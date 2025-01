Vojáci Wagnerovy skupiny jsou ve srovnání se severokorejskými "jenom děti"

17. 1. 2025

Ukrajinský voják v sobotním příspěvku na sociálních sítích popsal Severokorejce bojující v Kurské oblasti jako "disciplinované, odhodlané a nebojácné". Ukrajinský voják v sobotním příspěvku na sociálních sítích popsal Severokorejce bojující v Kurské oblasti jako "disciplinované, odhodlané a nebojácné".

Jurij Bondar, který sloužil v ukrajinské 80. samostatné výsadkové útočné brigádě "Galicijští lvi", napsal na Facebooku, že jeho jednotka byla jednou z prvních ukrajinských ozbrojených sil (AFU), které se střetly se severokorejskými jednotkami v Kurské oblasti, a dodal, že jednotky Pchjongjangu by neměly být podceňovány:

"Jsou extrémně odolní, extrémně dobře vycvičení a morálně stabilní."

Pokračoval: "Jejich úroveň znalostí ručních zbraní je extrémně vysoká – deset let vojenské služby přináší výsledky. Počet bezpilotních letounů obranných sil, které nepřítel dokázal sestřelit jen za použití ručních zbraní, je vážně překvapivý."

Poté pokračoval v potvrzování zpráv, založených na notebooku nalezeném na těle zabitého severokorejského vojáka, o taktice, kterou používali k útoku na ukrajinské bezpilotní letouny, což přičítal jejich "psychologické odolnosti". Řekl, že jeden ze skupiny funguje "jako návnada", aby přilákal pozornost dronu, zatímco ostatní se ho pokusí přepadnout a sestřelí ho svými osobními zbraněmi.

Mnoho z toho, co Bondar napsal, bylo podpořeno komentáři pro New York Times (NYT) "anonymizovanými" ukrajinskými vojáky o víkendu, kteří uvedli, že od příchodu Severokorejců se boje v oblasti Kurska staly "mnohem zuřivějšími než dříve".

Poručík AFU používající volací znak "Alex" řekl: "Korejci ... Jsou docela zruční ve střelbě, opakovaně ničili drony, očividně na to byli primárně vycvičeni, takže se snaží zničit všechno ve vzduchu."

Velitel čety, identifikovaný jako "Oleksij", řekl NYT: "Situace se výrazně zhoršila, když začali přicházet Severokorejci. Hromadně tlačí na naše fronty, nacházejí slabá místa a prorážejí je."

Bondar řekl, že jednotky KLDR provádějí dynamické útoky, často zastihují ukrajinské obránce "nepřipravené" a obsazují pozice, i když jsou přečísleni. Řekl, že jeden z velitelů v Kursku mu řekl: "... ve srovnání s vojáky KLDR je Wagnerův model z roku 2022 jen dětský – a já mu věřím."

Řekl, že vojáci KLDR se zřídka vzdávají. Pokud jsou zraněni, jejich soudruzi je prostě překročí a nechají je tam, kde leží, a použijí granáty, aby se vyhodili do povětří, když se ukrajinské jednotky přiblíží. Dodal, že mrtví jsou poléváni hořlavou kapalinou; jejich tváře hořely, aby zakryly identitu.

Ukrajinské úřady tvrdí, že se jim od té doby, co dorazili do Kurské oblasti, podařilo zajmout pouze tři Severokorejce, z nichž jeden podlehl svým zraněním krátce po zadržení a další dva, kteří byli také zraněni, byli převezeni do Kyjeva k výslechu.

