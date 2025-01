Dvě stovky britských firem zavedly natrvalo čtyřdenní pracovní týdem

28. 1. 2025

Více než 5 000 pracovníků bude mít čtyřdenní pracovní dobu bez ztráty mzdy





Dvě stovky britských společností se přihlásily k trvalému čtyřdennímu pracovnímu týdnu pro všechny své zaměstnance bez ztráty mzdy



Podle nejnovějších údajů nadace 4 Day Week Foundation tyto firmy dohromady zaměstnávají více než 5 000 lidí, přičemž mezi nejlépe zastoupené patří charitativní organizace, marketingové a technologické firmy.



Čtyřdenní pracovní týden „s 50 % více volného času dává lidem svobodu žít šťastnější a plnohodnotnější život“, pokračoval. „Jak již ukázaly stovky britských firem a jedna místní rada, čtyřdenní pracovní týden bez ztráty mzdy může být výhodný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.“



V čele iniciativy stály firmy zabývající se marketingem, reklamou a vztahy s tiskem, které tuto politiku přijaly ve 30 případech. Následovalo 29 organizací z oblasti charity, nevládních organizací a sociální péče a 24 z oblasti technologií, IT a softwaru. Dalších 22 společností z oblasti obchodu, poradenství a managementu rovněž trvale nabídlo zaměstnancům čtyřdenní pracovní týden.



Celkově 200 firem zavedlo čtyřdenní pracovní týden, které podle zastánců představuje užitečný způsob, jak přilákat a udržet zaměstnance a zvýšit produktivitu tím, že se stejný výkon vytváří v kratším čase. Nejvíce nadšenců je zatím z londýnských firem, které tvoří 59 z celkového počtu.



Signalizuje to však rostoucí propast v kulturní válce o pracovní režim, která se rozhořela během pandemie covidu-19. Dosud mnoho zaměstnanců bojovalo o právo pokračovat v práci z domova, natož o zkrácení pracovní doby.



Společnosti se sídlem v USA, včetně JPMorgan Chase a Amazonu, vydaly zatím nejpřísnější nařízení a požadují, aby zaměstnanci chodili do práce osobně pět dní v týdnu. Také bankovní skupina Lloyds Banking Group při rozdělování ročních prémií zvažuje, zda vedoucí zaměstnanci pracují v kanceláři.



Někteří zaměstnanci, kteří stále využívají flexibilitu práce na dálku, se proti mandátům pro návrat do kanceláře brání, včetně skupiny zaměstnanců banky Starling Bank, kteří odešli ze zaměstnání v této bance, co generální ředitel požadoval, aby tisíce zaměstnanců častěji chodily do práce.





Několik vysoce postavených politiků z Labouristické strany, včetně místopředsedkyně vlády Angely Raynerové, vyjádřilo podporu čtyřdennímu pracovnímu týdnu. Strana však tuto politiku od svého nástupu k moci nepřijala, přičemž někteří spekulují, že se obává poskytnout politickou munici konzervativní opozici.





„Tato skupina také říká, že duševní zdraví a zlepšení celkové pohody jsou jejich nejvyššími prioritami, takže čtyřdenní pracovní týden je skutečně významným přínosem a klíčovým faktorem pro celkovou kvalitu jejich života.“



Ředitelka jedné z firem, které přijaly čtyřdenní pracovní týden poté, co ho rok provizorně zkoušely, uvedla, že po zavedení čtyřdenního pracovního týdne, bez prodloužení pracovní doby ve čtyřech dnech, se produktivita firmy výrazně zvětšila a zaměstnanci jsou v daleko lepším duševním stavu než předtím.









Zdroj v angličtině

Z průzkumu společnosti Spark Market Research vyplývá, že proti tradičním pracovním režimům nejčastěji protestují mladší pracovníci. Přibližně 78 % lidí ve věku 18-34 let ve Spojeném království věří, že čtyřdenní pracovní týden se za pět let stane normou, zatímco 65 % uvedlo, že si nepřejí návrat k práci v kanceláři na plný úvazek.Výkonná ředitelka společnosti Spark Lynsey Carolanová uvedla, že „lidé ve věku 18-34 [let], hlavní pracovní síla příštích 50 let, dávají najevo, že se nehodlají vrátit ke staromódním pracovním režimům.