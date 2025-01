Izrael zakázal Palestincům projevovat radost nad propuštěním svých příbuzných z izraelských věznic

20. 1. 2025

Rodiny palestinských vězňů sdělují, že izraelské síly provedly razii v jejich domech



Izrael tvrdí, že zabrání „veřejným projevům radosti“ rodin, až budou Palestinci propuštěni v rámci příměří v Gaze

Izraelští vojáci palestinské rodiny výslovně varovali před rozhovory s médii



Rodina 24leté Palestinky Ziny Barberové, která byla více než rok držena ve vězení, se připravovala na její propuštění v rámci dohody o příměří v Gaze, když v sobotu pozdě večer přišla k jejich dveřím skupina izraelských policistů.



„Vtrhli do našeho domu a zabavili vlajky a symboly spojené s Palestinou,“ řekla její matka Amal.



V neděli mělo být propuštěno 90 vězňů výměnou za tři izraelské rukojmí, které Hamás předal Izraelským obranným silám (IDF).



Příbuzní palestinských vězňů z východního Jeruzaléma, kteří mají být propuštěni výměnou za tři izraelské rukojmí zadržované Hamásem v Gaze, uvedli, že je izraelští vojáci výslovně varovali před rozhovory s médii. Domy nejméně čtyř vězňů ve východním Jeruzalémě byly napadeny izraelskými bezpečnostními silami.



„Je nám líto, ale teď nemůžeme mluvit, i u nás provedli razii,“ řekl rodinný příslušník dalšího palestinského vězně, který si z obavy před následky ze strany izraelské policie nepřeje být jmenován.



Snížením viditelnosti oslav mezi rodinami vězňů se Izrael zřejmě snaží zajistit, aby příměří nebylo vykládáno jako vítězství Hamásu a porážka izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Izraelské varování před oslavami však nezabralo na Západním břehu Jordánu, kde stovky lidí vyšly do ulic Ramalláhu, Kalandie a Nábulusu, aby oslavily návrat vězňů.



Matky, otcové, sourozenci a přátelé čekali v zimě, aby mohli obejmout své blízké v rámci dohody, kterou palestinská vězeňská společnost označila za „největší kolektivní záchrannou operaci vězňů a vězeňkyň od roku 1985 a nejkvalitnější a nejpočetnější“. V Ramalláhu několik lidí v davu mávalo vlajkami Hamásu.



V uprchlickém táboře Qalandia na Západním břehu připravil Usáma Šádí s rodinou sladkosti, stužky a vyzdobil své auto palestinskou vlajkou a fotografiemi své sedmnáctileté dcery Aseel, která byla zatčena v loňském roce a měla být zahrnuta do nedělního propuštění.



„Je těžké popsat emoce, které v tuto chvíli cítíme,“ řekl. „Moje dcera byla zatčena 7. listopadu, když protestovala proti zabíjení palestinských dětí v Gaze. Mávala palestinskou vlajkou. Izraelští vojáci ji střelili do nohy a spoutali ji. Obvinili ji, že se pokusila vojáky pobodat. Skutečnost, že ji nyní propouštějí, znamená, že Izrael věděl, že se moje dcera ničeho nedopustila. Přesto drží nezletilou ve vězení více než rok.“



Izraelská vězeňská služba uvedla, že dvě věznice, jedna u Jeruzaléma a druhá u jižního města Aškelon, zahájily přípravy na propuštění shromažďováním vězňů, kteří mají být propuštěni, a že budou nejprve převezeni do věznice Ofer u Ramalláhu, kde se v zimě shromáždili příbuzní čekající na své blízké.



Auta s přáteli a příbuznými vězňů mávala palestinskými vlajkami a skupina chlapců proti chladu zapálila táborák, zatímco oblohu při západu slunce rozzářil první ohňostroj.



„Jsem velmi šťastná,“ řekla 53letá Khawlaha Mahfouzová, jejíž 33letá dcera Ayat z Hebronu byla zatčena v červnu 2024 za pokus o bodný útok. „Zároveň je mé srdce smutné a necítím se připravená slavit s ohledem na všechno, co se v Gaze děje.“



Ve druhé fázi dohody o příměří mají být zbývající žijící rukojmí posláni zpět a propuštěn odpovídající poměr palestinských vězňů a Izrael se z území zcela stáhne. Konkrétní údaje jsou předmětem dalších jednání, která mají začít po 16 dnech první fáze.



Třetí fáze bude řešit výměnu těl zemřelých rukojmích a členů Hamásu a bude zahájen plán obnovy Gazy. Ujednání o budoucí správě pásma zůstávají nejasná.



Přibližně 100 palestinských vězňů, kteří mají být propuštěni, si odpykává doživotní tresty za násilné útoky na Izraelce; další byli uvězněni za méně závažné trestné činy, včetně příspěvků na sociálních sítích, nebo byli drženi ve správní vazbě, která umožňuje předběžné zatčení osob na základě nezveřejněných důkazů.



Podle kopie dohody, kterou viděl deník Guardian, bude devět nemocných a zraněných Izraelců propuštěno výměnou za 110 Palestinců, kteří si v izraelských věznicích odpykávají doživotní tresty.



Muži starší 50 let ze seznamu 33 rukojmích budou propuštěni výměnou za vězně odpykávající si doživotní tresty v poměru 1:3 a 1:27 u ostatních trestů.



Podle údajů zveřejněných izraelskou nevládní organizací HaMoked bylo v lednu 2025 v izraelských věznicích 10 221 Palestinců. Přibližně 3 376 z nich je drženo v rámci administrativní vazby, to znamená bez obvinění a na dobu neurčitou, zatímco 1 886 je klasifikováno jako „nezákonní bojovníci“, což rovněž umožňuje zadržování bez obvinění nebo soudu. Izraelské obranné síly a izraelská vláda tvrdí, že tato opatření jsou v souladu s mezinárodním právem.



Palestinci již dlouho tvrdí, že věznění je klíčovým prvkem 57 let trvající izraelské okupace: podle různých odhadů bylo alespoň jednou v životě zatčeno až 40 % palestinských mužů.



Propuštění palestinských vězňů bylo středobodem dlouholetého patu při jednáních mezi Hamásem a Izraelem, která se loni v červenci zastavila, než byla před inaugurací zvoleného prezidenta Donalda Trumpa obnovena. Trump pohrozil, že rozpoutá na Hamás „peklo“, pokud rukojmí nebudou propuštěni před jeho nástupem do druhého funkčního období.



Během jednání palestinští představitelé uvedli, že Izrael nadále blokuje propuštění deseti konkrétních vězňů, včetně Marwana Barghútího, populárního vůdce ozbrojené frakce Fatah, a Ahmada Saadata, šéfa Lidové fronty pro osvobození Palestiny, který stál za atentátem na izraelského ministra Rehavama Ze'eviho v roce 2001.





Aby se předešlo případné slepé uličce v posledních jednáních, bylo dohodnuto, že jednání o propuštění známých politických a vojenských osobností se odloží na druhou fázi dohody.







