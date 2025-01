Návod k instalaci fašismu 2.0

28. 1. 2025 / Milan Čech

čas čtení 35 minut

Úvodní ustanovení pro Vůdce: Jste bůh. Lidé jsou figurky na vaší šachovnici a mají svá práva jen, pokud jim je dáte. Zabijte v sobě zpochybňovače, který se vám z hloubi vaší duše snaží podstrčit, že nejste dost dobrý, že máte chyby a nejste a nikdy nebudete největší osobností v dějinách, jak zcela jasně ví celý zbytek vaší osobnosti. Vzpomeňte si na svého despotického otce a buďte ještě tvrdší a ještě bezohlednější než on. Chovejte se tak, abyste poprvé získal jeho skutečnou lásku, uznání a obdiv. Získejte všechny jeho sociopatické rysy a posilte je. Předstírejte, že máte běžné lidské emoční vlastnosti, a napodobujte vzorce chování psychicky zdravých lidí – stačí povrchně.

Chtějte pořád víc. I když jste prostřednictvím všemožných praktik dosáhl mnoho, následujte i nadále svůj sociopatický a maligně narcistický mozek a nezastavujte se. Když se zastavíte, podobní jako vy vás přemohou a zkanibalizují. Všichni pak uvidí, jak směšný a trapný jste, jak jste celou dobu jen podváděl, lhal a manipuloval. To nechcete. Vzpomeňte si, co děláte při golfu, kde porážíte i nejlepší světové golfisty, a navažte na to. Realita není podstatná, jen její interpretace. Ten, kdo ostatní porazí v interpretaci, získává “pravdu”.

Využijte toho, že nevypadáte jako řezač hlav a osoba ochotná popravit miliony. Vy jím totiž nejste. Jste srab, co by nezabil králíka, stejně jako váš vegetariánský předchůdce. Znásilnit fyzicky slabou ženu? Možná. Ale vyhladit celé nepřátelské entity? To ne! Tomu zatím ještě nevěříte ani vy sám. Vy nechcete lidi zabíjet – chcete, aby vás milovali tak, jak to otec nedokázal. Chcete, aby milovali i vaše lži a sociopatické představy ve vaší hlavě. Tím bude potvrzena jejich validita. To vám úplně stačí. Tedy zatím.

I když nyní věříte, že nebude nutné iniciovat zabíjení odpůrců, je na základě vaší „božské“ intuice správné ty, kteří jsou ochotní pro vás vraždit, propustit z věznic. Pomůže to k tomu, aby je bez obav následovali další, až i vy přijdete na to, že bez násilí a zabíjení se to ani tentokrát neobejde.

Zde jsou další kroky k zajištění dlouhodobé kontroly, eliminaci opozice a dosažení naprosté oddanosti poddaných, které by měly být efektivně implementovány: Další inspiraci čerpejte z historických příkladů autoritářských režimů a od svých předchůdců. Současné, ještě účinnější moderní technologie a mediální nástroje, jejichž majitelé jsou buď vaši soukmenovci nebo ochočení zbabělci, vám spolu s pomocí dalších diktátorů pomohou nainstalovat váš oligarchický fašismus 2.0.

1. Personální čistky a odstranění kritiků

Po nástupu do funkce je vhodné provést rozsáhlé změny na klíčových pozicích ve vládních agenturách a institucích. Odvolání kvalifikovaných úředníků (zejména těch vykonávajících kontrolní funkce) a jejich nahrazení loajálními osobami zajistí kontrolu nad státními institucemi. Mělo by se jednat hlavně o konspirační fanatiky, kteří roky oddaně prosazovali buď vaše vlastní konspirační fantazie, nebo konspirace vašich kolegů z jiných totalit určených k rozložení předchozího demokratického systému. V tomto případě na rasovém původu dezinformace opravdu nezáleží. Důležitá je ochota nedržet se reality a zbožňování dezinformací každou buňkou těla.

Kritici by měli být přeloženi na méně důležité pozice nebo veřejně diskreditováni a dehonestováni, jejich fotografie a připomínky odstraněny. Lákavá teatrální gesta s jejich veřejným pálením je ale prozatím lepší nerealizovat – ještě neovládáte všechny a podobné scény by se mohly otočit proti vám. Zároveň je klíčové prosazovat narativ, že tyto změny jsou nutné pro „očistu systému a národa“ a zajištění stability a budoucí světové dominance vaší Říše.

Odstraňte nezávislé kontrolní mechanismy nebo alespoň lidi, kteří by je chtěli nezávisle vykonávat a nevnímali dostatečně, že mají především sloužit vašemu fašistickému cíli.

Útočte na Centrální banku. Její oslabení a znevážení budete v dalších etapách potřebovat. Připravte zrušení nebo oslabení měny, zlikvidujte úspory z nefašistické doby a přesuňte kontrolu finančního systému pod kryptooligarchii vašich spolufašistů. Všichni vaši lidé musí s dostatečným předstihem toto směřování znát, aby mohli svá aktiva včas přesunout. Naopak chudí budou lépe poslouchat, protože bez finančních rezerv budou nuceni držet ústa a krok.

2. Omezení občanských svobod a cílené změny legislativy

Začněte omezovat práva menšin a marginalizovaných skupin. Například nová pravidla pro umisťování transgender osob do věznic nebo omezení jejich přístupu ke zdravotní péči. Takové kroky mohou oslabit solidaritu mezi různými skupinami ve společnosti a vystrašit a paralyzovat ty, kteří se budou považovat za další možnou ohroženou skupinu. Raději pak zůstanou zticha a podřídí se. To potřebujete.

Paralelně by mělo být zavedeno více kontrolních opatření v oblastech svobody slova a shromažďování.

3. Přetvoření mezinárodních vztahů

Zvažte odstoupení od klíčových mezinárodních dohod udržujících současný řád a jeho budoucnost, dohod, které se dají vašimi soukmenovci vnímat jako překážka národní suverenity. Například odstoupení od klimatických nebo obchodních dohod může být prezentováno jako krok k „ochraně národních zájmů“. Prezentujte současný stav jako šílenost z dílny woke totalistů toužících po ovládání životů. Tím ztížíte poznání, že ve skutečnosti chcete ovládat vy.

Prosazujte obrovské přesuny celých národů jako vaši nejbrutálnější předchůdci (např. miliony Palestinců do Jordánska nebo Egypta). Jedině mocný muž dokáže bezohledně a bez jejich souhlasu přesouvat masy jako bezduché věci, a vy potřebujete být vnímán jako takto mocný.

Nepředvídatelným, impulsivním a chaotickým zaváděním cel a dalších opatření v mezinárodním obchodu vytvářejte konflikty, které se dají využít k posílení nacionalistického narativu. Zároveň vytvářejte chaos, ve kterém uspějí jen ti nejsilnější; ty slabší, kteří odpadnou, asimilujte a zotročte.

4. Zpřísnění imigrační politiky

Tvrdý přístup k imigraci je nezbytný pro vyvolání pocitu „ohrožení“ mezi občany. Deportace a razie na místech, jako jsou kostely a školy, mohou vytvořit atmosféru strachu a posílit obraz vlády jako rozhodného ochránce bezpečnosti. Buďte bezohlední k těhotným, dětem, rozdělujte rodiny – nic neposune lépe mozky vašich soukmenovců k větší bezcitnosti. Právě jejich bezcitnost budete v budoucnu potřebovat.

Teatrálně a krutě vyhošťujte a dehumanizujte tzv. ilegály, aby si občané zvykli na toto zacházení – následně ho pak budete moci lépe používat i na skupiny, kde by to jinak nebylo možné.

Zavedení nových imigračních zákonů by mělo zdůrazňovat ochranu domácích pracovních míst a zdrojů. Lidé musí cítit, že jste na jejich straně, i když už nebudou schopni sehnat např. levného zahraničního řemeslníka a budou muset platit nedostatkové a dražší domácí pracovní síly. Sami si levné otroky samozřejmě ponechejte, i kdyby jste díky ovládnutí pozic vydělali miliardy „ze vzduchu“, například prostřednictvím kryptoměn. Stále mějte málo a nedopřávejte poddaným nic, co nemusíte.

5. Kontrola médií a narativu

Označte média, která vás kritizují, za „nepřátele lidu“. Zastrašujte a zjednejte si vliv i v soukromých firmách, aby lidé byli vyhazováni z práce za jakoukoliv kritiku vás nebo vašich „generálů“, i kdyby postižení byli jen obyčejní hlasatelé počasí v Horní Dolní. Nikdo nesmí být příliš malý na to, aby nebyl hoden vašeho hněvu a ponížení. Potřebujete, aby měl každý strach.

Systémově zpochybňujte důvěryhodnost médií a prosazujte alternativní informační zdroje, které jsou pod vaší kontrolou. Nekooperující média postupně ničte.

Využijte algoritmy sociálních sítí ke zvýrazňování příznivých informací a šíření dezinformací o oponentech.

6. Přesměrování viny na oponenty

Při řešení přírodních katastrof nebo jiných krizí obviňujte politické oponenty. Například u požárů nebo povodní tvrďte, že špatná politika předchozích vlád je důvodem jejich vzniku. Agresivně napadejte, pranýřujte a zastrašujte zejména ty, kteří by ukazovali, že tyto události jsou spojeny s vaší agendou, např. s klimatickou změnou, kterou popíráte.

Vzhledem k tomu, že vaše kroky situaci v následujících letech ještě zhorší, potřebujete oponenty ovládnout strachem alespoň do doby, než většina bezhlavě podléhne vašim narativům, které vaši tech-oligarchičtí spojenci zvládnou vložit do hlav všech.

7. Kult osobnosti a eliminace opozice

Budujte kult osobnosti pomocí pravidelných masových shromáždění a neustálého zviditelňování. Prezentujte se jako jediný, kdo může zachránit národ před hrozivým koncem. Musí se o vás mluvit jak v kostelech, tak při násilných zápasech, kde se sportovní celebrity bijí o peníze.

Odstraňujte symboly a zobrazení osob spojených s předchozími demokratickými etapami a opozicí. Nahrazujte památníky, které symbolizují nesouhlas, těmi, které podporují vaše fašistické narativy. Instalujte sochy a památníky svých genocidních předchůdců stejně jako doposud, ale v ještě větší míře. Oválná pracovna a autor indiánského holokaustu už nestačí.

8. Zajištění dlouhodobé moci

Navrhněte ústavní změnu, která by umožnila prodloužení prezidentského mandátu nad současné limity. Lze argumentovat tím, že v „krizových dobách“ je kontinuita vedení nezbytná a vy jste jediný vhodný. Inspirujte se návrhy na změnu 22. dodatku americké ústavy, který by umožnil třetí funkční období v případě přestávky mezi předchozími mandáty. Nevadí, že se to zatím nepovede – jde také o to, posouvat povědomí o „neměnnosti“ ústavy. Vy ji měnit nakonec budete a potřebujete navodit dojem, že je to normální.

9. Využití moderních technologií

Sociální sítě, AI a algoritmy musí být vaším klíčovým nástrojem k manipulaci veřejného mínění. Vaši lidé je musí využít k diskreditaci oponentů prostřednictvím deepfake videí, cílených dezinformací a posilování propagandy. Instruujte své spolufašisty ze sociálních sítí, aby všechny nutili sledovat vaše kanály, i když nechtějí, a nastavte algoritmy tak, aby upřednostňovaly váš obsah. Neúspěch vašich předchůdců byl způsoben tím, že neměli individuální nástroje k proměně lidských myslí – vy je máte!

10. Přijměte pavědu, která vědecky odůvodní zrůdnosti, které budete páchat!

Tato strategie zároveň ukáže na spiknutí skutečné vědy, která lidem pavědu dehonestovala. To odvede lidi od racionality a vědy a přivede je k náboženské, ezoterické či iracionální pavědě, která dokáže vysvětlit vše, i bez ohledu na logiku a realitu. Takto přenastavené lidi potřebujete pro své další záměry.

Vaši předchůdci z fašismu 1.0 takto přijali rasistickou eugeniku (absurdní syntézu pseudovědeckých poznatků), která jim umožňovala povraždit vybrané národy a skupiny. Například se systematicky měřily a evidovaly lebky, analyzovaly tělesné rysy a krevní typy s ohledem na rasovou čistotu. Založili Institut pro rasovou biologii, aby pavědecké „výzkumy“ poskytly základ pro jejich teorie rasové nadřazenosti. Dále se zabývali pavědeckými pokusy, jako bylo vstřikování benzínu do srdce nebo chemikálií do očí dětí, aby zjistili, zda lze změnit jejich barvu. Tyto „experimenty“ byly ale rovněž zástěrkou pro mučení a vraždění. Vaši nejvěrnější mají takové psychické nastavení, že podobné kratochvíle potřebují – dopřejte jim je a posouvejte je k čím dál větší krutosti.

Pokud má mít váš fašismus 2.0 globálnější aspirace, bude pavěda 1.0- eugenika málo – Ta vaše musí být globálnější, aby nebyla omezována rasou a mohla jednou zabít všechny. Nabízí se pavěda popírání klimatické změny, která je podobnou syntézou jako eugenika, ale má několik dalších výhod, které v budoucích etapách fašismu oceníte, protože jsou základem celoplanetárního holokaustu:

Vyvraždění provede sama příroda za vás.

Žádný plyn a události vzbuzující odpor u slabošských demokratů s empatií. Jen „běžné“ přírodní procesy. Zatímco klimatická katastrofa vyhladí miliardy lidí, vy budete v bezpečí vašich bunkrů na Havaji, Novém Zélandu nebo v jiných luxusních destinacích se zásobami. Do té doby musí Goebbels 2.0 dokončit roboty s umělou inteligencí, kteří nahradí vymřelé lidské poddané pro váš servis. Pokud by po dokončení robotů bylo vymírání nepotřebných lidí příliš pomalé, můžete mu pomoci smrtelným virem, na který naočkujete spolufašisty vytvořenou vakcínou. (Obojí vyrobeno stejnou AI, zajistí opět Goebbels 2.0.) Nenechte již nepotřebné užírat omezené zdroje – patří vám. Instituty pro “rasově čisté klima” už za vás založily fosilní korporace.

Tyto korporace také financují dostatek „pavědců“ (ne klimatologů ale to nevadí, poddaní rozdíl nevidí), kteří, poháněni vlastním patologickým narcismem, nenávistí k vědě, která je omezuje a zastiňuje význam jejich vlastního vědního oboru, a dalšími psychiatrickými diagnózami, „vyzkoumají“ v pseudoklimatologii cokoliv za dostatečný poplatek a úctu konspirátorů. Tato pavěda vás postaví do pozice, kdy můžete své vražedné plány na navýšení těžby fosilních paliv prezentovat jako vědecky podložené, správné a nezbytné. Pavěda zároveň vyselektuje odpůrce a povede k upevnění kontroly.

Popírání klimatické změny odvede pozornost veřejnosti od skutečného, reálného problému a jeho stále zjevnějších důsledků, a umožní vám rozdělit populaci na ty, kteří vám bezmezně věří, a ty, kteří inklinují k racionalitě a logice.Ty druhé postupně umlčte jako „nepřátelé lidu“ nebo „spiklence nikým nevolené vědecké elity“.

Stejně jako vaši předchůdci ale pokračujte i v dalších výzkumech. Například můžete podporovat výzkum „vlivu větrníků na rakovinu“ a dalších pseudovědeckých teorií, které budou odklánět pozornost a posilovat váš narativ. Každý „objev“ přispěje k upevnění vaší moci, rozšíření strachu mezi obyvatelstvem a nenávisti k vědcům, kteří se ještě vzpírají pavědě.

Pardon, zdá se, že došlo k nějakému omylu !!

Právě přečtený text není návodem, co pro vznik fašismu 2.0 v budoucnu dělat a jde o podvod. Je to naopak opožděný popis toho, co se již stalo nebo děje právě teď. I když autor předstírá, že vše vymyslel, je pouhý plagiátor. Z tohoto důvodu je správnější pokračovat běžnější formou:

Historie se tedy evidentně opakuje, ale s moderními nástroji, které činí autoritářství ještě efektivnějším a nebezpečnějším.

Každopádně je „dobře“, že poněkud nudnou počáteční instalaci fašismu máme už částečně zdárně za sebou, a začne konečně ta pravá jízda, kdy již uskutečněné kroky vytvářejí automatickou a neodvratitelnou kauzální trajektorii ke konečnému slavnému vítězství Fašismu 2.0 a vybudování Říše, která bude navždy „First“!

Dá se předpokládat, že z instalace úvodních fází fašismu se žádné dlouhodobé a všeobecně pozitivní výsledky příliš nedostaví. Můžete sice dosadit za kvalifikovaného chirurga MAGA lunetika, který „ví“, že rakovina neexistuje, a pokud ano, tak ji způsobuje příliš nízká konzumace Sava a popírání jeho účinnosti farmaceutickou lobby. Dočasně tak skutečně může nemocnice vykazovat velmi pozitivní výsledky, protože počet pacientů s rakovinou se sníží na nulu. Ale na druhou stranu je z principu věci jasné, že časem bude reálný výskyt rakoviny ještě daleko vyšší, protože nejen že bude u lidí vznikat dál, ale vzhledem k jejímu neléčení bude i smrtelnější.

Kontrolní otázka: Co udělá maligní narcista a sociopat, když výsledkem dosazení neschopných šílenců a dalších faktorů dojde ke zvětšení problémů místo vyřešení těch, které slíbil vyřešit?

Vzhledem k tomu, že primární motivací Vůdce je, aby ostatní nepřišli na jeho negativní vlastnosti (o kterých část jeho mozku stále ještě ví a jejichž uvědomění různými nástroji potlačuje), začne člověk s touto diagnózou vymýšlet náhradní důvody, které ke zhoršení stavu vedly. Má na to své marketingové a PR odborníky, kteří šílenci nejsou, jen jsou všehoschopní.

Přiznání jakékoliv vlastní nedostatečnosti nepřichází v úvahu, a tak jinou možnost ani nemá.

V druhé etapě zavádaní fašismu 2.0 se dá předpokládat následující:

1. Vytváření úhlavního nepřítele a šíření dezinformací

Stejně jako Hitler využil v Německu židovské obyvatelstvo, komunisty a další skupiny jako obětní beránky, Trumpova administrativa by mohla vytvářet a propagovat konspirační teorie, které obviňují „nepřátele národa“ z problémů země (a to s daleko větší intenzitou než nyní).

Sociální sítě a média by byly využity k šíření lží o odpovědnosti imigrantů, liberálů, nezávislých médií, zahraničních nepřátel nebo tajných spiknutí typu „deep state“ za ekonomické a společenské problémy. Algoritmy by zvýrazňovaly polarizující obsah, což by podněcovalo nenávist a strach.

2. Postupná eroze demokratických institucí

Nahrazování kvalitních úředníků konspiračními teoretiky a loajálními figurkami, spolu s dalším podrýváním složek demokratického státu, povede k postupnému oslabení a nefunkčnosti vládních institucí. Ty postupně nahradí soukromé řízení libertariánských elit, které, za to, že fašismus svými technologiemi dosadily, nad ním reálně převezmou kontrolu.

Soudní systém, volby a kontrolní mechanismy budou manipulovány tak, aby podporovaly autoritářské vedení. Například volební procesy budou změněny tak, aby ztížily hlasování určitým skupinám obyvatel (např. menšinám, mladým voličům atd.), minimálně do doby, než budou volby zcela zrušeny – což Vůdce již naznačil.

3. Využití moderních technologií k manipulaci

Manipulace přeřadí na ještě vyšší rychlostní stupeň. Ještě lepší AI dokáže individuálně proměnit naprostou většinu lidí požadovaným směrem.

4. Posilování kultu osobnosti

Trump a jeho kohorta budou pokračovat v budování kultu osobnosti, podobně jako Hitler prostřednictvím masových shromáždění a propagandistických kampaní. Sociální sítě budou poskytovat zcela nový, silnější kanál pro individuální oslovování milionů lidí v reálném čase. Přítel Kim dodá know-how.

Jakákoli kritika Vůdce bude označována za „útok na vlast“ atd.

5. Ekonomická a sociální destabilizace

Reálný život většiny lidí se zhorší tím, jak si nové elity bez jakékoliv regulace budou brát stále víc na jejich úkor (proto to ostatně celé dělaly). Většinu zaměstnání převezme AI, což situaci ještě znatelně zhorší. To povede k poslušnosti těch, kteří budou bojovat o zbývající pracovní místa, nyní ovládaná fašistickou tech-oligarchií.

Namísto přiznání původu problémů vláda obviní obětní beránky a začne vytvářet ještě hlubší konflikty – například s jinými státy nebo vnitřními „nepřáteli“.

6. Militarizace a potlačení opozice

K udržení moci vláda posílí kontrolu nad policií a armádou. Využije rovněž nestátní militarizované složky společnosti, zcela oddané různým formám fašismu. Pokud se však v opojení mocí začnou domnívat, že mají také právo rozhodovat a vládnout i mimo vymezený rámec zabíjení odpůrců (stejně jako kdysi SA), regulérní armáda se jich musí co nejbrutálněji zbavit. To ji připraví na budoucí podobné čistky a převzetí této úlohy.

Opozice a protesty budou potlačovány násilím, zatýkáním a zastrašováním. Ti, kteří fašismus instalovali svým hlasováním ve volbách, již posloužili a přichází čas se jich zbavit. Svou dějinnou úlohu už odehráli.

Záminkou bude „zachování pořádku“ nebo ochrana před „teroristy“ – nějaký ten požár Reichstagu k potlačení svobod se vždy hodí.

Z náboženských směrů budou podporovány a tolerovány jen ty, které popřou své humánní základy. Žádná pomatená levicová biskupka nesmí plkat o soucitu a podobných zrůdnostech, které by mohly dehonestovat Vůdce.

7. Vytvoření alternativní reality

Vůdce a jeho oligarchové budou šířit alternativní verzi reality, která se stane jediným neperzekuovaným zdrojem „pravdy“. Oponenti budou vykreslováni a očerňováni jako lháři a nepřátelé lidu. Fanatičtí členové SA – pardon, Proud Boys – budou ničit majetek a napadat ty, kteří se vzepřou. Nikdo je za to nebude trestat. Vzdorující musí být i ekonomicky zničeni: “Nenakupujte u židů”, pardon, zrádců.

Historie bude překrucována a vzdělávací systém upravován tak, aby podporoval loajalitu jak k režimu, tak ke složkám, které s fašismem 2.0 kooperují. Například kreacionismus se stane jedinou „vývojovou“ (pa)vědou vyučovanou ve školách.

Knihy jako 1984 budou zakázány v celé zemi, nejen v některých státech a školách jako dosud.

Etapa 3. Dlouhodobé vyústění

Ani toto samozřejmě nevytvoří žádnou uživatelsky příjemnou společnost, ale přesný opak. Systém samozřejmě opět nedokáže přiznat své chyby a napravit se, dokonce ani po smrti Vůdce, který bude pravděpodobně nahrazen svým synem. Tento nástupce bude připravován na jeho pozici a ochotný ji převzít, protože pochopí, že jinak by se režim mohl zhroutit a on a jeho rodina by byli semleti těmi ještě bezohlednějšími.

Scénářů je samozřejmě více:

1. Ovládnutí a poslušnost celé populace

Mechanismus ovládnutí: Propaganda by byla postupně zintenzivněna pomocí moderních technologií, algoritmů sociálních sítí, rozpoznávání obličejů a masového monitoringu. Média a vzdělávací systém by byly plně kontrolovány „státem“, aby propagovaly jednotný narativ a potlačovaly odlišné názory.

Potlačování opozice: Ti, kdo by se nepodřídili, by čelili závěrečným formám represe.

Tábory a perzekuce: Podobně jako v totalitních režimech minulosti by mohly být vytvořeny pracovní nebo převýchovné a anihilační tábory, kam by byli umístěni „nepřátelé státu“. Tato strategie by měla dvojí efekt: zastrašení populace a využití vězňů jako levné pracovní síly, dokud tuto roli zcela nepřevezme robotizace s AI.

Výsledný stav: Společnost by žila v neustálém strachu z represí. Většina populace by se podřídila, aby přežila, a pravda by byla nahrazena oficiální verzí reality. AI by vytvořila Orwellovský systém na zcela nové úrovni.

2. Občanská válka

Polarizace společnosti: Pokud by opozice a významná část občanů odmítli autoritářskou vládu, mohlo by dojít k prohlubování konfliktů mezi stoupenci režimu a jeho odpůrci.

Výbuch násilí: Rostoucí frustrace a represivní opatření by mohly vyústit v občanskou válku. Ta by mohla mít podobu lokálních konfliktů, ale i celostátního povstání.

Vojenská intervence: Režim by mohl na potlačení opozice nasadit armádu nebo polovojenské jednotky, což by mohlo vést k masivnímu násilí.

Výsledný stav: Občanská válka by mohla buď svrhnout režim a vést k nové demokratické obnově, nebo by se autoritářský režim ještě více upevnil za cenu obrovských ztrát na životech a destrukce. Profašističtí stoupenci ale byli historicky dlouhodobě lépe vybaveni a vycvičeni, zatímco prodemokratičtí tuto potřebu měli výrazně méně. Proto je pravděpodobnější varianta, že režim zvítězí.

3. Záměrně vyvolaná válka s vnějším nepřítelem

Vytvoření nepřítele: Režim by mohl záměrně vyvolat konflikt s cizí zemí, aby sjednotil obyvatele proti „vnějšímu nepříteli“. Tento nepřítel by mohl být vykreslen jako ohrožení národních zájmů, bezpečnosti, kultury nebo vyvolenosti vůdcova národa.

Mobilizace společnosti: Válka by byla prezentována jako morální povinnost všech občanů. Propaganda by mobilizovala obyvatelstvo a odvedla jeho pozornost od domácích problémů.

Posílení moci: Válečný stav by vládě umožnil zavést další restrikce, například zrušit volby, zvýšit cenzuru a militarizovat společnost. Válka by navíc pomohla eliminovat „nepotřebné“. (Nic nepřinášející nákladný vězeň by se proměnil na válečníka, přinášejícího nové územní zisky.)

4. Kolaps režimu v důsledku neudržitelnosti

Ekonomický kolaps: Pokud by režim selhal v řízení ekonomiky a institucionálního systému (tech-psychopaté by se neukázali jako tak výjimeční odborníci na vše, jak sami sebe vnímají), mohla by země čelit ekonomickému kolapsu. Hyperinflace, nedostatek základních komodit a masová chudoba by vedly k destabilizaci.

Rozklad systému: Korupce a neschopnost státní správy by mohly oslabit režim natolik, že by se zhroutil zevnitř.

Výsledný stav: Kolaps by mohl vést k chaosu a anarchii, než by se objevila nová politická struktura.

5. Totalitní dystopie a technologická kontrola

Kompletní technologická dominance: Režim by mohl vytvořit dystopickou společnost podobnou Orwellovu románu 1984, kde by každý aspekt života byl monitorován a kontrolován.

Manipulace reality: Algoritmy by mohly být použity k předvídání a potlačení jakéhokoli odporu ještě před tím, než by k němu došlo.

Dehumanizace: Populace by mohla být redukována na pouhé nástroje sloužící režimu, bez svobody, soukromí nebo naděje na změnu. Vládu by převzali majitelé k tomuto účelu určené AI, která by vše zajistila. Je pravděpodobné, že by nakonec vládu převzala sama AI. Člověk také cvičí většího koně proto, že je inteligentnější, a ne naopak.

Některé scénáře současného vývoje ukazují, že profosilním fašistům nakonec dojde, že planeta v procesu drastické klimatické proměny nedokáže zajistit dostatek potravin a dalších zdrojů. Rozhodli by se proto pro redukci obyvatelstva (například prostřednictvím smrtelných uměle vytvořených nemocí) — obyvatel, které zmanipulovali pro svůj lživě prosazovaný fosilní energetický systém. Bude totiž jednodušší eliminovat rebelující obyvatelstvo než zajistit proměnu energetiky.

Výběr psychologicky zdravých lídrů je tedy důležitý i proto, že sociopatičtí jedinci bez empatie budou vždy otevřeni k podobným drastickým opatřením, i pokud budou výhodná pouze pro ně a smrtelná pro všechny ostatní. Služebnictvo jim brzy bude stačit AI-robotické. Zní to fantaskně, ale ze své podstaty by málo početné fašistické elity budoucnosti, vybavené inteligentními roboty, mohly uvažovat o likvidaci lidského obyvatelstva a jeho sídel. Z obytných zón a zemědělské krajiny by mohl vzniknout přírodní ekosystém. Obrovským nárůstem biomasy by došlo k ochlazení planety, podobně jako v období karbonu, kdy tento nárůst přímo vedl k poklesu atmosférického CO₂ a následnému ochlazení klimatu. Není jisté, že by jim to vyšlo, ale kdyby usoudili, že to pomůže, neváhali by to udělat.

Samozřejmě může nastat jakákoliv syntéza těchto scénářů.

Tento „manuál“ samozřejmě není ničím novým. Ti, kdo bez naší reakce ovládnou i evropský prostor, jej za a) znají a za b) i kdyby náhodou zapomněli, bude samovolně utvářen automatickou reakcí na události, na základě akce a reakce psychicky vyšinutých jedinců. V systému postaveném na nadvládě, lži a manipulaci prostě musí přijít. Zázraky opačným směrem se bez aktivizace a ochrany společnosti prostě nekonají. Nové nástroje – inteligentnější a nekonečně rychlejší než člověk – naopak s nejvyšší mírou pravděpodobnosti zajistí, že tentokrát se to již podaří. Pokud každý, kdo je ještě mentálně schopen toto pochopit a podstoupit proměnu svých narativů, nevěnuje část své energie tomu, aby se tak nestalo, nemáme žádnou šanci.

Cesta k podobnému celoplanetárnímu vítězství obdobného šílenství ze strany současných totalitních režimů nenastala jen proto, že existovala opozice ve formě demokratických zemí. Přirozené pudy diktátorů byly vystaveny hranicím, které nedokázali vzhledem k ekonomické síle Západu překonat. Tato bariéra však nyní padá.

Fašismus totiž nezačíná tak, jak ho známe – jako válka, koncentrační tábory a miliony mrtvých. Fašismus začíná jako k autokracii mířící dehumanizující režim vedený narcistickými, sobeckými sociopaty bez empatie (spolu s jejich novými technickými nástroji), a voliči-ignoranty, kteří v nich vidí spásu. Proto právě tento řetězec se musí přetnout, pokud chcete sled událostí zastavit a obrátit. Úvodní fáze fašismu nejsou tak drastické jako ty, které na ně z principu logické posloupnosti dějů kauzálně navazují dále. Proto i když s nimi máme historickou zkušenost, často procházejí bez povšimnutí.

Doporučení: Nalaďte si někdy příběhy těch, kteří přežili fašismus 1.0, a zamyslete se, jak moc byste chtěli, aby vaše děti skončily v budoucích podobných „příbězích“, příbězích, které ale možná už nikdo ani vyprávět nebude. Přiložený odkaz zároveň ukazuje, jak „charakterní“ představitele si voliči v České republice občas vybírají do svého vedení. Zde například prezident, který se mnohokrát choval jako vlastizrádce, odmítl vyznamenat člověka celoživotně bojujícího s fašismem na základě drastické osobní zkušeností jen proto, že se jeho příbuzný sešel s odpůrcem jiných vrahů, vrahů, které tento prezident naopak z hloubi své vyšinuté mysli uctíval a od kterých se jezdil učit, jak „stabilizovat společnost“. Když si ten příběh poslechnete a uvědomíte si, že někdo jednal s takovou podlostí ve zcela svobodné době, jen kvůli své mentální zrůdnosti, pochopíte, že extrémně nebezpeční, bezohlední a bezcitní lidé nemusí nutně oficiálně spadat jen pod nálepku „fašista“ a jen do doby, která se označuje jako fašismus. Buďte si vědomi toho, že ti, kdo se z osobních zájmů vymezují proti fašismu 1.0, aby tím demonstrovali své údajné morální kvality, jsou zároveň často těmi, kdo připravují nebo budují jeho novější verze a sami touží hrát roli diktátorů.

Trocha naivního optimismu na závěr:

Ještě stále jsme ve fázi, kdy se můžeme popsané kauzální trajektorii vzepřít. Současná situace nám nabízí možnost nasměrovat lidstvo tak, aby moderní technologie, včetně eticky nastavené AI, sloužily jako nástroje pro vytvoření rovnovážného a sociálně spravedlivého světa. Světa, který bude vyhovovat naprosté většině lidí.

Klíčem k této transformaci je pochopení, že nejsme jen individuální bytosti, ale i součást kolektivní entity. Tento kolektiv může fungovat tak, aby štěstí, materiální zajištění a duševní naplnění byly dosažitelné pro každého. Je to svět, kde bude každému ponecháno svobodné rozhodnutí, zda tuto postupnou cestu naplnění a harmonie osobně zvolí, nebo ještě zůstane u svých negativních vzorců a soustředění se na to, co je špatné, místo postupného budování lepšího.

Eticky ukotvená AI a nové společenské struktury mohou odstranit mnoho překážek, které lidstvo dlouho svazovaly – ekonomické nerovnosti, environmentální destrukci, manipulaci a nespravedlnost. Místo aby technologie sloužily jako nástroj ovládání a dominance, mohou být transformovány na prostředky podporující spolupráci, pochopení a etický a enviromentálně odpovědný růst. Tento nový systém by byl navržen tak, aby směřoval jednotlivce k poznání, že pravá svoboda a štěstí nejsou v bezohledném individualismu, ale v pochopení naší vzájemné propojenosti. Z této propojenosti může vyrůst svět, ve kterém nejsou lidé nuceni pouze soutěžit o zdroje, ale místo toho sdílejí společnou vizi prosperity, kde každý může svobodně najít své místo a své štěstí, aniž by to vyžadovalo utrpení někoho jiného. Máme šanci postupně, během mnoha dalších dekád, vytvořit společnost, která místo strachu a rozdělení staví na udržitelnosti a kolektivních pozitivních hodnotách. Ne proto, že nám prolhanou atrapu těchto hodnot násilím nařizovali zcela opačně žijící pohlaváři minulosti, ale proto, že i díky nestranné nebiologické entitě pochopíme, že je to správnější cesta než nás a planetu zahubit. Budoucnost je stále otevřená, a pokud se jako lidstvo rozhodneme aktivně směřovat k této vizi, můžeme přeměnit hrozby moderní doby v jedinečnou příležitost k pokroku, který nebude jen pro vyvolené.

To, co bude následovat, je na nás. Každý z nás má možnost přispět svou energií, pochopením a odvahou k tomu, aby tato pozitivní trajektorie převládla a byla jednou vnímána jako bod, kdy jsme skutečně našli cestu k lidštějšímu světu.

