Elon Musk překvapivě vystoupil na akci AfD ve východním Německu

26. 1. 2025

Magnát v projevu prostřednictvím videopřenosu vzkázal 4 500 lidem na předvolební akci v Halle, aby byli hrdí na německou kulturu



Elon Musk v sobotu překvapivě vystoupil na předvolební akci německé Alternative für Deutschland (AfD) v Halle v bývalé NDR a podruhé během několika týdnů veřejně promluvil na podporu této krajně pravicové strany. Elon Musk v sobotu překvapivě vystoupil na předvolební akci německé Alternative für Deutschland (AfD) v Halle v bývalé NDR a podruhé během několika týdnů veřejně promluvil na podporu této krajně pravicové strany.



Musk promluvil v sále pro 4 500 lidí spolu se spoluvůdkyní strany Alicí Weidelovou a v přímém přenosu prostřednictvím videospojení hovořil o zachování německé kultury a ochraně německého národa.



„Je dobré být hrdý na německou kulturu, německé hodnoty a neztratit je v nějakém multikulturalismu, který všechno rozmělňuje,“ řekl Musk.



Minulý týden americký miliardář vyvolal rozruch poté, co během slavnostní inaugurace prezidenta Donalda Trumpa učinil gesto, které na internetu vyvolalo srovnání s nacistickým pozdravem.



V sobotu řekl, že „děti by neměly být vinny za hříchy svých rodičů, natož prarodičů“, čímž zřejmě narážel na nacistickou minulost Německa.



„Příliš se soustředíme na viny z minulosti a musíme se přes to přenést,“ řekl.



Musk, který hovořil o potlačování názorů za německé vlády, již dříve na Twitteru. zaútočil na německého kancléře Olafa Scholze.



Scholz v úterý znovu řekl, že nepodporuje svobodu slova, pokud je využívána pro extrémně pravicové názory.



Musk se vyslovil pro volbu této krajně pravicové strany. „Jsem velmi nadšený pro AfD, myslím, že jste opravdu nejlepší nadějí pro boj Německa za skvělou budoucnost Německa,“ řekl přihlížejícím.



Weidelová mu poděkovala, řekla, že republikáni dělají Ameriku opět velkou, a vyzvala své příznivce, aby udělali Německo opět velkým.



Začátkem tohoto měsíce měl Musk Weidelovou v rozhovoru na Twitteru, což vzbudilo obavy z jeho vměšování do německých voleb.



Navzdory zimnímu počasí se v sobotu sešli účastníci kampaně proti krajní pravici v hojném počtu: kolem Braniborské brány v Berlíně se jich shromáždilo asi 100 000 a v Kolíně nad Rýnem až 20 000, včetně lidí všech věkových kategorií s barevnými deštníky.

