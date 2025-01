Ultra zpracované potraviny? Věčné chemikálie? Klesající porodnost? Co stojí za rostoucím výskytem rakoviny u lidí mladších 50 let?

27. 1. 2025

Výzkum této nemoci nikdy nebyl tak rozsáhlý, ale neexistuje příliš velká shoda v tom, co je příčinou raketového nárůstu počtu diagnóz rakoviny u mladých dospělých





V roce 2022 bylo přibližně 16 % z 20 milionů lidí s rakovinou na celém světě mladších 50 let. Rakovina byla vždy výrazně více nemocí starších lidí, říká Lynn Turnerová, ředitelka výzkumu ve Worldwide Cancer Research. Podle výzkumu zveřejněného v časopise British Medical Journal v roce 2023 však mezi lety 1990 a 2019 vzrostl výskyt tohoto onemocnění u osob mladších 50 let o 79 %. Podle Tracey Woodruffové, ředitelky programu Kalifornské univerzity v San Francisku zaměřeného na reprodukční zdraví a životní prostředí, tento krátký časový rámec znamená, že nárůst nelze vysvětlit genetickými faktory.

Mnoho z těchto „časných“ případů se vyskytuje v bohatších zemích, říká Kathryn Bradburyová, vedoucí výzkumná pracovnice na škole populačního zdraví Aucklandské univerzity. Míra výskytu je zarážející, protože mladší populace jsou většinou nekuřáci, říká Mary Beth Terryová, profesorka epidemiologie na Kolumbijské univerzitě. Dodává, že přibližně dvě třetiny případů rakoviny u osob mladších 50 let se vyskytují u žen.





V roce 2019 patřily mezi nejčastější druhy rakoviny u osob mladších 50 let rakovina tlustého střeva, prsu a kůže. Mezi rakovinami s časným výskytem, jejichž počet mezi lety 1990 a 2019 vzrostl nejrychleji, byly rakovina prostaty a rakovina nosohltanu neboli průdušnice. Rakovina prsu, žaludku a střev - mimo jiné - byla spojena s jedněmi z nejvyšších počtů úmrtí.





V americké studii byla strava s vyšším obsahem cukrem slazených nápojů a hotových masných, drůbežích a mořských výrobků spojena se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku u mužů. U žen bylo riziko vyšší u stravy s vysokým obsahem hotových nebo tepelně upravitelných výrobků.









Bez ohledu na typ rakoviny mohou lidé snížit své riziko tím, že přestanou kouřit, omezí konzumaci alkoholu, budou si udržovat zdravou váhu, budou jíst vyváženou stravu a budou se chránit před sluncem, říká Lowesová.







Zdroj v angličtině ZDE

V roce 2024 financovala organizace Cancer Research UK a několik dalších organizací výzkumný projekt nazvaný Prospect, který se zabýval celosvětovým nárůstem výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku u osob mladších 50 let. Tento trend je obzvláště znepokojivý v Anglii, kde se zdá, že počet onemocnění roste rychleji než kdekoli jinde na světě s výjimkou Nového Zélandu, Chile a Portorika. Projekt Prospect bude zkoumat řadu rizikových faktorů, včetně špatného stravování.Jedním z aspektů stravy, který vzbuzuje obavy, je vysoká spotřeba zpracovaného masa, které je karcinogenem „skupiny 1“, což znamená, že existuje dostatek důkazů pro závěr, že u lidí způsobuje toto onemocnění. Termín „zpracované“ označuje maso, které bylo nasoleno, vyuzeno, fermentováno nebo naloženo, aby se zvýšila jeho chuť a trvanlivost - například šunka a slanina. Spotřeba masa obecně v celosvětovém jídelníčku za posledních 50 let výrazně vzrostla.Některé metody tepelné úpravy masa mohou uvolňovat chemické látky, které rovněž vyvolávají poškození buněk.Zpracované maso má vysoký obsah sloučenin zvaných dusičnany a dusitany, které je déle konzervují. Když se tyto sloučeniny v těle rozloží, mohou podle Sophie Lowesové, vedoucí manažerky zdravotnických informací ve společnosti Cancer Research UK, poškodit buňky ve střevech. Zatímco u myší a potkanů byl tento mechanismus prokázán, u rozsáhlých studií na lidech je to obtížné, říká Marc Gunter, vedoucí katedry epidemiologie a prevence rakoviny na škole veřejného zdraví Imperial College London.Některé způsoby tepelné úpravy zpracovaného masa - například grilování při vysokých teplotách - mohou uvolňovat chemické látky zvané heterocyklické aminy a polycyklické aminy, které rovněž vyvolávají poškození buněk, říká Lowesová a dodává, že je obtížné stanovit jasnou souvislost mezi jednotlivými potravinami a rakovinou, protože studie stravy se často opírají o vlastní hlášení. „To, co si myslíme, že jíme, a to, co skutečně jíme, jsou dvě velmi odlišné věci,“ upozorňuje Turnerová z Worldwide Cancer Research.Dalším potenciálním rizikovým faktorem stravy jsou ultrazpracované potraviny (UPF), které v některých zemích s vysokými příjmy tvoří 50-60 % denního energetického příjmu. Vyrábějí se ze surovin, které se v domácí kuchyni používají jen zřídka a které se dále zpracovávají frakcionováním, hydrogenací nebo přidáváním aromat a barviv. Mezi běžné UPF patří perlivé nápoje, hotová jídla a sladkosti.Jedna rozsáhlá studie v USA zjistila, že muži, kteří se umístili v nejvyšší pětině konzumace UPF, měli o 29 % vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku než muži v nejnižší pětině.Podle Bradburyho z Aucklandské univerzity však není užitečné diskutovat o UPF jako o jedné skupině, protože tento pojem zahrnuje mnoho různých potravin. Celozrnný chléb z regálu supermarketu je klasifikován jako UPF, protože je průmyslově vyráběn - přesto je bohatý na vlákninu a celozrnné obiloviny, říká Gunter. Zdá se, že riziko spočívá ve specifických složkách, které se v některých UPF nacházejí.Jednou ze složek, u které se zkoumala souvislost s rakovinou, je aspartam. Toto nízkokalorické sladidlo je 200krát sladší než cukr a běžně se používá v dietních nealkoholických nápojích a jogurtech s nízkým obsahem cukru. Byly provedeny studie na zvířatech, které naznačují, že aspartam má určité „prorakovinné vlastnosti“, ale podle Guntera zatím neexistuje žádný „definitivní důkaz“ o karcinogenitě u lidí.Vědci se zabývají také čísly E - přídatnými látkami, které slouží ke změně chuti, barvy nebo textury potravin -, ale to je oblast, kde „je stále mnoho neznámých“, říká Gunter.Podle Terryové z Kolumbijské univerzity není nárůst výskytu rakoviny prsu u osob mladších 50 let novým trendem, ale vzorec v posledních desetiletích je pozoruhodný, protože se nezdá, že by jej zohledňovaly obvyklé rizikové faktory rakoviny, jako je obezita.Míra obezity u dospělých se od roku 1990 celosvětově více než zdvojnásobila. Tuk navíc může zvyšovat hladinu růstových hormonů a zánětů, říká Lowesová. Tyto signály říkají buňkám, aby se častěji dělily, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku více než tuctu typů rakoviny.Nadbytek tuku může po menopauze také zvýšit hladinu některých pohlavních hormonů, což zvyšuje riziko rakoviny prsu. To však nevysvětluje nárůst případů u osob mladších 50 let, říká Terryová.Jednou z myšlenek je, že nárůst počtu případů rakoviny prsu v raném věku by mohl souviset s celosvětovým poklesem plodnosti, protože se předpokládá, že porod do určitého věku a kojení chrání před rakovinou prsu. Podle Hannah Moodyové, ředitelky výzkumu a angažovanosti ve společnosti Breast Cancer UK, je „všeobecně uznáváno“, že narození dětí před 30. rokem věku snižuje riziko onemocnění. První plné těhotenství trvale změní prsní tkáň ženy tak, že je méně náchylná k rakovině.Podle studie zveřejněné v časopise Cancer Medicine navíc každých 12 měsíců, které žena stráví kojením, snižuje riziko rakoviny prsu přibližně o 4 %. To znamená, že ženy, které mají více dětí a všechny je kojí, by mohly mít výrazně nižší riziko.Ochranný účinek kojení není zcela objasněn, ale předpokládá se, že souvisí s dlouhodobým působením pohlavního hormonu estrogenu, který ovlivňuje četnost dělení buněk, uvádí Moodyová. Kojení může snižovat množství estrogenu cirkulujícího v těle.Podle Terryové však dochází k „velmi vysokému nárůstu“ časných stadií rakoviny prsu i v zemích s vysokou porodností, takže samotné reprodukční faktory nemohou tento trend vysvětlit.Dalším vysvětlením je expozice per- a polyfluoroalkylovým látkám (PFAS), známým také jako „věčné chemikálie“. Tato skupina tisíců sloučenin zajišťuje odolnost výrobků vůči vodě, skvrnám a teplu a vyskytuje se ve všem od kosmetiky po obaly na potraviny a nádobí.Věčné chemikálie působí jako endokrinní disruptory tím, že zvyšují hladinu estrogenu v těle nebo tento hormon napodobují, říká Moodyová. Vystavení těmto chemikáliím může vyvolat „celoživotní dopad“ v děloze a během raného dětství, dospívání nebo těhotenství - v životních fázích, kdy se buňky rychle dělí, říká Rainbow Rubinová, vědecká ředitelka společnosti Breast Cancer Prevention Partners.Většina PFAS nebyla nikdy testována, takže jejich vliv na lidské zdraví zatím není znám, ale výzkum naznačuje, že některé z nich by mohly zvyšovat riziko rakoviny prsu, říká Moodyová. Jedna metaanalýza osmi studií z roku 2022 prokázala pozitivní korelaci mezi rakovinou prsu a dvěma typy PFAS nazývanými kyselina perfluoroktanová (PFOA) a kyselina perfluorohexansulfonová (PFHxS).PFOA je jednou z „původních“ věčných chemikálií, které jsou jádrem skandálu kolem znečištění vody PFAS v USA. Tento karcinogen skupiny 1 je nyní v USA a EU v podstatě zakázán.Většina lidí má však stále stopové množství PFOA v krvi díky dlouhé životnosti této sloučeniny a jejímu používání po desetiletí. „Vazba mezi uhlíkem a fluorem v PFAS je jednou z nejsilnějších v chemii - proto přetrvávají v životním prostředí a v našich tělech tak dlouho,“ říká Rubinová.Od skandálu se znečištěním vody přešli výrobci chemikálií na výrobu nových typů PFAS, jako je PFHxS, které jsou nyní v životním prostředí ve větším množství. Výzkum zveřejněný v září zjistil, že PFHxS souvisí s vyšší hustotou prsu, což je rizikový faktor pro vznik rakoviny prsu. Tato sloučenina byla ve Spojeném království účinně zakázána v roce 2023. Podle Rubinové bude „chvíli trvat, než se zjistí“, které z dalších novějších PFAS jsou nejškodlivější.Rakovina kůže je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u osob mladších 50 let, ale nepatří k nejrychleji rostoucím celosvětově. Soubor údajů o některých typech rakoviny kůže je malý a země zaznamenávají případy různými způsoby, ale ve Velké Británii a USA došlo k nárůstu případů s časným výskytem.Hlavním rizikovým faktorem rakoviny kůže je spálení na slunci, říká James Larkin, konzultant lékařské onkologie na kožním a urologickém oddělení nemocnice Royal Marsden.Spálení způsobuje přílišné vystavení ultrafialovému (UV) záření, které je způsobeno především kratšími vlnovými délkami UVB paprsků. UVA paprsky - které mají delší vlnovou délku a mohou proniknout hlouběji do kůže - mohou také vyvolat zánět a poškození kůže.UV záření poškozuje DNA, což následně vyvolává genetické mutace, které vedou k abnormální funkci bílkovin a mění buňky v rakovinné, vysvětluje Larkin. V mnoha zemích s vysokými příjmy probíhají již desítky let osvětové kampaně zaměřené na nebezpečí UV záření, které lidem doporučují vyhledávat stín, když je slunce nejsilnější, používat a opakovaně nanášet opalovací krém a nosit ochranné oblečení.„Otázkou je, do jaké míry lidé tyto znalosti dodržují. A nejsem si jistý, zda existují kvalitní údaje o tom, zda berou tyto rady vážně,“ říká Larkin.Turner říká: „Existuje mnohem více informací o povědomí o kůži, ale ty se nedostanou ke všem a některé škody byly napáchány před desítkami let.“Lidé ve věku 15 až 24 let méně často používají opalovací krémy a metody ochrany před sluncem, ale také mají tendenci trávit více času v interiéru, říká Catherine Olsenová, vedoucí výzkumná pracovnice skupiny pro kontrolu rakoviny Berghoferova lékařského výzkumného ústavu QIMR v Brisbane. Dodává, že v severských zemích mladé ženy také častěji využívají solária.Někteří vědci se mezitím domnívají, že v zemích, jako jsou USA, dochází k nadměrné diagnostice melanomu kůže, což podporuje skutečnost, že počet úmrtí zůstává podobný, přestože je zde vyšší počet případů. Teorie spočívá v tom, že více screeningových testů kůže v kombinaci s nižšími laťkami pro provádění biopsií a sníženými prahovými hodnotami pro označení léze jako rakovinné vede k falešně pozitivním nálezům.U kožních lézí v časnějších stadiích může být i pro dobře vyškolené dermatopatology obtížné určit, zda se jedná o rakovinu, či nikoliv, říká Marianne Berwicková, významná profesorka komplexního onkologického centra Univerzity v Novém Mexiku. Dodává, že přesnost diagnózy závisí také na tom, jak velká část léze je odstraněna a jak dobře je vyříznuta.