Channel 4 News: Rozbitá Gaza

29. 1. 2025

čas čtení 7 minut

Moderátor, Channel 4 News, úterý 28. ledna 2024, 19 hodin: Boje zřejmě zatím ustaly. Palestinci se vracejí do svých domovů, které se proměnily v trosky, a do měst, která se stala neobyvatelnými, zatímco Izrael uvalil zákaz na agenturu OSN zřízenou právě na pomoc Palestincům.

OSN uvádí, že více než 375 000 Palestinců se vrací do toho, co zbylo z jejich domovů v severní Gaze, čelí obrovské míře destrukce a absenci jakýchkoli klíčových služeb, šéf Agentury OSN pro pomoc Palestincům, UNRWA, uvedl, že izraelský zákaz jejich činnosti, který má vstoupit v platnost ve čtvrtek, by byl katastrofální, a varoval, že by mohl zvýšit nestabilitu a podkopat příměří. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien nyní přináší reportáž.















Mluvčí UNRWA: „Veřejná komunikace izraelské vlády vůči UNRWA je mimořádně agresivní. Nebylo však jasné, co bude povoleno a co ne, takže skutečné provádění těchto zákazů nám nebylo vyjasněno.













* * *

Moderátor: Labouristická poslankyně Emily Thornberryová je předsedkyní britského parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti a právě se vrátila z návštěvy Jordánska. Nyní se ke mně připojuje z Westminsteru. Emily Thornberryová, nejprve vaše reakce na dění v Gaze. Myslím tím, že pokud UNRWA nebude moci v Gaze působit a bude se diskutovat o tom, do jaké míry nemůže být na místě, jak katastrofální to podle vás bude?





Emily Thornberry: Prostě UNRWA musí být schopna v Gaze působit. Myslím, že není žádné kdyby nebo ale, UNRWA je organizace, která vzdělává děti, provozuje kliniky, organizuje pomoc. Pro UNRWA pracuje 13 000 lidí a myslím, že 19 z nich Izraelci obvinili, že se chovali naprosto zaujatě a špatně. Ale proběhlo vyšetřování, které se řešilo, a upřímně řečeno, neexistuje jiná organizace než UNRWA, která by mohla dělat takovou práci, jakou je třeba děla v Gaze.









Emily Thornberry: Nemyslím si, že bychom tu díru mohli zcela zaplnit. Myslím, že díru je třeba zaplnit. Myslím, že dneska bylo oznámení v parlamentu,že došlo k velkému navýšení částky pomoci, která jde do Gazy, myslím, že se zvyšuje částka pomoci, kterou Británie poskytla Gaze, na více než 26 milionů nebo tak nějak za poslední rok. A my spolupracujeme s Jordánskem, abychom zajistili, že se ta pomoc dostane do severní Gazy, protože to je trasa, kterou Jordánci půjdou. A zdá se, že mnoho kamionů projíždí. Víte, že jedna věc, která se neděje, je, že tam pokračuje malichernost a hloupost, pokud jde o vpuštění stanů. Přidejte stany a spacáky, které lidé zjevně zoufale potřebují. Vracejí se do svých domovů. Jejich domovy neexistují. Potřebují mít místo, kde by mohli žít. Jak bylo zmíněno ve vašem materiálu, je tam také strašně moc nevybuchlé munice, která je opravdu nebezpečná a musí být odstraněna, a Izraelci opět nejsou vstřícní, pokud jde o druh práce, kterou je třeba udělat, a druh vybavení, které je třeba do Gazy přivézt, aby se zajistilo, že bude odstraněna.





Moderátor: Jak jsem řekl na začátku rozhovoru, právě jste se vrátil z Jordánska. Víme, že prezident Trump telefonoval s Jordánskem a Egyptem a opakovaně jim říkal o svém plánu vyklidit, jeho slovy, pásmo Gazy a přesunout Palestince, kteří tam žijí, kteří to stále považují za domov, do Jordánska a Egypta. To je přece obrovský otazník, který nad tím vším visí, ne?





Moderátor: Ale to, o čem on mluví, je velkoplošná etnická čistka pásma Gazy, a stále o tom mluví. Všechno tím bude podkopáno.





Emily Thornberry: No, já si myslím, že na to prostě nemůžeme přistoupit a a Palestinci na to nepřistoupí.





Moderátor: Postaví se britská vláda Donaldu Trumpovi a řekne, že s tím také nesouhlasíme?





Emily Thornberry: Určitě bych to od ní očekávala.





Moderátor: Ale možná ne?





0

259

Včera to byl první den, kdy bylo lidem umožněno vrátit se na sever Gazy a stále jich přicházelo přes 300 000 přes noc a přes den. Rodiny se v tomto chaosu navzájem ztratily. Byly rozdělené rozdělily od začátku války, Umalimu neviděla její dcera a vnuk 15 měsíců. Mají se setkat v této čtvrti ve městě Gaza.Vracejí se do bezdomovectví, je tu nevybuchlá munice, těla stále pohřbená v troskách, potřeba průmyslové úrovně pomoci je jasně vidět. Podle dohody o příměří má být do Gazy denně vpuštěno 600 kamionů s pomocí. Většinu této pomoci zprostředkovává NRWA, humanitární agentura OSN. Loni však izraelská vláda odhlasovala zákaz UNRWA a obvinila ji ze spolčení s Hamásem. Tento zákaz má vstoupit v platnost ve čtvrtek a bude se shodovat s další výměnou rukojmích a zadržených osob. Problém? Podmínky příměří pravděpodobně nebudou splněny, pokud UNRWA nebude v Gaze působit.S největší pravděpodobností se ve čtvrtek stane to, že UNRWA uzavře svůj areál ve východním Jeruzalémě, ale bude pokračovat v dodávkách pomoci do Gazy, protože zatím neexistuje žádná alternativa. Udržení křehkého míru je dlouhodobě mnohem složitější záležitostí než vedení válkyBidenova administrativa zastavila financování UNRWA téměř přesně před rokem. Nový Trumpův velvyslanec v OSN řekle, že tento zákaz bude pokračovat i po březnu, kdy měl vypršet. Britská vláda uvedla, že UNRWA podporuje. Co bychom podle vás měli dělat? Můžeme zaplnit díru, která vznikla tím, že Amerika odmítla posílat dolary?Ano, myslím, že je třeba dosáhnout mírového urovnání v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Podle mého názoru, podle názoru mého výboru, je třeba obnovit Gazu. Otázkou je, jak to uděláme. Pokud nemůže být zaručeno, že to všechno nebude za tři nebo čtyři roky znovu vybombardováno, tak to musí být spojeno s řádnou mírovou dohodou, což znamená, že musí existovat skutečně pevná cesta pro Palestince k jejich vlastnímu státu. A pokud se tak stane, pak si myslím, že peníze půjdou na obnovu Gazy hned. Donald Trump také říká, že chce, aby došlo k regionální dohodě. A její součástí je, že ta regionální dohoda podle mého názoru opravdu nemůže držet pohromadě, aniž by existovala spravedlnost pro Palestince a palestinský stát.Určitě bych to od ní očekávala. Už desítky let je ustálenou britskou politikou, že by mělo existovat řešení dvou států, a tím státem pro Palestince je Gaza a Západní břeh Jordánu a že by to měl být celý Západní břeh Jordánu a mělo by to být podél hranic z roku 1967, to je ustálená politika v Británii a upřímně řečeno ustálená politika na mezinárodní úrovni. A víte, a dokud někdo nepřijde s lepším nápadem, takový je mezinárodní konsensus. A není lepší nápad jednoduše vyklidit pásmo Gazy. To prostě není.