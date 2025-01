Aby nebylo mýlky: Trump vytváří v Americe antidemokratickou vládu oligarchie

26. 1. 2025

A šílenci v České republice, především z ODS, to obdivují - vážně ohrožují vlastní zemi!

New York Times popisují Trumpa jako vůdce „globální vlny tvrdého konzervativního populismu“.



Nesmysl, píše Robert Reich, bývalý americký ministr práce.



To, co Trump podniká, nemá nic společného s konzervatismem, který spočívá v zachování institucí a zmenšování velikosti vlády. A nemá to nic společného s populismem, který je o konfrontaci s elitami.

Trump stojí v čele snahy nahradit demokracii oligarchií.



Realizuje plán, který má učinit nejbohatší lidi v Americe mnohem bohatšími a mocnějšími, včetně Trumpa samotného, a proměnit americkou demokracii v obří korporaci řízenou hrstkou absurdně bohatých mužů.



Trumpova rozdělující politika jistě způsobí velké škody a my musíme udělat vše pro to, abychom ochránili ty, kteří jsou vůči ní zranitelní. Jeho kruté rozdělování společnosti však odvádí pozornost od hlavní události.



Média informovala o všech horkých tlačítkách, která Trump stiskl: Vláda nyní uznává pouze dvě „neměnná“ pohlaví, mužské a ženské. Migranti (nyní označovaní jako „cizinci“) jsou na hranicích odmítání. Imigrační agenti se mohou svobodně zaměřit na nemocnice, školy a kostely a hledat lidi k deportaci. Snahy o diverzitu ve federální vládě byly zlikvidovány a ze zaměstnanců se stali udavači. Z federálních peněz nebude možné hradit mnohé potraty.



To všechno je jistě hrozné, ale větším příběhem je Trumpovo upevňování moci - nahrazování odborníků loajálními lidmi napříč vládou, využívání odplaty k zastrašování ostatních, odstranění nezávislých vládních generálních inspektorů, udělování větších pravomocí ministerstvu obrany nad civilním životem (a dosazení zuřivého loajalisty do jeho čela), udělování pravomocí Elonu Muskovi ke snižování výdajů a rušení regulací a příprava masivního snížení daní pro bohaté a velké korporace.



Američané tento velký příběh zatím nevidí, protože jej maskuje Trumpova rozpolcenost.



Jeden příklad: Trump vyhodil Linu Khanovou, agresivní předsedkyni Federální obchodní komise, která potírala monopoly, a nahradil ji poskokem korporací Andrewem Fergusonem. Výsledkem je, že obří korporace a jejich generální ředitelé se nyní mohou ještě více zvětšovat - vzájemně se slučovat, přebírat menší společnosti a používat dravou šikanu k likvidaci konkurence. To jsou klíčové kroky na cestě k ještě koncentrovanější oligarchické kontrole.



Přesto se tento týden objevila zpráva, že Ferguson odstraňuje politiku rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI) z Federální obchodní komise.



Nezlehčuji význam DEI. Jen říkám, že skutečně velký posun se odehrává za převrácením doprava. Ve skutečnosti nyní pojmy „levice“ a „pravice“ znamenají stále méně. Velký příběh se týká přesunu moci a bohatství do stále menšího počtu rukou.



Trump je jejich frontmanem. Tři nejbohatší muži světa (Musk, Jeff Bezos a Mark Zuckerberg) před ním stáli na prominentním místě, když minulý týden skládal přísahu. Trump jmenoval do klíčových pozic další miliardáře.



Za nimi stojí skupinka miliardářů usilujících o větší oligarchickou kontrolu Ameriky (mezi nimi Peter Thiel, Blake Masters, technologický podnikatel David Sacks, spoluzakladatel společnosti Palantir Joe Lonsdale, poradce Palantiru Jacob Helberg a Doug Leone ze Sequoia Capital).



Jejich dvěma klíčovými vnitřními hráči jsou Musk a JD Vance.



Oligarchové počítají s tím, že se Vance stane prezidentem, až bude Trump neschopný nebo zemře ve funkci, nebo se udrží u moci i po roce 2028 a předá moc Vancovi. Vance bude řídit konečný přechod k oligarchické formě vlády.



Připomeňme, že Vance by nikdy nebyl zvolen senátorem za Ohio v roce 2022, nebýt Thielovy investice do něj ve výši 15 milionů dolarů (zdaleka největší část prostředků na Vanceovu kampaň).



Thiel věděl, co si kupuje. Vance před kandidaturou do Senátu pracoval pro Thielovu kalifornskou firmu rizikového kapitálu a patřil do Thielovy skupiny bohatých krypto-bratrů, technologických manažerů, zpátečníků a nespokojených krajně pravicových intelektuálů.



Vzhledem k tomu, že Thiel byl hlavním sponzorem Trumpovy prezidentské kandidatury v roce 2016, měl na Trumpa značný vliv, když ho nabádal, aby vybral Vance za viceprezidenta.



Thiel kdysi napsal: „Už nevěřím, že svoboda a demokracie jsou slučitelné“. Haló? Svoboda je neslučitelná s demokracií pouze tehdy, pokud demokracii vnímáte jako potenciální omezení svého bohatství a moci.



O to jde především. Thiel a jeho kolegové miliardáři oligarchové chtějí všechno.



Jejich intelektuálním kmotrem je Curtis Yarvin, jednapadesátiletý počítačový inženýr, který se domnívá, že politickou moc ve Spojených státech drží v rukou liberální amalgám univerzit a mainstreamových médií, jejichž snaha o rovnost a spravedlnost narušuje společenský řád.



Yarvin si myslí, že demokratické vlády jsou neefektivní a plýtvají. Měly by být nahrazeny suverénními akciovými společnostmi, jejichž hlavní „akcionáři“ si vybírají výkonného ředitele s naprostou mocí, který slouží podle jejich libosti. Jako příklad úspěšného autoritářského režimu uvádí Yarvin městský stát Singapur.



První krok k dosažení Yarvinovy vize nabídl Vance v podcastu z roku 2021 - nahradit „každého jednotlivého byrokrata na střední úrovni, každého úředníka ve státní správě ... našimi lidmi. A až vás soudy zastaví, postavte se před zemi a řekněte“ - jako Andrew Jackson - že “vrchní soudce vydal své rozhodnutí. Teď ho nechte prosadit.“



Yarvinův důraz na neefektivnost demokratické vlády je zárodkem Muskova ministerstva vládní efektivity, které je samo o sobě dalším krokem k Yarvinově akciové společnosti oligarchů.



Třetí krok: kryptoměny nahrazující americký dolar. Tím by se finanční kontrola přesunula z demokraticky zvoleného vládního systému do rukou oligarchů, kteří ovládají krypto.



Nenechte se mýlit: Trumpův první týden byl pro mnoho zranitelných lidí katastrofou. Největším příběhem však byly jeho překvapivé počáteční kroky od demokracie k oligarchii.



Moje naděje spočívá v tom, že si toho Američané všimnou.



Jak jsem již řekl, od dob kontroverzního "pozlaceného věku" na konci 19. století se tak obrovské bohatství neproměnilo v moc tak bezelstně, nestydatě a vyzývavě.



Američané nesnášejí aristokracii. Byli jsme založeni jako vzpoura proti nezodpovědné moci a bohatství. Nebudeme tolerovat toto bezostyšné převzetí moci.



Až přijde odezva, bude ohromující.

