Příměří mezi Izraelem a Hamásem začne v neděli; OSN po dosažení dohody vyzývá k rychlému a neomezenému přístupu pomoci do Gazy

16. 1. 2025

čas čtení 17 minut





Izraelský prezident vyzval Netanjahua, aby „přijal a schválil“ dohodu; podle Bidena budou v první fázi propuštěni američtí rukojmí





Katar ve středu večer v Dauhá oznámil, že Hamás a Izrael se dohodly na příměří. Dohoda, která má být zahájena v neděli a potrvá 42 dní, počítá s výměnou rukojmích zadržovaných Hamásem a Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích.



Mezi další aspekty dohody patří návrat Palestinců, kteří byli násilně vysídleni izraelskými silami, do jejich domovů v celém pásmu Gazy. Dohoda rovněž umožní cestování osob zraněných izraelskými útoky a nemocných osob za účelem jejich ošetření, jakož i rozmístění izraelských jednotek přes hranici pásma Gazy.



Joe Biden potvrdil, že Američané se budou podílet na propuštění rukojmích. „Tato dohoda zastaví boje v Gaze, přinese tolik potřebnou humanitární pomoc palestinským civilistům a spojí rukojmí s jejich rodinami po více než 15 měsících v zajetí,“ řekl Biden.



Podle zpráv státních médií se Egypt „chystá dopravit do pásma Gazy co největší množství pomoci“. Probíhala koordinace s cílem „otevřít palestinský přechod Rafáh, aby byl umožněn vstup mezinárodní pomoci“ do Gazy, uvedla egyptská státní média. Dohoda, která má být zahájena v neděli a potrvá 42 dní, počítá s výměnou rukojmích zadržovaných Hamásem a Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích.Dohoda rovněž umožní cestování osob zraněných izraelskými útoky a nemocných osob za účelem jejich ošetření, jakož i rozmístění izraelských jednotek přes hranici pásma Gazy.„Tato dohoda zastaví boje v Gaze, přinese tolik potřebnou humanitární pomoc palestinským civilistům a spojí rukojmí s jejich rodinami po více než 15 měsících v zajetí,“ řekl Biden.Probíhala koordinace s cílem „otevřít palestinský přechod Rafáh, aby byl umožněn vstup mezinárodní pomoci“ do Gazy, uvedla egyptská státní média.





Izraelský bezpečnostní kabinet se sejde ve čtvrtek v 11 hodin místního času,, aby schválil dohodu o příměří a propuštění rukojmích v Gaze, informují Times of Israel s odvoláním na hebrejská média. Izraelská vláda bude o dohodě hlasovat ve čtvrtek, přičemž se očekává, že většina ministrů dohodu schválí, řekl agentuře Reuters vládní úředník.



Donald Trump si v příspěvku na sociální síti Truth Social přispěchal připsat zásluhy za dohodu o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Trump popsal dohodu jako „epickou“ a uvedl, že k ní mohlo dojít pouze v důsledku jeho „historického“ volebního vítězství, „neboť celému světu signalizuje, že moje administrativa bude usilovat o mír a vyjednávat dohody, které zajistí bezpečnost všech Američanů a našich spojenců“.



Saúdská Arábie uvítala dohodu o příměří mezi Izraelem a Hamásem a vyzvala k závazku ukončit izraelskou agresi v Gaze.



„Království zdůrazňuje nutnost dodržovat dohodu a zastavit izraelskou agresi v Gaze,“ uvádí se v prohlášení saúdského ministerstva zahraničí.



Vyzvalo k „úplnému stažení izraelských okupačních sil z pásma (Gazy) a všech ostatních palestinských a arabských území a k návratu vysídlených osob do jejich oblastí“.



MVČK „připraven usnadnit“ propuštění rukojmích a vězňů



Vedoucí Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) uvedl, že organizace je připravena pomoci při provádění dohody o příměří v Gaze a usnadnit výměnu vězňů a rukojmích.



„Jsme rovněž připraveni masivně rozšířit naši humanitární pomoc v Gaze, kde to situace vyžaduje,“ uvedla prezidentka MVČK Mirjana Spoljaričová.



Dodala, že organizace je „rovněž připravena masivně rozšířit naši humanitární reakci v Gaze, kde to situace vyžaduje“.





Izraelský prezident Isaac Herzog vyzval vládu Benjamina Netanjahua, aby podpořila dohodu o příměří v Gaze a propuštění rukojmích, která byla oznámena ve středu.



Herzog prohlásil, že dohoda je jednou z „nejtěžších výzev, které známe“, ale dodal, že vyzývá „izraelskou vládu, aby přijala a schválila dohodu, která jí bude předložena, a vrátila naše dcery a syny domů“.





Novozélandský premiér Christopher Luxon přivítal příměří mezi Hamásem a Izraelem a uvedl, že jeho země po dohodě už dlouho volala.



„Nový Zéland se těší na plné provedení příměří a ukončení strašného lidského utrpení,“ uvedl Luxon ve čtvrtek v příspěvku na X.



Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Winston Peters uvedl, že konflikt způsobil „nepochopitelné lidské utrpení“, a ocenil úsilí účastníků jednání.



Peters vyzval zúčastněné strany, aby podnikly smysluplné kroky směrem k dvoustátnímu řešení, které by zajistilo trvalý mír.



„Politická vůle je klíčem k tomu, aby se historie neopakovala,“ řekl a dodal, že prioritou musí být ochrana civilistů a propuštění rukojmích.



Nyní je třeba zajistit masivní, rychlý a neomezený přísun humanitární pomoci do Gazy.





Americká viceprezidentka Kamala Harrisová ocenila vůdčí roli Joea Bidena, který pomohl vyjednat dohodu o příměří, a označila ji za „významný okamžik“, díky němuž budou propuštěni američtí rukojmí a „obyvatelům Gazy se dostane zoufale potřebné pomoci“.



„I když je třeba udělat ještě hodně práce, věřím, že tato dohoda může být základem, na kterém budeme stavět směrem k dvoustátnímu řešení, které vytvoří mírovější budoucnost pro izraelský a palestinský lid. Nikdy nepřestanu pracovat na dosažení budoucnosti většího míru, důstojnosti a bezpečnosti pro všechny lidi v regionu,“ uvedla. Harrisová pokračovala:



Doug a já se modlíme za všechny rukojmí a jsme vděční, že se někteří z nich, včetně Američanů, brzy shledají se svými blízkými. Při setkáních s rodinami amerických rukojmích jsem slíbila, že v tomto boji nikdy nebudou sami. Prezident Biden a já nemáme vyšší prioritu než bezpečnost Američanů a jsme rozhodnuti, že v rámci této dohody budou všichni američtí rukojmí vráceni domů.





Tento konflikt byl jednou z nejpalčivějších otázek, kterými se Harrisová jako demokratická kandidátka na prezidentku v loňském roce zabývala.











Zdroj v angličtině ZDE

0

138

Místo aby se Harrisová odklonila od prezidenta, jehož přístup k válce pobouřil liberály i konzervativce, přijala jeho politické postoje. Během své kampaně slíbila „železnou“ podporu Izraeli a zároveň uznala utrpení v Gaze, což jsou pocity, které nedokázaly přesvědčit mnoho jejích kritiků z řad arabských Američanů.Ve středečním pečlivě formulovaném prohlášení Harrisové se odráží snaha o nalezení rovnováhy.Nikdy nezapomeneme na životy, které si vyžádal brutální teroristický útok Hamásu 7. října, a na hrůzy, které prožilo nespočet nevinných lidí v následné válce. V mnoha rozhovorech s vedoucími představiteli v regionu jsem se neochvějně zaměřil na ukončení této války tak, aby byl Izrael v bezpečí, rukojmí byla propuštěna, utrpení v Gaze skončilo a palestinský lid mohl realizovat své právo na důstojnost, bezpečnost, svobodu a sebeurčení. Dnešní dohoda začne přinášet zoufale potřebnou úlevu obyvatelům Gazy prostřednictvím přílivu humanitární pomoci a ukončení bojů.řekl agentuře Reuters americký představitel.Witkoff rovněž navštívil Izrael, kde se setkal s Benjaminem Netanjahuem, a „dokázal na Netanjahua zatlačit, aby dohodu přijal a rychle postupoval“, uvedl zdroj agentury.Jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem nabrala na obrátkách poté, co se Izrael a Hizballáh v listopadu dohodly na příměří, a podle amerického představitele dosáhla jednání v posledních 96 hodinách vrcholu.Hlavní překážkou však bylo odmítnutí Hamásu přiznat, kolik rukojmích drží a kdo z nich bude v první fázi dohody propuštěn, uvedla agentura Reuters.To byl hlavní problém těsně před Vánocemi a my jsme na Hamás vyvíjeli tlak a dali jsme jasně najevo, že k dohodě v žádném případě nedojde, pokud Hamás nepředloží a nesouhlasí s úplným seznamem rukojmích, který bude v dohodě uveden.Hamas se seznamem rukojmích souhlasil na konci prosince, což urychlilo závěrečnou fázi směřující k dosažení dohody, včetně podmínek příměří, pořadí propouštění rukojmích, počtu palestinských vězňů, které Izrael výměnou propustí, a budoucí humanitární pomoci Gaze, uvedl úředník.Tato fáze jednání se stala „velmi intenzivní“, uvedli.Dohoda o příměří v Gaze vznikla na konci intenzivního 96hodinového jednání v Dauhá, které zprostředkovali američtí, egyptští a katarští diplomaté, kteří podle agentury Reuters přesvědčili Izrael a Hamás, aby dohodu nakonec uzavřely.V čele americké strany stál blízkovýchodní vyslanec Joea Bidena Brett McGurk, který byl v regionu od 5. ledna a úzce spolupracoval na tom, co úředník označil za „velmi složitou dohodu“.Dohoda překročila cílovou čáru po opakovaných Trumpových varováních, že na Blízkém východě nastane „peklo“, pokud rukojmí držená Hamásem nebudou propuštěna před jeho inaugurací 20. ledna, uvedly zdroje tiskové agentury.Na seznamu rukojmích, kteří mají být propuštěni v první šestitýdenní fázi dohody o příměří, jsou podle četných zpráv i dva Američané zadržovaní v Gaze.Podle zdrojů agentur Reuters a CNN se jedná o Keitha Siegela a Sagui Dekel-Chena.Siegel byl unesen spolu se svou manželkou Adrienne, která byla mezi skupinou rukojmích propuštěných v rámci dohody o příměří z listopadu 2023.Britský premiér Keir Starmer vydal prohlášení, v němž označil zprávu o příměří v Gaze a dohodě o propuštění rukojmích za „dlouho očekávanou“ a vyzval k „obrovskému nárůstu“ humanitární pomoci palestinskému území.„Po měsících ničivého krveprolití a nesčetných ztrátách na životech je to dlouho očekávaná zpráva, na kterou izraelský a palestinský lid zoufale čekal,“ uvedl.Rukojmí, kteří byli onoho dne brutálně vytrženi ze svých domovů a od té doby drženi v zajetí v nepředstavitelných podmínkách, se nyní mohou konečně vrátit ke svým rodinám... Nevinným Palestincům, jejichž domovy se přes noc změnily ve válečnou zónu, a mnoha lidem, kteří přišli o život, musí toto příměří umožnit obrovský nárůst humanitární pomoci, která je tak zoufale potřebná k ukončení utrpení v Gaze.Starmer uvedl, že pozornost se nyní musí zaměřit na to, jak zajistit „trvale lepší budoucnost“ pro izraelský a palestinský lid, která bude „založena na dvoustátním řešení, jež zaručí bezpečnost a stabilitu Izraele spolu se suverénním a životaschopným palestinským státem“.Bidenovo prohlášení přišlo poté, co katarský premiér, šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, potvrdil postupnou dohodu, o níž se doufá, že přinese trvalé ukončení bojů.Odstupující americký prezident potvrdil, že příměří se stane trvalým po dokončení první fáze.„Obě strany musí dohodu dodržovat a co nejrychleji ji realizovat. Nesmyslné zabíjení musí přestat. Rukojmí musí být propuštěni,“ uvedla Sandersová v novém prohlášení.OSN a dalším humanitárním organizacím musí být konečně umožněn neomezený přístup do všech oblastí pásma Gazy, aby mohly poskytovat obrovské množství humanitární pomoci, která je zoufale potřebná. Statisíce nevinných lidí uprostřed zimy bojují o přežití, chybí jim potraviny, voda a lékařská péče. Životy nevinných visí na vlásku.Sanders, který se stal jedním z nejhlasitějších kritiků izraelské vlády v americkém Kongresu, zdůraznil, že dohoda představuje „pouze první krok k obnovení míru“.„Mezinárodní společenství musí trvat na tom, aby bylo příměří udrženo a formalizováno. Musí být stanoven plán obnovy Gazy a nastolení mírové palestinské správy oblasti,“ řekl.A musí být vyvozena odpovědnost za mnohé válečné zločiny, kterých se v tomto strašlivém konfliktu dopustily obě strany.Šéf OSN pro práva Volker Türk uvítal zprávu o dohodě o příměří mezi Izraelem a Hamásem a uvedl, že je příslibem „obrovské úlevy po tolika nesnesitelné bolesti a utrpení“.„Zpráva o první fázi příměří v Gaze mi přinesla obrovskou úlevu a je nezbytné, aby nyní platilo,“ řekl a zároveň vyzval všechny strany, aby ‚udělaly vše, co je v jejich silách, aby zajistily úspěch dalších fází příměří‘.Potraviny, voda, léky, přístřeší a ochrana jsou hlavními prioritami. Nemáme času nazbyt.Türk rovněž upozornil, že je třeba usilovat o vyvození odpovědnosti a spravedlnosti pro osoby odpovědné za útoky ze 7. října, nezákonné zabíjení civilistů v Gaze a všechny další zločiny podle mezinárodního práva.Philippe Lazzarini, šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky, uvedl, že dohoda „konečně přinese tolik potřebný oddech pro obyvatele Gazy a propuštění rukojmích“.To, co je potřeba, je rychlý, neomezený & nepřerušovaný přístup humanitární pomoci a dodávek, aby bylo možné reagovat na obrovské utrpení způsobené touto válkou.Generální tajemník OSN António Guterres vyzval všechny strany, aby „dodržely své závazky a zajistily, že tato dohoda bude plně realizována“. „Naší prioritou musí být zmírnění obrovského utrpení způsobeného tímto konfliktem,“ řekl.Naléhavě vyzývám strany a příslušné partnery, aby využili této příležitosti k nastolení důvěryhodné politické cesty k lepší budoucnosti pro Palestince, Izraelce i celý region.Ve svém příspěvku na Twitteru vyjádřil Erdoğan naději své vlády, že „dohoda bude přínosem pro náš region a celé lidstvo, zejména pro naše palestinské bratry, a že otevře dveře trvalému míru a stabilitě“.Erdoğan byl v uplynulém roce hlasitým kritikem izraelských akcí v Gaze a označil Hamás spíše za osvobozeneckou organizaci než za teroristickou skupinu, čímž se dostal do rozporu se svými spojenci z NATO. Ve svém prohlášení uvedl:S úctou vzdáváme hold hrdinnému lidu a statečným synům Gazy, kteří odvážně bránili svou zemi a svobodu před nezákonnými a nelidskými útoky Izraele.Dále dodal, že jeho vláda bude podporovat úsilí o obnovu Gazy.V posledních 15 měsících se palestinští novináři v Gaze běžně stávají terčem útoků a jsou zabíjeni izraelskými silami v celém pásmu Gazy.Ve středečním prohlášení, které následovalo po oznámení dohody o příměří, Výbor pro projekt novinářů uvedl:„Novináři platí nejvyšší cenu - svými životy - za to, aby světu poskytli určitý vhled do hrůz, které se v Gaze odehrávají během této vleklé války, jež zdecimovala celou generaci palestinských reportérů a redakcí.Vyzýváme egyptské, palestinské a izraelské úřady, aby zahraničním novinářům okamžitě umožnily vstup do Gazy, a mezinárodní společenství, aby nezávisle vyšetřilo záměrné útoky na novináře, které jsou od října 2023 široce zdokumentovány.“Podobně v loňském prohlášení, které bylo vydáno u příležitosti jednoho roku od zahájení války, uvedli Reportéři bez hranic:„Celý rok války znamenal rok bezprecedentního násilí vůči novinářům, přičemž novinářský sbor v Gaze je nyní zdecimován a zahraniční novináři mají stále zakázán vstup do pásma.Izraelské síly udělaly vše, co bylo v jejich silách, aby zabránily informování o dění v Gaze, a systematicky se zaměřují na novináře, kteří podstupují obrovské riziko, aby mohli dělat svou práci.“. Káhira sehrála klíčovou roli při jednáních o ukončení bojů v Gaze, když zprostředkovala jednání mezi Izraelem a Hamásem.V příspěvku na sociálních sítích al-Sisi uvedl, že Egypt spolu s Katarem a Spojenými státy vyvinul „usilovné úsilí“, aby se dohoda uskutečnila. Dodal, že Egypt „zůstane vždy věrný své smlouvě, zastáncem spravedlivého míru, loajálním partnerem při jeho dosahování a obhájcem legitimních práv palestinského lidu“.