Rusko: Centrální banka po zpřísnění sankcí proti bankám zaznamenala kolaps příjmů z exportu

24. 1. 2025

Na konci roku 2024 čelila ruská ekonomika podle statistik Centrální banky Ruské federace drtivému poklesu příjmů z vývozu.

V prosinci vývozci vyvezli zboží v hodnotě 31,3 miliardy dolarů a jejich příjmy se meziročně propadly o 19 %. Z této částky 25,7 miliardy dolarů odešlo ze země na zaplacení dovozu. A v důsledku toho se čistý příliv ze zahraničního obchodu (obchodní přebytek) snížil na 5,6 miliardy dolarů, což je nejnižší hodnota od roku 2020.

Pokud vezmeme v úvahu vývoz a dovoz služeb, pak v prosinci ruská ekonomika vydělala pouze 2 miliardy dolarů obchodního přebytku - a to je také minimum od pandemie. "Důvodem zhoršení zahraničního obchodu v závěru roku by mohl být dopad sankcí uvalených na konci listopadu na ruský bankovní sektor, v důsledku čehož utrpěly platby a zřejmě se zpomalily exportní toky," píší analytici Raiffeisenbank.

Gazprombank, poslední z velkých státem vlastněných bank, která si zachovala přístup k dolarovým vypořádáním a systému SWIFT, spadla pod americké restrikce. Spolu s ní se na černou listinu dostalo dalších 50 úvěrových institucí, které sloužily zahraničnímu obchodu. V důsledku toho bylo 95 % ruského bankovního systému pod sankcemi, stěžovala si šéfka centrální banky Elvira Nabjullina.

Ruská ekonomika zaznamenala ještě méně reálné měny: v prosinci zahraniční aktiva ruských společností podle centrální banky vzrostla o dalších 4,9 miliardy dolarů, což znamená, že "část devizových příjmů zůstává na účtech v zahraničí a nevstupuje na domácí devizový trh," říká analytik BCS Ilja Fedorov. V průběhu roku dosáhl objem těchto "zmrazených" příjmů podle Moneyroo 20 miliard dolarů.

S ohledem na nový balíček sankcí, který zasáhl ruský ropný průmysl, příjmy z vývozu "zůstanou v nadcházejících měsících na nízké úrovni," varuje Natalia Orlova, hlavní ekonomka Alfa-Bank. Před odchodem z prezidentského úřadu Joe Biden umístil Gazprom Něfť a Surgutněftěgaz, stejně jako 183 tankerů ruské stínové flotily, na "černé listiny" amerického ministerstva financí. Zasaženy byly dodávky ropy do Indie, která se stala druhým největším odběratelem v Ruské federaci po Číně. A to podle odhadů Orlové připraví ekonomiku o téměř 30 miliard dolarů devizových příjmů za rok. Raiffeisenbank předpovídá 10 % pokles exportu, tedy o více než 40 miliard dolarů.

Obvykle v prosinci rostou příjmy z vývozu ekonomiky, ale letos se tak podle analytiků banky nestalo: ve srovnání s listopadem se vývoz propadl o 10 % (sezónně očištěno). Pokud porovnáme s průměrnou hodnotou třetího čtvrtletí - 37 miliard dolarů měsíčně - vývoz se snížil o 17 %, upozorňuje Orlova.

Obchodní přebytek ve výši 5-6 miliard dolarů měsíčně je příliš málo na to, aby se zaplatilo splácení zahraničního dluhu, poptávka občanů po zahraničním turismu a stahování finančních prostředků do zahraničí, píší analytici MMI. Nedostatek měny způsobil na konci roku pokles rublu a tento tlak bude pravděpodobně pokračovat, domnívají se: "Sankce hrozí dalším zhoršením situace s prodejem ruských surovin do zahraničí."

Zdroj v ruštině: ZDE

