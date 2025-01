Moskevský důchodce byl za 2 posty na VKontakte odeslán na 8 let do trestanecké kolonie

29. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Moskevský okresní soud v Lefortovu odsoudil Konstantina Selezněva, čtyřiašedesátiletého obyvatele hlavního města, v kauze šíření "falešných informací" o ruské armádě na VKontakte (paragraf 2 odst. 207.3 písm. d) trestního zákoníku Ruské federace). Obžaloba požadovala, aby byl důchodce odsouzen k osmi letům vězení, soudkyně Albina Galimova návrhu vyhověla.

Selezněv byl stíhán kvůli dvěma příspěvkům na VKontakte. V první publikaci se snažil upozornit generálního prokurátora Ruské federace Igora Krasnova na zločiny ruské armády na Ukrajině, včetně vražd obyvatel Buči. Muž adresoval druhý příspěvek hlavě Ruské federace Vladimiru Putinovi a nazval ho "hlavou teroristického státu". Selezněv také napsal, že ho nepovažuje za "legitimního prezidenta".

Autor příspěvků byl zadržen v říjnu 2023. Navzdory skutečnosti, že obviněný omdlel na schůzce o volbě preventivního opatření, byl poslán do vyšetřovací vazby. Měsíc po svém zatčení Selezněv řekl, že byl držen ve vazební věznici se spoluvězni se záznamem v trestním rejstříku, kteří se na něj snažili vyvíjet nátlak. Podle důchodcovy manželky jeden ze "sousedů" v cele Selezněva urazil a "velmi zhoršil jeho život". Později byl muž převezen do přeplněné cely v moskevském vazebním vazebním středisku 4 - kvůli nedostatku lůžek se museli vězni ve spaní střídat. Po poplachu v médiích byl Selezněv převezen do čtyřlůžkové cely.

Soudní proces byl uzavřen. Ani akreditovaní novináři nebyli připuštěni k vyhlášení rozsudku. Selezněvův právník hovořil o rozhodnutí soudu na chodbě. Poznamenal také, že jeho svěřenec "přijal verdikt odvážně" a že novináři a posluchači, kterým nebylo umožněno se oznámení zúčastnit, již podali stížnost.

"Na schůzce dne 07.10. mi opět nebyla zodpovězena otázka ohledně důvodů uzavřeného charakteru jednání. Nedostal jsem zápisy z předchozích slyšení, a proto neznám přesné znění výrazů obžaloby," napsal Selezněv v jednom ze svých dopisů.

Řekl také, že považuje válečné představitele za zločince. "Moje země zahájila útočnou válku proti Ukrajině. Mnoho desítek tisíc lidí již zemřelo. Naše země porušuje mezinárodní právo a vojenský personál páchá válečné zločiny. V Ruské federaci jsou porušována ústavní práva občanů. Proto mezi občany Ruské federace mohou vzniknout pocity úzkosti, obav a kritického postoje k našemu státu. Naše země a společnost jsou nemocné. Jsou znechuceni ideologií rašismu. Chci, aby tato nemoc co nejdříve zmizela. Chci, aby se Ruská federace stala právním státem," uvádí se v dopise.

Zdroj v ruštině: ZDE

