Stovky lidí prchají z Džanínu v souvislosti se stále brutálnějšími izraelskými útoky na Západním břehu Jordánu

24. 1. 2025

čas čtení 8 minut

Netanjahu je obviňován, že brutální útoky na Západním břehu Jordánu provádí proto, aby se - po příměří v Gaze, vynuceném Trumpem, zavděčil ultrapravicovým ministrům své vlády, aby z ní neodešli



Stovky lidí uprchly z uprchlického tábora Jenin a okolních oblastí, protože izraelský útok na toto město na Západním břehu Jordánu pokračuje již třetím dnem v rámci prohlubujících se represí na celém okupovaném palestinském území.



„Většina obyvatel tábora byla vyhnána a já jsem musel opustit svou čtvrť,“ řekl 65letý Saleh Ammar, který uprchl ze čtvrti Jouret al-Dhahab uvnitř tábora. „Na vlastní oči jsem viděl 12 velkých buldozerů, které sem přivezli: kdyby chtěli zničit celé město, mohli to udělat.“



Izraelští představitelé označili nejnovější eskalaci na Západním břehu Jordánu s krycím názvem Železná zeď, která začala jen několik dní poté, co vstoupilo v platnost příměří v Gaze, za součást změny cílů války, která začala v říjnu 2023 po útoku palestinských ozbrojenců na izraelská města a kibucy v okolí pásma Gazy.



Izraelská armáda uvedla, že operuje v Džanínu a zaměřuje se na palestinské ozbrojence v uprchlickém táboře, přičemž mluvčí Izraelských obranných sil podplukovník Nadav Šošani na brífinku novinářům řekl, že cílem operace je zabránit ozbrojencům „v přeskupení“ a útocích na izraelské civilisty.



Ammar obvinil síly napojené na palestinskou samosprávu, že před vstupem izraelských sil střílely na obyvatele uprchlického tábora, aby napomohly izraelskému útoku. Palestinská samospráva zahájila v prosinci vlastní útok na tábor, jehož cílem byly milice, které se stavěly proti její vládě.



„Invaze Palestinské samosprávy mě velmi rozrušila - vypálili domy, na střechy instalovali odstřelovače a náhodně zahájili palbu,“ řekl. „To pokračovalo, dokud do tábora nevstoupily izraelské síly ... žijeme mezi dvěma ohni.“



Ammar uvedl, že ve středu odpoledne byl on a jeho rodina i přes své námitky izraelskými silami donucen odejít z tábora.



„Musel jsem se hádat, abych manželce přinesl léky, má vysoký krevní tlak a cukrovku,“ řekl. On a jeho rodina šli 3 km do bezpečí přes bláto, které nyní pokrývá cesty vedoucí z tábora.



„Izraelská armáda chce tábor zničit a udělat z něj něco jako Džabalíju,“ řekl v narážce na uprchlický tábor v Gaze, který byl až do nedávného příměří terčem izraelského bombardování. „Chtějí zničit domy, srovnat ulice se zemí a vystěhovat obyvatele z tábora. Řekli nám, abychom vypadli, než začnou bombardovat.“



Dodal: „Očekával jsem, že se situace po příměří uklidní, ale nečekal jsem, že palestinská samospráva bude spolupracovat s Izraelci při zabíjení vlastních lidí.“



Guvernér Džaninu Kamal Abú al-Rub řekl agentuře France-Presse, že stovky lidí, kteří v táboře žili, „začaly odcházet poté, co jim izraelská armáda pomocí reproduktorů na bezpilotních letounech a vojenských vozidlech nařídila tábor opustit“.



Izraelský veřejnoprávní rozhlas uvedl, že z uprchlického tábora uprchlo 2000 lidí „poté, co je tam zkontrolovaly“ izraelské síly, a citoval vojenské zdroje, které naznačily, že útok na Džanin bude ještě nějakou dobu pokračovat.



Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že izraelské síly dále zpřísnily svou kontrolu na celém Západním břehu Jordánu a postavily další kontrolní stanoviště u velkých měst od Jericha po Ramalláh, což způsobilo dlouhé dopravní zácpy a znemožnilo pohyb po celém území.



Šošání naznačil, že útok na tábor v Džaninu zahrnoval boje, které se odehrávaly v mešitách a nemocnicích, ale obvinil palestinské bojovníky, že se tam usadili. „Doufejme, že budeme schopni provádět protiteroristické akce, aniž by proti nám teroristé bojovali z civilní infrastruktury,“ řekl. „Historie však ukazuje, že k tomu nemusí dojít.“





Danny Jatom, bývalý šéf Mossadu, který je nyní členem politické skupiny Velitelé pro bezpečnost Izraele, řekl novinářům: „Musíme provádět preventivní útoky. Nebudeme čekat, až oddíl z Džaninu přijde a vstoupí do Tel Avivu, ale uděláme vše pro to, abychom o tomto oddílu shromáždili potřebné informace, a zabijeme ho.“





Údajný incident se shodoval s prohlášením izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který ve čtvrtek uvedl: „Izrael má právo pokračovat ve vojenských útocích v Gaze, pokud bude považovat jednání o druhé fázi dohody o příměří s Hamásem za bezvýsledné.“







Zdroj v angličtině ZDE

Angelita Caredda, ředitelka pro Blízký východ a severní Afriku Norské rady pro uprchlíky (NRC), poukázala na 12 lidí, kteří byli zabiti a 40 zraněno při izraelském útoku na Džanin, při němž byly použity drony, letadla a další těžké zbraně. Několik zdravotníků ve veřejné nemocnici poblíž tábora uvedlo, že byli zraněni po zásahu odstřelovačů.Řekla: „Jsme svědky znepokojivých případů nezákonného použití síly na Západním břehu Jordánu, které je zbytečné, nevybíravé a nepřiměřené. To je ozvěnou taktiky, kterou izraelské síly používají v Gaze.“NRC uvedla, že eskalace na Západním břehu se časově shoduje se snahou Palestinské samosprávy zajistit si kontrolu v Džanínu tím, že se zaměří na ozbrojené skupiny, které dlouhodobě nesouhlasí s její kontrolou, a na ústupky vůči izraelským silám. NRC dodala, že tři čtvrtiny obyvatel Džaninu již byly vysídleny v důsledku útoku Palestinské autonomie na uprchlický tábor, který začal v prosinci.Šošani uvedl, že IDF nevydaly žádný příkaz k evakuaci. „V Džanínu není vydán žádný příkaz k evakuaci. Vydání evakuačního rozkazu v Džaninu není v plánu. Pokud to slyšíte, měli byste vědět, že je to falešná zpráva,“ řekl novinářům na brífinku.Muž, který žije na okraji tábora, agentuře AFP řekl, že izraelská armáda požádala lidi, aby odešli mezi 9. a 17. hodinou místního času. „Jsou tu desítky obyvatel tábora, kteří začali odcházet,“ řekl. „Armáda stojí před mým domem. Mohli by do ní kdykoli vstoupit.“Palestinský Červený půlměsíc (PČP) uvedl, že jeho sanitky pomohly během uplynulého dne téměř 650 lidem, kteří uprchli z uprchlického tábora v centru města a přilehlých čtvrtí, ale zachránit mohl pouze ty, kterým se podařilo utéct do jiných částí Džaninu, kam měli zdravotníci přístup.„Stále přijímáme telefonáty od lidí uvnitř tábora nebo v okolních oblastech,“ řekl Nebal Farsakh z PRC. „Dostáváme nyní více telefonátů, protože lidé potřebují léky, potřebují základní zásoby, jako jsou pleny, protože je to již třetí den, takže některým rodinám došly zásoby nebo je třeba je evakuovat. Proto se lidé chtějí dostat z těchto oblastí, odkud nemohou odejít, často je to jen proto, aby si obstarali základní potraviny,“ řekla.Dodala, že zdravotníci zjišťují, že koordinace s izraelskými silami v Džaninu je obtížná, včetně opakovaných odmítnutí nebo dlouhých zpoždění. Její týmy od středy ošetřily pět případů fyzického napadení a sedm zranění ostrou municí.Jatomová uvedla, že izraelské síly zahájily operaci v Džanínu, protože Palestinská samospráva nebyla schopna zbavit tábor ozbrojených skupin včetně bojovníků napojených na Hamás.„Nyní dochází ke spolupráci mezi bezpečnostním aparátem Palestinské samosprávy a IDF, přestože bezpečnost Palestinské samosprávy nemohla misi obecně splnit,“ řekla Jatomová. „Takže to byla chyba... Hamás to nikdy neodradilo. Bylo naprostým omylem našeho bezpečnostního aparátu myslet si, že Hamás je odstrašen.“Palestinští novináři v Gaze sdíleli na Instagramu videa, na nichž se civilisté snaží najít své příbuzné mezi těly, která záchranné složky v posledních dnech nalezly.Při zjevném porušení příměří uzavřeného mezi Izraelem a Hamásem a zavedeného v neděli zabil ve čtvrtek izraelský tank dva Palestince západně od Rafahu v Gaze, uvedla agentura Reuters s odvoláním na civilní obranu území.