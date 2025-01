Washington DC: Po havárii letadla a vojenského vrtulníku bylo zatím nalezeno 30 těl; na palubě letadla byli krasobruslaři

30. 1. 2025

Trump leteckou katastrofu zpolitizoval, obvinil z ní bez důkazů Obamu a Bidena a blábolil proti politice rozmanitosti



Trump z chmurného brífinku udělal nepodloženou tirádu proti DEI (diverzita, rovnost a inkluze), přestože neexistují žádné důkazy ojejich souvislosti s leteckou katastrofou.



Prezidenta do roztrhání těla podpořil ministr dopravy Sean Duffy, který prohlásil, že „na pozice ovlivňující bezpečnost cestujících můžeme přijmout jen ty nejlepší a nejchytřejší“, a ministr obrany Pete Hegseth, který zopakoval: „Éra DEI na ministerstvu obrany je pryč a my potřebujeme ty nejlepší a nejchytřejší.“



Trump prohlásil, že „velmi silné testy“ kompetence v řízení letového provozu „ukončil“ Joe Biden.



Kaitlin Collinsová ze CNN se zeptala: „Nepředbíháte vyšetřování? Trump odpověděl: „Ne, to si vůbec nemyslím...“ odpověděl Trump. "Nemyslím si, že je to chytrá otázka. Od vás mě to překvapuje.“



Jiný reportér se zeptal, proč se Trump domnívá, že za to může DEI. Odpověděl: „Protože mám zdravý rozum a ten bohužel spousta lidí nemá. Chceme, aby to dělali geniální lidé. Je to velká šachová partie na nejvyšší úrovni.“







Komerční letadlo s 64 lidmi na palubě se ve vzduchu srazilo s vojenským vrtulníkem Black Hawk poblíž washingtonského národního letiště Ronalda Reagana

Ve Washingtonu DC se zřítilo letadlo společnosti American Airlines s 60 cestujícími a čtyřmi členy posádky po srážce ve vzduchu s americkým armádním vrtulníkem Black Hawk, který převážel tři vojáky.Média informovala, že z řeky Potomac, kam letadlo i vrtulník spadly, bylo zatím vyzdviženo 30 těl. Na záchranné operaci pracuje asi 300 prvních záchranářů. Řeka Potomac je hluboká asi 8 metrů v místě, kam se ve středu večer kolem 21. hodiny místního času letadlo a vrtulník zřítil.Letadlo, let 5342 společnosti American Eagle, vzlétlo z Wichity v Kansasu a americký řídící orgán krasobruslení potvrdil, že na palubě byli sportovci, trenéři a rodinní příslušníci, kteří se zúčastnili národního rozvojového kempu pořádaného v souvislosti s mistrovstvím USA v krasobruslení.Ruská státní média uvedla, že na palubě byli krasobruslaři Jevgenija Šišková a Vadim Naumov. Manželský pár vyhrál v roce 1994 mistrovství světa v krasobruslení dvojic a žil v USA.Prezident Donald Trump uvedl, že nehodě „se mělo zabránit“, a v příspěvku na sociálních sítích dodal: „NENÍ DOBRÉ!!!“.Pete Hegseth, který před několika dny složil přísahu jako Trumpův ministr obrany, na sociálních sítích napsal, že armáda a ministerstvo obrany „okamžitě zahájily vyšetřování“.Šéf hasičů ve Washingtonu John A. Donnelly starší popsal záchrannou operaci jako „velmi složitou“.Všechny starty a přistání z letiště nedaleko hlavního města byly zastaveny, přičemž se očekává, že bude znovu otevřeno nejdříve v 11 hodin dopoledne (16.00 h GMT)Další oficiální briefing se uskuteční v 7.30 hodin (12.30 GMT) na Reaganově národním letišti ve Washingtonu.