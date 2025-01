Jedna z posledních evropských bank v Rusku zastavila převody v eurech

24. 1. 2025

Finanční "okna do světa" pro ruské občany a firmy se nadále zavírají. Italská banka UniCredit, jedna z posledních západních bank, které pokračovaly v činnosti v Rusku, zastavila odchozí převody peněz v eurech pro jednotlivce, uvádí RBC s odvoláním na zákaznickou podporu banky. Finanční "okna do světa" pro ruské občany a firmy se nadále zavírají. Italská banka UniCredit, jedna z posledních západních bank, které pokračovaly v činnosti v Rusku, zastavila odchozí převody peněz v eurech pro jednotlivce, uvádí RBC s odvoláním na zákaznickou podporu banky.

Podle zaměstnance banky omezení převodů souvisí s rozhodnutím banky. UniCredit Bank zároveň nadále přijímá odchozí převody. Jak dlouho budou trvat omezení výběru eur z Ruska prostřednictvím UniCredit Bank, zaměstnanec úvěrové instituce neupřesnil.

Raiffeisenbank, největší zbývající západní banka v Rusku, která podle vlastních odhadů obsluhovala téměř polovinu všech zahraničních plateb v ekonomice po začátku války a zavedení západních sankcí, také pozastavila výběr měny do zahraničí pro své klienty. Obě banky obdržely loni v létě příkaz od Evropské centrální banky, který požadoval. prudce snížit objem ruského obchodu. ECB požadovala, aby byly převody peněz pro ruské klienty sníženy třikrát a o stejnou částku sníženy půjčky ruským společnostem.

UniCredit vstoupila na ruský trh v roce 2005: na pozadí ekonomického boomu způsobeného rostoucími cenami ropy koupila podíl v Moskevské mezinárodní bance. Jedna z nejstarších bank v Rusku v roce 2007 byla přejmenována na UniCredit Bank a do konce roku 2021 se dostala do top 20 v zemi z hlediska aktiv a byla centrální bankou zařazena do seznamu systémově důležitých úvěrových institucí (SICI).

Po začátku války banka oznámila plány na omezení ruského podnikání. Tuto strategii v únoru potvrdil generální ředitel italské skupiny Andrea Orcel.

Přesto v roce 2023 ruská dceřiná společnost přinesla UniCredit 890 milionů eur, což je téměř 8 % veškerého zisku před zdaněním. Ve srovnání s předválečnou úrovní se zisk UniCredit Bank více než zečtyřnásobil (210 milionů eur v roce 2021). Přestože banka snížila úvěrování ruských klientů na polovinu a snížila počet zaměstnanců v Ruské federaci o 8 %, její tržby za rok vzrostly o 17 %, a to díky zvýšení provizí.

