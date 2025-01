Globální technologické akcie klesají, čínský chatbot s umělou inteligencí DeepSeek vyděsil investory

28. 1. 2025

Produkt čínského startupu za 6 milionů dolarů vyvolává pochybnosti o udržitelnosti západního boomu umělé inteligence



Investoři v pondělí potrestali globální technologické akcie poté, co vznik čínského chatbota DeepSeek, konkurenta ChatGPT společnosti OpenAI, vyvolal pochybnosti o udržitelnosti boomu umělé inteligence v USA.



Technologický index Nasdaq v New Yorku poklesl poté, co investoři zpracovali důsledky nejnovějšího modelu umělé inteligence vyvinutého startupem DeepSeek.

Závod o nadvládu v oblasti umělé inteligence se v pondělí rozhořel poté, co čínský chatbot vymazal 1 bilion dolarů z předního amerického technologického indexu, a jeden investor to označil za „moment Sputniku“ pro světové velmoci v oblasti umělé inteligence.

Technologický index Nasdaq composite během odpoledního obchodování v New Yorku klesl o něco málo přes 3 %, což představuje ztrátu přibližně 1 bilionu dolarů z jeho závěrečné hodnoty 32,5 bilionu dolarů z minulého týdne. Investoři strávili důsledky nejnovějšího modelu umělé inteligence vyvinutého společností DeepSeek.

Nvidia, nejhodnotnější kótovaná společnost v USA a přední výrobce počítačových čipů, které pohánějí modely umělé inteligence, ztratila na počátku obchodování více než 400 miliard dolarů z tržní hodnoty akcií, když její akcie klesly o 13,6 %, zatímco Microsoft přišel o 130 miliard dolarů a mateřská společnost Google, Alphabet, o 80 miliard dolarů.



Propad společnosti Nvidia - který z její hodnoty smazal zhruba 465 miliard dolarů - byl podle agentury Bloomberg největší v historii amerického akciového trhu.



Akcie dalších společností se sídlem v USA, které se zabývají umělou inteligencí, jako jsou Tesla, Meta a Amazon, při otevření amerických trhů také klesly.



Společnost DeepSeek sděluje, že k vývoji svých modelů použila méně čipů než její konkurenti, což zlevnilo jejich výrobu a vyvolalo otázky ohledně mnohamiliardových výdajů amerických společností na umělou inteligenci, které v posledních letech podpořily trhy.



Podle výzkumné zprávy zveřejněné v prosinci vyvinula tato firma na míru šité algoritmy pro sestavení svých modelů s využitím čipů H800 se sníženou kapacitou vyráběných společností Nvidia.



Nejpokročilejší čipy Nvidia, H100, je od září 2022 zakázáno vyvážet do Číny na základě amerických sankcí. Nvidia pak pro čínský trh vyvinula méně výkonné čipy H800, i když i ty byly loni v říjnu zakázány vyvážet do Číny.



Úspěch společnosti DeepSeek při budování pokročilého modelu umělé inteligence bez přístupu k nejmodernějším americkým technologiím vyvolal obavy ohledně účinnosti pokusů Washingtonu zbrzdit čínský sektor hi-tech.



Marc Andreessen, přední americký investor rizikového kapitálu, přirovnal spuštění modelu R1 společnosti DeepSeek minulé pondělí ke klíčovému okamžiku vesmírných závodů mezi USA a SSSR a na Twitteru napsal, že se jedná o „okamžik Sputniku“ v oblasti umělé inteligence, kdy Sovětský svaz ohromil svého soupeře ve studené válce vypuštěním družice na oběžnou dráhu.



Podle firmy DeepSeek její model R1 překonává model o1-mini společnosti OpenAI v „různých srovnávacích testech“, zatímco výzkum společnosti Artificial Analysis jej z hlediska celkové kvality staví nad modely vyvinuté firmami Google, Meta a Anthropic.



DeepSeek založil podnikatel Liang Wenfeng, který provozuje hedgeový fond High-Flyer Capital, jenž využívá umělou inteligenci k identifikaci vzorců v cenách akcií. Liang údajně začal v roce 2021 nakupovat čipy Nvidia, aby mohl vyvíjet modely AI jako koníček, který financuje jeho hedgeový fond. V roce 2023 založil společnost DeepSeek, která sídlí ve východočínském městě Chang-čou.



Společnost se zaměřuje čistě na výzkum, nikoli na komerční produkty - asistenta DeepSeek a základní kód si lze stáhnout zdarma, přičemž modely DeepSeek jsou také levnější na provoz než modely o1 společnosti OpenAI. V rozhovoru pro čínská média Liang uvedl, že „umělá inteligence by měla být cenově dostupná a přístupná pro každého“. Liang také uvedl, že rozdíl mezi americkou a čínskou AI je pouze jeden až dva roky.



Vývoj DeepSeek vyvolává pochybnosti o nutnosti velkých investic do infrastruktury AI, jako jsou čipy, a o vedoucí úloze amerických technologických společností na trhu AI, což zase hrozí, že se ocenění amerického technologického sektoru dostane pod tlak.



Společnost DeepSeek tvrdí, že vývoj modelu R1 stál 5,6 milionu dolarů, zatímco u modelů vyvinutých na Západě jsou odhady mnohem vyšší. Dario Amodei, spoluzakladatel přední společnosti v oblasti umělé inteligence Anthropic, loni odhadl současné náklady na výcvik pokročilých modelů na 100 až 1 miliardu dolarů.



Panevropský index Stoxx 600 v pondělí klesl a technologické akcie se propadly o 4,5 %. Nizozemský výrobce čipů ASML se propadl o 8,2 %, německý Siemens Energy, který poskytuje hardware pro infrastrukturu umělé inteligence, ztratil 4,1 % a francouzská společnost Schneider Electric, která se zabývá digitální automatizací, klesla o 6,8 %.



Následovaly ztráty v Asii, kde japonské čipové společnosti Disco a Advantest - dodavatel společnosti Nvidia - utrpěly pokles o 1,8 %, resp. 8,6 %. Ve Spojených státech se futures na index Nasdaq 100 snížily o 2,6 % a futures na index S&P 500 klesly o 1,4 %.



Richard Hunter, vedoucí oddělení trhů na platformě Interactive Investor, uvedl: „Téměř jistě to bude šok, protože investoři se budou snažit posoudit potenciální škody, které by to mohlo mít na rozvíjející se odvětví, které v posledních několika letech pohánělo většinu růstu hlavních indexů.



„Větší otázkou se najednou stalo, zda je třeba přehodnotit stovky miliard dolarů investovaných do umělé inteligence.“



Andrew Duncan, ředitel oddělení základů umělé inteligence v britském Institutu Alana Turinga, uvedl, že vývoj DeepSeek je „opravdu vzrušující“.





Dodal: „Ukazuje, že s relativně malými modely a zdroji lze dokázat úžasné věci. Ukazuje, že lze inovovat, aniž byste měli k dispozici obrovské zdroje, jako má například OpenAI.“







Zdroj v angličtině ZDE

