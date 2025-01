Italská premiérka Meloni vyšetřována kvůli propuštění libyjského vojenského magnáta, kterého hledá ICC

31. 1. 2025

Italská premiérka Giorgia Meloni a dva její vládní ministři byli v úterý vyšetřováni za údajné propuštění a repatriaci libyjského představitele hledaného Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny. Italská premiérka Giorgia Meloni a dva její vládní ministři byli v úterý vyšetřováni za údajné propuštění a repatriaci libyjského představitele hledaného Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny.

Premiérka Giorgia Meloni v úterý uvedla, že ona a její dva ministři jsou vyšetřováni poté, co byl propuštěn a repatriován libyjský představitel hledaný Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny.

Oznámila to ve videu na Facebooku a tvrdila, že vyšetřování bylo politicky motivováno.

Usáma Najim, šéf libyjské soudní policie, byl zadržen před 10 dny v hotelu v Turíně na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu (ICC).

O několik dní později byl propuštěn z procedurálních důvodů odvolacím soudem v Římě a do Libye odletěl italským vládním letadlem.

Vyšetřující soudci, Meloni, ministr spravedlnosti Carlo Nordio a ministr vnitra Matteo Piantedosi usnadnili Najimovo propuštění.

Meloni často obviňovala soudce, zejména římského prokurátora Francesca Lo Voie, že jsou zaujatí proti její vládě.

Poznamenala, že byl žalobcem v procesu s místopředsedou vlády Matteem Salvinim za uvíznutí migrantů na moři, když byl v roce 2019 ministrem vnitra. Ten byl shledán nevinným.

Italští soudci jsou povinni zahájit vyšetřování po podání stížnosti, což umožňuje osobám, na které se vyšetřování zaměřuje, najmout si právníka.

Najim je obviněn ICC ze spáchání zločinů v Libyi proti zadrženým.

V sobotu a znovu ve svém videu Meloni obhajovala vyhoštění šéfa libyjské policie a ptala se, proč ICC vydal zatykač až poté, co vstoupil do Itálie poté, co "strávil tucet klidných dní ve třech dalších evropských zemích".

