„V Gaze amputují končetiny bez umrtvení. Představte si, že by tím procházelo vaše dítě"

27. 1. 2025

Dr. Guy Shalev, výkonný ředitel organizace Lékaři za lidská práva v Izraeli, popisuje záměrné ničení zdravotnického systému v Gaze, píše izraelský deník Haaretz





Řekněte nám prosím něco o sobě.



Jsem antropolog. Doktorát z lékařské antropologie jsem získal ve Spojených státech a postdok na Hebrejské univerzitě. Od roku 2014 jsem pracoval jako dobrovolník v organizaci Lékaři za lidská práva (Physicians for Human Rights, PHR) a v určitém okamžiku jsem si uvědomil, že většinu času věnuji dobrovolnictví a ne práci, a tak jsem podal kandidaturu na výkonného ředitele.



Víte, jak se dělá „výkonný ředitel“? Řídit lidi, rozpočty, excelové tabulky?



Můžete vysvětlit, co je to lékařská antropologie a jak souvisí s pozicí výkonného ředitele PHR?



PHR působí ve jménu práva na zdraví každého, kdo je pod odpovědností a vládou Izraele. Máme otevřenou kliniku v Jaffě pro žadatele o azyl a lidi bez dokladů, kteří nemají přístup ke zdravotním službám, a dodávku, která dvakrát týdně navštěvuje komunity na celém Západním břehu Jordánu. Před válkou jsme do Gazy posílali osm delegací ročně, aby tam školily zdravotnické týmy. Vyřizujeme žádosti z věznic a vazebních zařízení týkající se porušování práv vězněných osob a pomáháme hradit náklady na léky ve Sderotu, Jaffě a Lakíji [beduínské město v Negevu] a osobám bez domova. Také dokumentujeme porušování [lidských práv], píšeme zprávy a vykonáváme velké množství právní práce.



Jako lékařský antropolog studuji sociální a politické souvislosti všeho, co souvisí s tělem, zdravím a lékařskou péčí. Vztahy mezi ošetřovateli a pacienty představují mnoho zajímavých otázek, například o vztazích moci. Zdravotnický systém je fakticky jediným místem, kde jsou zpochybňovány běžné mocenské vztahy; místem, kde arabský izraelský lékař zaujímá vyšší postavení vůči židovské zdravotní sestře. Bohužel i ve zdravotnickém systému, který by měl být meritokracií a umožňovat sociální mobilitu, nacházíme rasismus, exkluzi a diskriminaci.



Toto napětí je zabudováno již do Hippokratovy přísahy, která požaduje, aby se lékaři povznesli nad všechny cizí ohledy. Vždycky mě zajímalo, do jaké míry je to možné.



Bylo provedeno mnoho studií o tom, jak se lékaři učí odpojit své emocionální, osobní já a být čistě profesionální. Střet je zde skutečně zabudován - jak si udržet tento étos, jak se zavázat k určitým hodnotám, které jsou mimospolečenské, v rámci reality, která je společenská.



Pokusím se tento střet ilustrovat tím nejhrubším a nejjednodušším způsobem: Je 8. října 2023 a izraelský lékař je povolán k ošetření zraněného z oddílu Nuchba [elitní bojovníci Hamásu].



Není pochyb o tom, že to představuje obrovskou výzvu v osobní rovině, ale přesto lékař nesmí slevit ze svého profesionálního a etického závazku. Lékař není soudce, vězeňský dozorce ani kat. Před lékařem stojí člověk, který potřebuje jeho péči. Bohužel se nejedná o hypotetické dilema. V okamžiku pravdy lékařská komunita v Izraeli v této zkoušce skutečně selhala. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že jim [bojovníkům Hamásu] nebude poskytnuta léčba, a odpor [izraelské] lékařské asociace proti tomuto postoji byl méně než slabý. V praxi víme, co se v nemocnicích dělo.



Co se stalo?



Máme svědectví od zdrojů z nemocnic o týmech, které odmítly [bojovníky Hamásu] ošetřit. O horším ošetření. O nepodávání léků proti bolesti. Lékař, který se vědomě rozhodne nepodávat léky proti bolesti, není lékař. Je to mučitel. Z mého pohledu je nejvíce šokující, že oběti mučení a sexuálního napadení byly propuštěny zpět ke svým mučitelům a útočníkům. Osoba, která byla sexuálně napadena v táboře Sde Teiman [vězeňský tábor provozovaný izraelskou armádou], byla hospitalizována v Ašdodu a poté vrácena lidem, kteří ji v tomto zařízení mučili. Odpovědnost lékaře vůči svému pacientovi nekončí v okamžiku, kdy je lékařský zákrok dokončen.



Lze skutečně očekávat takové chování, které překračuje [emoce]?



Ano, dá se očekávat a já ho očekávám. Myslím, že kdybych ho neočekával, podkopával bych celou lidskou a společenskou hodnotu léčby.



Myslím, že hrůzy 7. října podkopaly všechny lidské a společenské hodnoty - porušily je. Očekávání, že za těchto okolností bude léčba stále odrážet nejvyšší hodnotu, samo o sobě není lidské.



To je pravda. Je zapotřebí transcendence v nejčistším slova smyslu. Nezávidím lidem, kteří byli vyzváni, aby ji projevili.



Řeknu upřímně, že si nejsem jistý, zda bych byl schopen povznést se nad sebe sama.



Myslím, že si všichni musíme položit otázku, co bychom v takové situaci dělali, a ano, rozhodně není jisté, zda bychom toho byli schopni. Na druhou stranu, chceme žít ve společnosti, ve které lékaři neléčí lidi, kteří léčbu potřebují? Lékař na sebe nemá brát roli Boha. Nezáleží na tom, kdo je váš pacient a co udělal. Jde o to, kdo jste vy.



Existuje systém, který má udržovat etické standardy. I když existuje lékař, kterému se nepodaří povznést se nad ně, nebo je zraněn jeho příbuzný a on na to prostě nestačí - a to je pochopitelné -, má dostat od systému odpověď. Systém má lékaře podpořit, dát mu nástroje, aby se s těmito složitostmi vyrovnal. Systém selhal.



Je to období, ve kterém je těžké mobilizovat empatii. Určitě to cítíte. O tom, co se děje v Sde Teimanu, nechce nikdo ani slyšet. A už vůbec ne o tom, co se děje v Gaze. Váhal jsem nad tímto rozhovorem, přemýšlel jsem, zda se podaří dostat k lidem, vzbudit v nich empatii. Jak to funguje u vás?



Dobrá otázka. Nechci se prezentovat, jako bych byl něčím výjimečný. Nemám pocit, že bych se musel vyzývat, abych cítil empatii k rodině, na kterou spadla z nebe jednotunová bomba.



Možná vám lidé řeknou, jako to dělají dost často mně: „Já je nelituji. Chtějí žít? Ať pustí rukojmí.“



Vidíte pětiletou holčičku se čtyřmi amputovanými končetinami. Tak co, je vám to jedno? Proč? Protože se stal 7. říjen? Je to malá holčička. Jak mobilizujete empatii? V mých očích je na emocionální a psychologické úrovni mnohem těžší vidět takovou holčičku a říct: „Nezajímá mě to.“ To je pro mě těžké.



Pojďme si na chvíli promluvit o tom, co se děje v Gaze. Existuje spousta dezinformací, ale já zde čerpám z dopisu lékařů prezidentu Bidenovi - zprávy z července 2024 od amerických lékařů [a zdravotních sester], kteří dobrovolně pracovali v pásmu Gazy a kteří popisují nepochopitelné hrůzy.



Jedné noci přijde do nemocnice 200 těžce zraněných pacientů s těžkými popáleninami. Je zde pouze jeden operační sál. Lékař vypráví, že se vzdal pacienta, který se mohl uzdravit, protože za dobu, kterou by musel věnovat jeho léčbě, by přišel o 15 dalších pacientů.



Neexistují žádné léky, a to je znát. Ale není tu ani mýdlo. Zpráva popisuje, jak jsou nedonošeným dětem zaváděny špinavé vyživovací trubičky, protože není mýdlo, kterým by je bylo možné vyčistit. Nedonošenci umírají. Operace v terénu jsou popsány ve stylu občanské války v USA.



Existují operace, při nichž se jako dezinfekční prostředek používá prací prášek, které se spoléhají na světlo z mobilního telefonu, protože není k dispozici elektřina. Na léky proti bolesti můžete samozřejmě zapomenout. Dokáže si někdo představit, že by jeho dítě podstoupilo amputaci končetiny bez umrtvení? Nemusíte si to představovat. Budu vám vyprávět o Rafíkovi, patnáctiletém chlapci, který přišel do nemocnice Šifa [ve městě Gaza] se svou sestrou. Byl hospitalizován a byla mu amputována jedna noha. Když armáda vtrhla do Šífy, soustředila všechny pacienty do jednoho objektu, vyhnala doprovod a část lékařských týmů a dva týdny se v nemocnici soustředila na boj proti Hamásu. Pacienti zůstali v tomto objektu dva týdny bez jídla a vody, bez léků a péče.



Pacienti prosili, aby se o Rafíka někdo postaral. Říkali [vojákům]: Řekli jim: „Nechte nás, pomozte tomu chlapci. Řekli jim: My ho evakuujeme. Vzali ho a prostě ho zavřeli do nějaké místnosti. Teprve když armáda odešla, našli ho tam v místnosti. Chlapec byl sám. Umírající. Nechci popisovat stav zranění. Infekce a červi.



Nemůžu dýchat.



Musíte pochopit něco důležitého o zdravotnickém systému v Gaze. Není pochyb o tom, že základní úroveň je nízká, pokud jde o léky, vybavení, lékařské vzdělání. Je to systém s omezeným fungováním, ale na druhou stranu je to systém lidí.



Což znamená?



V situaci, kdy neexistuje důvěra v žádný systém - a obyvatelé Gazy nemají důvěru v administrativní řízení svého života ze strany Hamásu -, existovala důvěra v tamní zdravotnický systém. Téměř každá rodina má svého lékaře nebo sanitáře. Je to systém lidí, pro lidi a navzdory svým omezením udržuje jejich společnost. Zdravotnické týmy v Gaze dál chodily den co den do práce, přestože nedostávaly plat. Přestože se evakuovali se svými rodinami na jiná místa, v některých případech opravdu daleko, přestože ztratili rodinné příslušníky.



Možná byste mohl vysvětlit, jak funguje palestinský zdravotnický systém.



Palestinský zdravotnický systém byl vybudován jako jednotný systém: Západní břeh Jordánu, Jeruzalém a Gaza. Ještě z doby, kdy byl řízen civilní správou [izraelské vojenské vlády na Západním břehu], tedy z doby před Oslem. Myšlenka byla taková, že pokud je určitá léčba dostupná v Gaze, není důvod investovat do zřízení dalšího oddělení v Nábulusu. Že každý, kdo tuto léčbu potřebuje, ji může dostat v hodinu vzdálené Gaze a naopak.



A po otřesném převzetí moci v Gaze Hamásem [v roce 2007], kdy byli lidé shazováni ze střech, pokračovala spolupráce mezi palestinskou samosprávou a Hamásem?



Po nástupu Hamásu došlo ke změnám ve způsobu zaměstnávání a fungování. Platy lékařů vyplácel Hamás. Samozřejmě docházelo k napětí toho či onoho druhu, ale lékařská reakce byla i nadále jednotná. Pacienti byli evakuováni z Gazy na Západní břeh Jordánu a do východního Jeruzaléma, samozřejmě se souhlasem Izraele. Například až do 7. října se v Pásmu neprováděla žádná radiologická ošetření, protože Izrael odmítal vpustit přístroje. Onkologičtí pacienti byli léčeni ve východním Jeruzalémě.



Co se stalo po 7. říjnu?



Do 7. října to znamenalo režim [cestovních] povolení, přičemž většina žádostí byla zamítnuta. Děti odjížděly na léčbu samy, bez rodičů. Onkologičtí pacienti žili od jednoho povolení k druhému, protože každý výjezd na léčbu vyžadoval samostatné povolení. Od 7. října, a ještě více od uzavření hraničního přechodu Rafáh, to znamená, že tito pacienti jsou jednoduše ponecháni napospas smrti. Neexistuje žádná lékařská evakuace. Nyní není v Gaze nejen dostupná léčba, ale ani možnost odjezdu.



A co se týče počtu?



Potřebuje odejít na léčení 25 000 lidí, z nichž asi 15 000 podalo žádost.



A to jsou nízké odhady.



Dramaticky nízké, protože abych mohl podat žádost, musím se dostat do zdravotnického zařízení, kde je lékař; lékař musí požádat místní úřad ministerstva zdravotnictví, aby získal doporučení, a pak požádat Světovou zdravotnickou organizaci a také získat povolení od Izraele.



Nepočítáme pacienty, kteří ani nejsou schopni zahájit tuto proceduru.



Nemůžeme znát skutečný rozsah. Na lékařskou evakuaci čeká 25 000 lidí. Od května [kdy došlo k uzavření hraničního přechodu Rafáh a odstavení evakuačního mechanismu] jich z Gazy odjelo méně než čtyři sta.



Neexistují také téměř žádná funkční zdravotnická zařízení.



Již 13. října [2023] vydal Izrael 22 příkazů k vyhoštění nemocnic v severní části pásma Gazy. [V pásmu se nachází 36 nemocnic různých velikostí].



Před pozemním vpádem.



Z toho mi vyplývá, že nemocnice byly od počátku cílem útoku. Není to tak, že by došlo k útoku, během něhož by byl zjištěn důvod k jejich vyklizení. Máme k dispozici řádnou a podrobnou dokumentaci říjnových úderů na nemocnice a z této dokumentace vyplývá, že nemocnice byly označeny a napadeny nepřiměřeně ve srovnání s ostatními regiony, daleko za hranicí statistické chyby.



Víme, že Hamás využívá obyvatelstvo jako živý štít. Jejich využívání nemocnic je dobře známo. Objevuje se to v každém kole bojů. Například při operaci Protective Edge v roce 2014 se o tom velmi diskutovalo.



To je pravda. Nyní rozlišujme mezi tím, o čem se mluvilo, a tím, co vidíme na místě. Podle svědectví, která jsme shromáždili od lékařů, kteří byli zatčeni a jsou zadržováni v Izraeli - ano, v nemocnicích se potulovali ozbrojenci, byli tam [izraelští] rukojmí, kteří byli přivedeni do nemocnic k ošetření.



Hamás skutečně využíval nemocnice.



Otázkou však je, co znamená „využívat“. Skutečnost, že ve zdravotnických zařízeních byli přítomni ozbrojení muži, je jedna věc. Otázkou je, co se tam dělo. To není přitažení za vlasy - to jsou podstatné otázky mezinárodního práva. Mezinárodní právo stanoví, že ke zrušení imunity nemocnice [před útokem] je zapotřebí jasný důkaz, že je využívána k útoku na armádu nebo k plánování akcí proti ní. A i pak mimochodem existují jasná pravidla pro to, co se smí nebo nesmí dělat, na úrovni [vydávání] varování a přiměřenosti úderů na zdravotnické zařízení.



Izrael tvrdí, že nemocnice jsou velitelskými stanovišti Hamásu, protože ví, že pouhá přítomnost Hamásu v nemocnici nestačí k tomu, aby ztratila [právní] ochranu. Pokud Izrael udeří na nemocnici, musí prokázat, že nemocnice sloužila jako velitelské stanoviště. Izrael má nyní přístup ke každé nemocnici a ke každému tunelu, který je nebo není pod ní, a má stovky zadržených osob. Nicméně do dnešního dne nebyl předložen žádný důkaz ani svědectví, které by tato tvrzení, jež byla mimochodem tvrzena nejen během operace Ochranné ostří, ale také během operace Lité olovo [prosinec 2008-leden 2009], podpořily.



Veřejnost si pamatuje prezentaci mluvčího IDF Daniela Hagariho v nemocnici Šifa. Pro veřejnost je to důkaz.



Hagari tam stál a prezentoval grafiku se simulací velitelského stanoviště pod nemocnicí Šifa s několika patry a se skrytými raketami a velitelskými systémy. Jediným skutečným důkazem, který dokázali ukázat, byl tunel se dvěma místnostmi poté, co ho armáda vyhodila do povětří, aniž by umožnila vyšetřovatelům z OSN nebo z jiných organizací ho prozkoumat. Armáda také odhalila tunel poblíž dětské nemocnice Rantisi [ve městě Gaza].



Nebudu to vyvracet, jasné? Myslím si, že vykopat tunel pod nemocnicí je trestný čin. Ospravedlňuje to zničení celé nemocnice? Izrael tvrdí, že v nemocnici Kamal Radwan zatkl 240 teroristů a zabavil množství zbraní.



Byly zveřejněny nepůsobivé fotografie množství zabavených zbraní.



Bylo tam několik zbraní. Znamená to, že se jednalo o velitelské stanoviště? To nevím. Je třeba svědectví. Pozastavuji se nad tím ne proto, že bych si myslel, že Hamás tvoří spravedliví lidé. O to nejde a já si to nemyslím. Je mi opravdu jedno, jestli se Hamás schovával v nemocnici. Záleží mi na desítkách tisíc lidí, pro které už ta nemocnice není dostupná.





Zdravotnický systém v Gaze slouží dvěma milionům lidí, kteří čelí nejzoufalejší a nejstrašnější situaci vůbec. Systém sestával z 3 500 lůžek, nyní jich je méně než tisíc. Měl by nabídnout pomoc pro zhruba 100 000 zraněných v pásmu, z nichž asi čtvrtina má život ohrožující zranění. Zásah do celého systému, s obviněními, která mohou být podložená - i když důkaz jsme zatím neviděli -, je strašná křivda.









Chtěl bych, aby každý, kdo si ho přečte, myslel na svého příbuzného, který je nemocný rakovinou. O dětech ani nemluvím. Jaké to je, když vidíte, jak vám otec, pro představu, uniká před očima a vy jste bezmocní? V Gaze není žádná léčba. A žádná možnost odjet [na léčbu]. Vzali jsme personál lékařských týmů, zničili jsme nemocnice a pacienty jsme postavili do fronty s 25 000 lidmi, z nichž odejde méně než 100 měsíčně. Z Gazy jsme udělali smrtící past.



