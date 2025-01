Trump hrozí Rusku a jeho spojencům cly, pokud neukončí válku na Ukrajině

22. 1. 2025

Donald Trump ve svém příspěvku na serveru Truth Social pohrozil Rusku a jeho spojencům, že na ně uvalí „vysoké daně, cla a sankce“, pokud neukončí svou invazi na Ukrajinu



Příspěvek byl zveřejněn poté, co Trump nesplnil svůj předvolební slib ukončit válku v zemi do 24 hodin od nástupu do úřadu. Zde je to, co prezident napsal:



Nechci ublížit Rusku. Mám rád ruský lid a s prezidentem Putinem jsem měl vždy velmi dobré vztahy - a to navzdory HOAXU radikální levice o Rusku, Rusku, Rusku. Nikdy nesmíme zapomenout, že Rusko nám pomohlo vyhrát druhou světovou válku a ztratilo při tom téměř 60 000 000 životů. Vzhledem k tomu všemu udělám Rusku, jehož ekonomika upadá, a prezidentu Putinovi velkou LASKAVOST. Urovnejte to teď a ZASTAVTE tuhle směšnou válku! BUDE TO JEN HORŠÍ. Pokud se „nedohodneme“, a to brzy, nemám jinou možnost než zavést vysoké daně, cla a sankce na vše, co Rusko prodává do Spojených států a různých dalších zúčastněných zemí. Skončeme s touto válkou, která by nikdy nezačala, kdybych byl prezidentem! Můžeme to udělat po dobrém nebo po zlém - a po dobrém je to vždycky lepší. Je čas „uzavřít dohodu“. UŽ BY NEMĚLY BÝT ZTRACENY ŽÁDNÉ ŽIVOTY!!!





Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson bagatelizoval plošné milosti Donalda Trumpa pro výtržníky z 6. ledna a prohlásil: „Nedíváme se zpět, díváme se dopředu“.



Předseda parlamentu se však neváhal podívat do zpětného zrcátka, když byl požádán, aby se vyjádřil k milostem, které udělil Joe Biden v posledních minutách svého prezidentského mandátu členům své vlastní rodiny.



„Bylo šokující, co prezident Biden udělal na odchodu, když omilostnil svou rodinu za více než deset let jakékoliv činnosti, jakýchkoliv nenásilných trestných činů. Bylo to pro nás dechberoucí. Myslím, že něco takového jsme nikdy nečekali,“ řekl Johnson.



„Pravděpodobně to dokazuje pointu, podezření, že, víte, říkají tomu Bidenova zločinecká rodina, kdyby to nebyla zločinecká rodina, proč potřebují milosti?“ dodal. Sněmovna toto rozhodnutí prošetří, dodal.



Co si Ukrajinci myslí o tvrzení Donalda Trumpa, že dokáže rychle nastolit mír v jejich zemi?



Lidé v Kyjevě v úterý vyjadřovali směs naděje a skepse, že Donald Trump může ukončit válku na Ukrajině, když Volodymyr Zelenskyj chválil amerického prezidenta jako „rozhodného“ vůdce, který nastolí „spravedlivý mír“.



Trump se ve svém inauguračním projevu označil za „mírotvůrce“, který se vyhne zapletení USA do škodlivých zahraničních válek, ale nezmínil se o Ukrajině, ani nevysvětlil, jak by mohl přesvědčit Vladimira Putina, aby se téměř tři roky po své plné invazi zapojil do jednání.



V pozdějším projevu před novináři v Bílém domě Trump prohlásil, že ve válce zahynul 1 milion ruských vojáků, a navrhl, že je v zájmu obou stran ukončit boje. „On (Putin) ničí Rusko. Měl by uzavřít dohodu. Zelenskyj chce uzavřít dohodu,“ řekl Trump.



Ukrajinci před stanicí metra Lukianivska v Kyjevě, kde v sobotu ruská raketa zabila tři lidi, druhý den ráno uvedli, že s napětím očekávají, co se bude dít dál. Za nimi byla zničená fasáda kancelářské budovy a poškozená pobočka McDonald's, první v ukrajinském hlavním městě.



„Myslím, že dohoda je nereálná. Trump je jen bla bla bla,“ řekla třiadvacetiletá zaměstnankyně obchodu Valerija. „Slíbil, že konflikt ukončí do 24 hodin. To se nestane. Moji přátelé jsou rozděleni půl na půl mezi ty, kteří si myslí, že může něco udělat, a ty, kteří si to nemyslí.“





Plošné milosti Donalda Trumpa pro výtržníky z 6. ledna dostaly kongresové republikány do poněkud nepříjemné situace.



Prezident propustil z vězení a stáhl obvinění proti násilným i nenásilným výtržníkům, což není zcela v souladu s deklarovanou věrností republikánské politice „práva a pořádku“. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson byl dnes v Kapitolu požádán o vyjádření k omilostnění. Zde je jeho vyjádření, které přinesla stanice NBC News:



"Každý to může popsat, jak chce. Prezident má pravomoc udělovat milosti a zmírňovat tresty. Je to jeho rozhodnutí. Myslím, že celou dobu bylo jasně řečeno, že pokojné protesty a lidé, kteří se do nich zapojují, by nikdy neměli být trestáni. Došlo k zneužití ministerstva spravedlnosti. Došlo k zneužití této událostí - trestních stíhání, k nimž došlo po 6. lednu. Byla to strašná doba a strašná kapitola amerických dějin. Prezident učinil své rozhodnutí. Nehodlám je zpochybňovat. A ano, je to takový můj étos, můj pohled na svět, věříme ve vykoupení; věříme v druhou šanci ... Nedíváme se zpět, díváme se dopředu."





Trumpův exekutivní příkaz nechává uprchlíky, kteří už mají povolení ke vstupu do USA, na holičkách po celém světě



Mezi mnoha exekutivními příkazy, které Donald Trump v pondělí podepsal, byl i takový, který zabránil uprchlíkům, kteří už dostali povolení k přesídlení do Spojených států, dostat se do země, píše agentura Associated Press.



Jde o situaci ne nepodobnou té, která se odehrála na začátku jeho prvního funkčního období, kdy podepsal podobný exekutivní příkaz, který zastavil příchod uprchlíků do USA. Více informací o nejnovějším kroku přináší agentura AP:



Uprchlíkům, kterým byla schválena cesta do Spojených států před 27. lednem, kdy končí lhůta pro pozastavení amerického programu přesídlování uprchlíků, Trumpova administrativa zrušila jejich cestovní plány.



Tisíce uprchlíků nyní uvízly na různých místech po celém světě.



Pozastavení bylo obsaženo v exekutivním příkazu, který v pondělí podepsal prezident Donald Trump. Ponechal otevřenou možnost, že lidé, kteří prošli zdlouhavým procesem schvalování jako uprchlíci a dostali povolení k příjezdu do USA a měli před tímto termínem rezervované lety, se ještě mohou dostat do země pod čarou.



Ale v e-mailu, který ve středu prověřila agentura Associated Press, americká agentura dohlížející na zpracování a příjezd uprchlíků sdělila zaměstnancům a zúčastněným stranám, že „příjezd uprchlíků do Spojených států byl až do odvolání pozastaven“.



Mezi těmi, kterých se to týká, je více než 1 600 Afghánců, kteří mají povolení k přesídlení do USA v rámci programu, který Bidenova administrativa zřídila po americkém stažení z Afghánistánu v roce 2021. Tento počet zahrnuje ty, kteří během války pracovali po boku amerických vojáků, a také rodinné příslušníky aktivního amerického vojenského personálu.



Trumpův příkaz dával agentuře čas do 27. ledna, než začne veškeré vyřizování a cestování zastavovat. Nyní se však zdá, že termín v příkazu byl posunut. Nebylo bezprostředně jasné, co změnu vyvolalo.





Nový průzkum veřejného mínění zjistil, že zvýšení bezpečnosti hranic a deportace nelegálních přistěhovalců odsouzených za trestné činy jsou mezi Američany poměrně populární návrhy



Tvrdé přístupy Donalda Trumpa k imigraci v širším smyslu - včetně ukončení práva na občanství a deportace všech přistěhovalců bez dokladů, a to i těch, kteří nepřišli do styku s trestním systémem - však Američany rozdělují více, zjistil průzkum Centra pro výzkum veřejných záležitostí Associated Press-NORC.



Co zjistil o bezpečnosti hranic:



Polovina dospělých Američanů si podle průzkumu myslí, že zvýšení bezpečnosti na hranicích by mělo být pro federální vládu vysokou prioritou, a přibližně 3 z 10 respondentů tvrdí, že by mělo jít o středně vysokou prioritu. Jen zhruba 2 z 10 ji považují za nízkou prioritu.



Naprostá většina dospělých Američanů je pro deportaci přistěhovalců odsouzených za násilné trestné činy, čímž může deportační úsilí Trumpovy administrativy začít. První Trumpovy exekutivní příkazy však jdou mnohem dál - včetně snahy udržet žadatele o azyl v Mexiku a ukončit automatické udělování občanství.



A republikán Trump nadále naznačuje agresivní a pravděpodobně rozdělující přístup, když slibuje deportaci milionů lidí, kteří do země vstoupili nelegálně, a zároveň vyhlašuje „národní stav nouze na naší jižní hranici“. Asi 4 z 10 dospělých Američanů podporují deportaci všech přistěhovalců žijících v USA nelegálně a podobný podíl je proti.



A o Trumpových extrémnějších krocích:



Vyhoštění přistěhovalců, kteří jsou v zemi nelegálně a nespáchali násilný trestný čin, je velmi rozdělující - podporují ho jen asi 4 z 10 dospělých Američanů a o něco více než 4 z 10 jsou proti.



A poměrně málo Američanů, asi 3 z 10, jsou do jisté míry nebo rozhodně pro změnu ústavy tak, aby děti narozené v USA nedostávaly automaticky občanství, pokud jsou jejich rodiče v zemi nelegálně. Asi 2 z 10 jsou neutrální a přibližně polovina je spíše nebo rozhodně proti.



...



Podle průzkumu by byl velmi nepopulární posun směrem k zatýkání lidí, kteří se v zemi nacházejí nelegálně, na místech, jako jsou kostely a školy. Pouze asi 2 z 10 dospělých Američanů jsou spíše nebo rozhodně pro zatýkání dětí, které jsou v zemi nelegálně, když jsou ve škole, a podobný podíl podporuje zatýkání lidí, kteří jsou v zemi nelegálně, když jsou v kostele. Solidní většina, přibližně 6 z 10, je proti těmto druhům zatýkání.



Dokonce ani republikáni nejsou zcela pro - méně než polovina z nich je pro zatýkání dětí ve školách nebo lidí v kostele.





Ministerstvo vnitřní bezpečnosti včera zveřejnilo memorandum, které agentům imigračního a celního úřadu (Ice) umožnilo zatýkat podezřelé přistěhovalce bez dokladů v nemocnicích, kostelech, školách a na dalších citlivých místech, kde to měli za Joea Bidena zakázáno.



V dnešním rozhovoru pro CNN Chad Wolf, bývalý úřadující ministr vnitřní bezpečnosti, uvedl, že veškeré akce agentů Ice na těchto místech budou „cílené“:



Mluvíme o cílených donucovacích operacích. A pokud máte kriminální cizince, kteří jsou, víte, v blízkosti školy, v blízkosti kostela, v blízkosti soudní budovy. Myslím, že Trumpova administrativa říká, že je v pořádku takového člověka zatknout, vyvést ho z té komunity, vyvést ho z té situace a - a deportovat ho. Takže si myslím, že je důležité - znovu opakuji, nemluvíme tady o raziích, nemluvíme o tom, že bychom se jen tak potulovali po sousedství. Takto ICE své operace neprovádí.



Ministerstvo spravedlnosti může vyšetřovat pokusy o zablokování vymáhání deportací imigrantů



Federální prokurátoři by mohli vyšetřovat státní a místní úředníky, kteří nebudou spolupracovat s tvrdou imigrační politikou Donalda Trumpa, píše agentura Associated Press s odvoláním na memorandum ministerstva spravedlnosti, jehož autorem je jmenovaný zástupce nového prezidenta.



Tato politika představuje pokus nové Trumpovy administrativy překonat snahy místních orgánů bránit se jeho plánům na masovou deportaci přistěhovalců bez dokladů. Některá města a státy přijaly zákony nebo schválily zásady, které omezují jejich spolupráci s imigračními úřady, a memorandum úřadujícího náměstka generálního prokurátora Emila Boveho signalizuje, že by státní zástupci mohli být pověřeni stíháním úředníků, kteří tyto zákony dodržují.



Více informací přináší agentura AP:



Ministerstvo spravedlnosti nařizuje svým federálním prokurátorům, aby vyšetřovali všechny státní nebo místní úředníky, kteří stojí v cestě zesílenému prosazování imigračních zákonů pod Trumpovou vládou, uvádí se v memorandu pro všechny zaměstnance, které ve středu získala agentura Associated Press.



V memorandu, které sepsal Emil Bove, úřadující náměstek generálního prokurátora, se rovněž uvádí, že se ministerstvo vrátí k zásadě obviňovat obviněné z nejzávažnějšího trestného činu, který je možné prokázat, což je základní postoj ministerstev vedených republikány, jehož cílem je zbavit prokurátora možnosti obvinit trestný čin nižšího stupně.



Velká část memoranda se soustředí na prosazování imigrace. Bove napsal, že státní zástupci „podniknou veškeré kroky nezbytné k ochraně veřejnosti a zabezpečení amerických hranic tím, že vyhostí nelegální cizince ze země a budou stíhat nelegální cizince za trestné činy“ spáchané v jurisdikci USA.



Z memoranda rovněž vyplývá, že státní a místní úředníci, kteří stojí v cestě federálnímu prosazování imigrace, by se sami mohli dostat pod kontrolu. Nařizuje státním zástupcům, aby vyšetřovali všechny případy, kdy státní a místní úředníci brání federálním funkcím nebo jim v nich brání.



„Federální zákon zakazuje státním a místním subjektům klást odpor, bránit a jinak neplnit zákonné příkazy a žádosti související s imigrací,“ uvádí se v memorandu. „Úřady amerických státních zástupců a soudní složky ministerstva spravedlnosti budou vyšetřovat incidenty zahrnující jakékoli takové pochybení za účelem případného trestního stíhání.“





Plošné milosti Donalda Trumpa výtržníkům z 6. ledna odsoudily velké policejní odbory, které podpořily jeho kandidaturu



Největší policejní odbory v USA, které podpořily Donalda Trumpa během jeho kampaně, v úterním prohlášení uvedly, že Trumpovo rozhodnutí omilostnit více než 1 500 lidí odsouzených kvůli vzpouře z 6. ledna „vysílá nebezpečný signál“.



Fraternal Order of Police (FOP), který Trumpa podpořil v září 2024, a International Association of Chiefs of Police (IACP) varovaly, že plošná milost nabídnutá účastníkům nepokojů - včetně osob odsouzených za násilné trestné činy a několika vůdců útoku na Kapitol - ohrožuje bezpečnost Američanů.



„IACP a FOP jsou hluboce znepokojeny nedávnými milostmi a zmírněním trestu, které Bidenova i Trumpova administrativa udělily osobám odsouzeným za zabití nebo napadení policistů. IACP a FOP jsou pevně přesvědčeny, že osoby odsouzené za takové zločiny by si měly odpykat plný trest,“ uvádí se v prohlášení IACP a FOP.



Dále se v něm uvádí: „Zločiny proti orgánům činným v trestním řízení nejsou jen útoky na jednotlivce nebo veřejnou bezpečnost - jsou to útoky na společnost a podkopávají právní stát. Umožnění předčasného propuštění odsouzených za tyto trestné činy snižuje odpovědnost a znehodnocuje oběti, které přinášejí odvážní strážci zákona a jejich rodiny.



Hlavní demokrat v senátním výboru pro soudnictví Dick Durbin se setkal s Kashem Patelem a vydal prohlášení, v němž uvedl, že kandidát Donalda Trumpa na ředitele FBI je pro tuto funkci nevhodný.



Zde je Durbinovo vyjádření:



Kash Patel nemá pro vedení FBI ani zkušenosti, ani temperament, ani soudnost.



Jedenáctého září nám bylo připomenuto, že FBI je první agenturou, na kterou se spoléháme, že udrží Ameriku v bezpečí. Třicet tisíc profesionálů v FBI má schopnosti a prostředky, aby nás ochránili. Zaslouží si vůdce, který chápe závažnost jejich poslání.



Politické stížnosti pana Patela z něj dělají oblíbence světa MAGA, ale nepřipravily ho na to, aby pracoval dnem i nocí na tom, aby nás ochránil před násilnou trestnou činností, obchodem s drogami, terorismem a dalšími hrozbami. Pan Patel je špatnou volbou pro vedení FBI.



Podle serveru Politico bylo Patelovo schvalovací slyšení před výborem naplánováno na 29. ledna.



Druhá Trumpova inaugurace měla nejmenší sledovanost v amerických televizích od roku 2013



Agentura Associated Press uvádí, že podle společnosti Nielsen sledovalo přenos z druhé inaugurace prezidenta Donalda Trumpa v USA odhadem 24,6 milionu lidí.



To je podle ní nejnižší sledovanost od roku 2013, kdy složil přísahu Barack Obama pro své druhé funkční období. Nielsen uvádí, že je to také méně než 33,8 milionu lidí, kteří viděli inauguraci Joea Bidena, a 30,6 milionu lidí, kteří viděli Trumpův první nástup do úřadu v roce 2017





Prezident Trump vydal počátkem tohoto týdne exekutivní příkaz, kterým nařídil federální vládě, aby zajistila, že v pasech budou vyznačena pouze dvě pohlaví, zamezil využívání prostředků daňových poplatníků na zdravotní péči potvrzující pohlaví a nařídil, aby věznice byly označeny podle pohlaví přiděleného při narození.





V republikánských řadách se objevily neshody ohledně rozhodnutí Donalda Trumpa udělit plošnou milost lidem zapojeným do vzpoury v Kapitolu z 6. ledna, včetně těch, kteří byli odsouzeni za násilné trestné činy.



Severokarolínský senátor Thom Tillis vyjádřil znepokojení nad udělením milosti „lidem, kteří ublížili policistovi“, zatímco aljašská senátorka Lisa Murkowski uvedla, že je „zklamaná“, že milost zahrnuje „ty, kteří způsobili škodu - fyzickou škodu - našim policistům“.



Trump požaduje omluvu od biskupky, která ho požádala o milosrdenství



Donald Trump v noci na sociálních sítích reagoval na výzvu biskupky Budde, představené washingtonské biskupské diecéze, aby projevil milosrdenství, slovy, že „přivedla svou církev do světa politiky velmi nešetrným způsobem“.



V příspěvku na své sociální síti Truth Trump uvedl:



„Přivedla svou církev do světa politiky velmi nemilostivým způsobem. Její tón byl nepříjemný a nebyl přesvědčivý ani chytrý.



Dodal, že „takzvaná biskupka, která v úterý ráno promluvila na Národní modlitební bohoslužbě, byla radikálně levicová tvrdá nenávistnice Trumpa ... ona i její církev dluží veřejnosti omluvu!“.



Reverendka Mariann Buddeová měla říci: „V demokratických, republikánských i nezávislých rodinách jsou gayové, lesby a transgenderové děti, některé z nich se bojí o život. Pocítil jste prozřetelnou ruku milujícího Boha. Ve jménu našeho Boha vás prosím, abyste se smilovali nad lidmi v naší zemi, kteří se nyní bojí.“



Trumpův exekutivní příkaz vytváří základ pro opakování zákazu muslimů, varuje skupina pro občanská práva



Jedna z největších arabsko-amerických organizací na ochranu občanských práv v USA se ohradila proti jednomu z exekutivních příkazů, které v pondělí vydal Donald Trump, a varovala, že pokládá základy pro opakování Trumpova tzv. muslimského zákazu z roku 2017.



Nový příkaz, podepsaný v rámci Trumpovy série exekutivních příkazů, ukládá nejvyšším představitelům vnitřní bezpečnosti a národních zpravodajských služeb, aby do 60 dnů společně předložili zprávu, v níž budou uvedeny země, jejichž prověřování a screeningové procesy jsou považovány za „nedostatečné“.



Tento seznam by pak mohl vést k částečnému nebo úplnému zákazu vstupu občanů těchto zemí, uvedl ve svém prohlášení Americko-arabský antidiskriminační výbor.



Organizace rovněž vyjádřila znepokojení nad tím, že nový příkaz je zřejmě širší než zákaz z roku 2017, neboť se zaměřuje na vnímané ideologie. Nový příkaz by umožnil, aby vláda mohla odepřít víza nebo vstup na základě vnímaných politických názorů, náboženského přesvědčení nebo kulturního původu, uvedla organizace.



„Takové praktiky jsou ozvěnou některých nejznepokojivějších kapitol v historii našeho národa, kdy vláda zakazovala a prověřovala lidi pouze kvůli jejich názorům nebo asociacím, a nikoliv kvůli jakýmkoliv věrohodným bezpečnostním obavám,“ poznamenal výbor.





Znepokojení nad příkazem vyjádřily i další skupiny v USA. V úterý Národní íránsko-americká rada varovala, že příkaz připravuje půdu pro zákaz, který může být vyhlášen každým dnem až do března. Vzhledem k tomu, že nařizuje úředníkům, aby podávali zprávy o vízech vydaných v posledních čtyřech letech, se rada obávala, že by mohl připravit půdu pro deportaci Íránců a dalších osob, které si legálně zajistily víza po zrušení předchozího Trumpova zákazu v roce 2021.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

