Krize na Blízkém východě: vysídleným Palestincům brání Izrael v návratu domů, Trump navrhuje „prostě vyklidit“ Gazu

26. 1. 2025

čas čtení 7 minut





Návrat do severní části Gazy je pro lidi zablokován, Izrael odkládá odsun vojáků; americký prezident říká, že blízkovýchodní sousedé by měli ubytovat ještě více uprchlíků





Trump chce, aby Jordánsko a Egypt přijaly ještě více palestinských uprchlíků, a navrhuje plán na „vyklizení“ Gazy



Americký prezident Donald Trump naznačil, že by si přál, aby Jordánsko, Egypt a další arabské země ještě zvýšily počet palestinských uprchlíků, které přijímají z pásma Gazy.



Trump, spojenec izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, včera v rozhovoru s novináři na palubě Air Force One řekl: „Mluvíte pravděpodobně o milionu a půl lidí a my to celé prostě vyčistíme a řekneme: 'Víte, je konec'.“



Trump také novinářům řekl, že dříve během dne telefonoval s jordánským králem Abdalláhem II. a v neděli bude hovořit s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem el-Sísím.



Nově inaugurovaný republikánský prezident uvedl, že pochválil Jordánsko za to, že úspěšně přijalo palestinské uprchlíky, a že řekl tamějšímu králi: „Byl bych rád, kdybyste jich přijali více, protože se právě teď dívám na celé pásmo Gazy a je to čurbes. Je to skutečný binec.“ Pro kontext: Jordánsko je podle OSN domovem již více než 2,39 milionu registrovaných palestinských uprchlíků.



"Nevím, něco se musí stát, ale teď je to doslova zbořeniště. Skoro všechno je tam zdemolované a lidé tam umírají, takže bych se raději spojil s některým z arabských národů a postavil bydlení na jiném místě, kde si myslím, že by možná mohli žít pro změnu v míru," řekl Trump.



Trump řekl, že případné bydlení „by mohlo být dočasné“ nebo „by mohlo být dlouhodobé“. Během patnáctiměsíční izraelské války proti Gaze byly zničeny nebo poškozeny více než dvě třetiny budov v důsledku jednoho z nejintenzivnějších bombardování v moderní době. Vyvolalo to uprchlickou krizi, protože velké části území jsou nyní neobyvatelné.

Palestinská militantní skupina Islámský džihád, která ve válce proti Izraeli bojovala po boku Hamásu, reagovala na nápad Donalda Trumpa o možném přesídlení Palestinců do Egypta a Jordánska, které hraničí s Gazou: „Tento návrh spadá do rámce podpory válečných zločinů a zločinů proti lidskosti tím, že nutí naše lidi opustit svou zemi.“



Jeden z vysokých představitelů Hamásu mezitím sdělil tiskové agentuře Agence France-Presse (AFP): Bassem Naim, člen politického byra Hamásu, řekl: „Stejně jako v průběhu desetiletí zmařili všechny plány na vysídlení a alternativní domovinu, zmaří i náš lid takové projekty.“



Izraelská válka proti Gaze vysídlila téměř všech 2,3 milionu obyvatel Gazy, mnohé z nich několikrát (kombinací příkazů k nucené evakuaci a neúnavných leteckých úderů na celém území). Egyptský prezident Abdel Fattáh as-Sísí již dříve odmítl myšlenku nuceného vysídlení Palestinců na Sinajský poloostrov, a to kvůli obavám, že by se vysídlení lidé již nikdy nemohli vrátit.



Krátce po útoku vedeném Hamásem 7. října na jižní Izrael varoval jordánský král Abdulláh před snahou vytlačit palestinské uprchlíky do Egypta nebo Jordánska s tím, že humanitární situaci je třeba řešit uvnitř Gazy a na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Jordánsko je již domovem milionů registrovaných palestinských uprchlíků.



Izraelské síly zabily tři lidi v jižním Libanonu, když se obyvatelé snažili vrátit domů po vypršení lhůty pro izraelské stažení



Izraelské síly zabily tři lidi a nejméně 31 dalších zranily při jejich pokusu o návrat do domovů v jižním Libanonu, kde izraelské jednotky zůstaly na místě poté, co v neděli vypršela lhůta pro jejich stažení, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.



Šedesátidenní příměří, které vstoupilo v platnost na konci listopadu mezi Hizballáhem a Izraelem, zastavilo dva měsíce trvající izraelský pozemní útok a více než rok trvající přeshraniční letecké útoky, které vyhnaly z domovů desítky tisíc lidí v obou zemích.



Příměří zprostředkované Spojenými státy a Francií se mělo stát trvalým, když v neděli vyprší - ale pouhý den před vypršením lhůty ani jedna ze stran své závazky nesplnila.



Dohoda stanovila, že izraelské síly se mají stáhnout z jihu, jakmile budou z oblasti odstraněny zbraně a bojovníci Hizballáhu podporovaného Íránem a rozmístěna libanonská armáda.



Izrael však uvedl, že podmínky nebyly libanonským státem plně dodrženy, zatímco libanonská armáda podporovaná USA v sobotu obvinila Izrael, že se stažením otálí.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že jeden člověk byl zabit v libanonské vesnici Houla, další v Aitarounu a třetí osoba v Blidě v důsledku izraelských útoků na občany, když se snažili vstoupit do svých stále obsazených měst.



Desítky Libanonců byly údajně také zraněny izraelskými silami, které zůstávají na místě navzdory podmínkám dohody.



Izrael neuvedl, jak dlouho jeho síly zůstanou na jihu, kde podle izraelské armády zabavuje zbraně Hizballáhu a likviduje jeho infrastrukturu.





Izraelská armáda brání Palestincům v návratu do severní části Gazy



Podle podmínek dohody o příměří by nyní mělo být lidem vysídleným z jejich domovů v Gaze umožněno volně se pohybovat po palestinském území.



Tisíce vysídlených Palestinců se však nemohou vrátit do svých domovů v severní Gaze, Izrael obviňuje palestinskou militantní skupinu Hamás z nedodržování podmínek dohody o příměří.



V sobotu ozbrojení členové Hamásu a palestinského Islámského džihádu předali v rámci dohody čtyři izraelské vojáky Červenému kříži.



Vypukl však spor, když do výměny nebyla zahrnuta německo-izraelská občanka Arbel Jehoudová, které bylo v době zajetí 28 let, přestože se očekávalo, že Hamás propustí další rukojmí, kteří nejsou vojáky.



Yehoudová je jednou z posledních civilistek zadržovaných v Gaze. Údajně ji drží palestinský Islámský džihád, druhá největší ozbrojená frakce v Gaze, a nikoli Hamás, který vedl útok na jižní Izrael 7. října 2023, což komplikuje její případné předání a propuštění.



Hamás trvá na tom, že Jehúdová je naživu a bude propuštěna příští týden. Izrael však reagoval odložením plánovaného stažení části svých jednotek z Gazy, které by Palestincům umožnilo návrat do zdevastovaných severních oblastí pásma, k nimž patří Bejt Hanún, Bejt Lahíja a Džabalíja.



Al-Džazíra dnes ráno informuje, že tisíce Palestinců čekají na povolení izraelské armády ke vstupu do severní části Gazy, jejíž velká část leží v troskách po obnoveném izraelském útoku na ni loni na podzim.





Izraelská armáda varovala lidi, že se nemohou podle plánu pohybovat na sever za koridorem Netzarim - který rozděluje území.







Zdroj v angličtině ZDE

