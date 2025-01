Algoritmus chaosu: Trump, Musk a hledání světla v éře politického kafkovství

31. 1. 2025 / Fabiano Golgo

Začněme Trumpem, oranžovým Ikarem, který se nikdy nenaučil, že přílišný let ke slunci nerozpouští jen vosková křídla, ale také ledovce, demokracii a poslední zbytky lidské slušnosti. Jeho odkaz? Amerika připomínající noční můru rozdělenou na dvě poloviny: na jedné straně děti v klecích na hranici, jejichž nářek přehlušují skandování „Postavme zeď“; na druhé Bílý dům, kde vědecké učebnice nahradily mapy hurikánů kreslené fixou. Trumpův největší zločin však nebyly jeho politiky, ale jeho pedagogika. Naučil miliony pohrdat pravdou, nosit ignoranci jako odznak cti a krutost považovat za sport. Proměnil demokracii v zápas WWE, a polovina publika stále věří, že krev je kečup.



A pak je tu Musk, jihoafrický princ Silicon Valley, muž, který mluví o kolonizaci Marsu, zatímco jeho platforma X (dříve Twitter) kolonizuje mysli. Prohlašuje se za „absolutistu svobody slova“, ušlechtilý ideál, dokud si neuvědomíme, že jeho absolutismus zahrnuje amplifikaci neonacistů, antivaxerů a Alexe Jonese - lidské obdoby kanalizačního zpětného toku. Pro Muska je každý tweet píšťalkou pro psy, každé „lajkované“ spiknutí strouhankou vedoucí hlouběji do lesa paranoie. Jeho genialita spočívá v balení extremismu jako rebelie, v prodeji vzteku jako životního stylu.



Proč ale krajní pravice vzkvétá? Protože levice zapomněla, jak mluvit k lidským srdcím. Je příliš zaneprázdněná psaním manifestů pro 0,1 %, kteří stále čtou knihy. V Evropě se progresivní strany staly podobné avantgardnímu divadlu - chytrému, ale nesrozumitelnému pro kohokoli mimo intelektuální elity. Přednášejí o genderově neutrálních zájmenech, zatímco se zavírají továrny. Kárají samoživitelku za řízení dieselového auta, ale sami létají soukromými tryskáči na klimatické konference. Dělnická třída, kdysi páteř levice, nyní volí neofašisty, kteří se alespoň tváří, že jim záleží na jejich práci.



Výsledek? Politické vakuum, černá díra, kde kdysi byla naděje. Nemocí je globální selhání čelit bouřím na obzoru: umělá inteligence připravená vymazat pracovní místa rychleji, než hra absurdního dramatu vymaže jistotu, a klimatické změny, které pálí ekosystémy jako opilec se zapalovačem v seníku.



Co je potřeba, není nová ideologie, ale nový jazyk, který spojuje naléhavost klimatických aktivistů s pragmatismem průmyslových vizionářů. Třetí cesta, ani levice, ani pravice, která promlouvá k dělníkovi v průmyslovém městě vyděšenému roboty i studentovi ve velkoměstě vyděšenému požáry. Hnutí, které nejen skanduje „Jiný svět je možný“, ale ukazuje ho - konkrétní plány na univerzální základní příjem financovaný daněmi z technologických gigantů.



Aby okouzlilo masy, musí toto hnutí být napůl filozof, napůl satirik. Musí ovládat humor jako zbraň proti absurditě krajní pravice. Humor odzbrojuje; proto diktátoři nenávidí smích.



Ale musí také nabízet hmatatelné vítězství. Klíčem je rámovat klima a AI ne jako apokalypsy, ale jako rébusy k vyřešení. Lidé rébusy znají; přežili války, ekonomické krize i diktatury. Stejná vynalézavost, která dala světu vakcíny nebo internet, může čelit těmto výzvám.



Toto nové hnutí se však musí vyhnout starým pastem levice. Žádné moralizování, žádný žargon. Mluvit jazykem hospod a náměstí. Rámovat klimatické akce jako ochranu řek a ovzduší, ne abstraktní „záchranu planety“. Nabízet programy proti AI jako způsob „udržet lidskost“ - ochranu komunit před technologickou dehumanizací.



Především musí být tato třetí cesta „hnutím ano“. Krajní pravice se živí slovem ne: ne imigrantům, ne pokroku, ne složitosti. Nová levice musí říkat ano pracovním místům, která nemizí, ano vzduchu, který nezabíjí, ano budoucnosti, kde dítě v průmyslovém městě sní o víc než o montování součástek za minimální mzdu. Musí být nadějná jako první jarní den a neúprosná jako přílivová vlna.



Povede se to? Alternativa je nepředstavitelná. Svět, kde se politika redukuje na souboj neofašistů a neoliberálních technokratů, kde demokracie je dutá jako mechanické hodiny, předvídatelná, bez duše. Ale lidé vědí, jak restartovat rozbité systémy. V minulosti ukázali, že i režimy podporované tanky mohou padnout za zvuku lidového hněvu. Dnes jsou klíče v našich rukou. Otázkou je, jestli je použijeme k odemknutí budoucnosti nebo je hodíme do řeky zapomnění.