se, že politička v takto vrcholné funkci, která si je plně vědoma (vždy jsem Vám říkal, jak je velmi ošemetné to věčné balancování takřka na hraně pomáhat těm nejpotřebnějším pomocí metody kritické sociální práce a přitom absolutně plnit úlohu zaměstnance). Nakonec jste to proti mojí osobě bezostyšně využila.





Já, který občas někoho uráží slovně, většinou se omlouvám, ale hlavně vždy však při obraně klientů (jako i v tomto případě ) - nikdy však neubližují skutkem a již vůbec ne tak, abych vědomě člověka poškodil profesně.





Na základě této otřesné skutečnosti v současné době podnikám všechny právní kroky, aby toto novodobé papalášství a napomáhání k profesní dehonestaci bývalého spolupracovníka vrcholné političky - se nestalo v Česku normou.





Jako bych se vracel opravdu do svého mládí před rok 1989, avšak již utahaný psychicky i fyzicky - osmapadesátietý chlap, kterého paní Olga Richterová jen tak škodolibě pošle vlastně v blízké budoucnosti na Úřad práce ČR - jen si to tam dědku užij!





Nikdy jsem na nikoho nepodával trestní oznámení - že to bude na moji nejoblíbenější političku od pirátů, o generaci mladší sousedku, ve které jsem viděl symbol lepší budoucností mladých lidí v politice - to jsem opravdu netušil ani v nejšílenějším snu. Udělat to však musím, kritická škola sociální práce si to zaslouží, třeba nás potom bude i v praxi více….Je mi ze všeho zle, věřte mi!





Pavel Veleman, sociální pracovník roku 2023 ve veřejné správě, který se hlásí ke kritické škole sociální práce

PS: Děkuji panu vydavateli Britských listů panu Janu Čulíkovi, který nesponzoruje vlastní stranu podle oficiálních zpráv ve výši 700 000 Kč,- naopak BL dotuje a přesto poskytl klientce potřebných 10 000, - během jedné hodiny.

