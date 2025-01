Gabbard a RFK Jr. byli nominováni, aby zničili, ne aby vedli

31. 1. 2025

čas čtení 12 minut

Oba nominovaní šíří bizarní konspirační teorie o organizacích, na které mohou brzy dohlížet, píše Matt Johnson.

Donald Trump ve svém druhém inauguračním projevu slíbil, že učiní Ameriku opět "založenou na zásluhách". Tento týden se v Senátu bude konat slyšení Roberta F. Kennedyho Jr. a bývalé havajské poslankyně Tulsi Gabbard – Trumpových nominací na post ministra zdravotnictví a sociálních služeb a ředitele národních zpravodajských služeb. Kennedy je profesionální konspirační teoretik, jehož nejvyšší kvalifikací (pokud se to tak dá nazvat) pro řízení amerických agentur veřejného zdraví je jeho předsednictví ve skupině prosazující zrušení očkování. Gabbard je bývalá členka Sněmovny reprezentantů a armádní veteránka bez zkušeností se zpravodajskými službami. Samozřejmě, že na zásluhách nebo nedostatcích nominovaných nezáleží – jsou to patolízalové MAGA, kteří jsou zvažováni na dva nejdůležitější posty v zemi, protože jsou loajální k Trumpovi.

Po pravdě řečeno, byla by to úleva, kdyby Kennedy a Gabbard byli pouze hrubě nekvalifikovaní. Hlubší problém tkví v tom, že Kennedy a Gabbard jsou proti kvalifikaci. Jediným myslitelným důvodem pro jejich povýšení na vrchol aparátu veřejného zdraví a zpravodajských služeb Spojených států je zničení agentur, pro jejichž vedení byly vybráni.

Ve své knize z roku 2021 The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health (Skutečný Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma a globální válka proti demokracii a veřejnému zdraví) Kennedy obviňuje svůj subjekt z vedení "historického státního převratu proti západní demokracii". Tvrdí, že reakcí vlády na pandemii COVIDu-19 byl "nástup totalitarismu" ve Spojených státech, že americká demokracie byla "rozbita" a že pandemie proměnila zemi v totalitní policejní stát: "Přibližně 250 let po historické americké revoltě proti etablované oligarchii a autoritářské vládě byl americký experiment se samosprávou u konce."

Kennedy v celé knize neúnavně útočí na ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb. Vysvětluje například, že HHS vedlo "scénář virové války" (nazvaný "Karmínová nákaza") jen několik měsíců před vypuknutím pandemie, který "dosáhl děsivě přesných předpovědí s čísly, která přesně předpověděla oficiální údaje o obětech COVID-19". Naznačuje, že to nebyla náhoda.

Kennedy se zvlášť hněvá na náměstka ministra zdravotnictví Roberta Kadlece, který dohlížel na operaci Warp Speed a karmínovou nákazu. Píše, že Kadlec strávil dvě desetiletí "psaním scénářů pro využití pandemie ke svržení demokracie a omezení ústavních práv". Pokračuje: "Do této simulace viru zahrnul [Kadlec] všechny klíčové hráče, kteří by řídili to, co se mělo stát de facto státním převratem za šedesát dní." Kennedy uzavírá:

"Plánovači Crimson Contagion přesně předpověděli každý prvek pandemie COVIDu-19 – od nedostatku masek až po konkrétní počty úmrtí – měsíce předtím, než byl COVID-19 vůbec identifikován jako hrozba a... jejich zastřešujícím protiopatřením byla předem naplánovaná demolice americké ústavy úzkostlivě zrežírovaným palácovým pučem."

Trumpův kandidát do čela HHS se domnívá, že ministerstvo využilo pandemii COVIDu-19 ke zničení americké demokracie – v době, kdy byl Trump ještě v úřadu. Zeptají se ho nějací republikánští senátoři na jeho paranoidní nenávist k ministerstvu, do jehož čela byl nominován? Zeptají se ho, zda stále věří, že americká demokracie byla během pandemie zničena?

Seznam Kennedyho diskvalifikujících výroků a přesvědčení je dlouhý. Věří, že vakcíny způsobují autismus, ale HIV nezpůsobuje AIDS. Říká, že neočkovaní Američané na tom byli během pandemie hůře než Židé během holocaustu, a naznačil, že "lidé, kteří jsou nejvíce imunní" vůči COVIDu-19, jsou "aškenázští Židé a Číňané". Prohlásil , že vakcína proti COVIDu je "nejsmrtelnější vakcínou, jaká kdy byla vyrobena". Operace Warp Speed byla iniciativou Trumpovy administrativy, takže Kennedy si myslí, že prezident, kterému chce sloužit, je zapleten do vytvoření smrtící vakcíny a totalitního policejního státu.

Kennedy nyní slibuje, že "nikomu vakcíny nevezmeme". Říká, že se chce jen "ujistit, že Američané mají dobré informace" a volá po "vědě a medicíně založené na důkazech". Kennedy ví, že se musí ve spěchu umýt. Ale jeho často opakovaná minulá prohlášení jsou snadno dostupná každému, kdo se chce podívat, a ukazují, že Kennedy je zuřivý konspirační teoretik, který strávil mnoho let útoky na právě to ministerstvo, do jehož čela ho Trump nominoval. Každý senátor, který z toho neučiní střed zájmu potvrzovacích slyšení, zanedbává svou povinnost.

Gabbard má dlouhou historii útoků na americké zpravodajské služby. Tvrdila, že zpravodajská komunita je součástí "stínové vlády, která tahá za nitky" ve Spojených státech. Tvrdila, že "skutečná moc spočívá v Deep State, zpravodajských agenturách a propagandistických médiích, které [Bidena] zvolily". Obvinila zpravodajské služby ze spolupráce se společnostmi sociálních médií v "nesvaté alianci", která "hrozí zničit to, co zbylo z naší křehké demokracie". Dodala: "Diktatury potřebují kontrolovat tok informací – a to je to, co se zde děje."

Gabbardová ve své knize For Love of Country: Leave the Democratic Party Behind z roku 2024 vyjádřila své zděšení nad komentářem senátora Chucka Schumera z roku 2017 , že Trump je "opravdu hloupý", když útočí na zpravodajské agentury: "Dovolte mi říct vám, že pokud se postavíte zpravodajské komunitě, od neděle mají šest způsobů, jak se vám pomstít." Zde je návod, jak Gabbard interpretovala tento komentář:

"Nebyla jsem vůbec naivní, pokud jde o moc národně-bezpečnostního státu. Toto přiznání jednoho z nejvýše postavených a nejmocnějších demokratů v zemi však přijalo jako normální fakt, že nejsme svobodnou demokratickou republikou, jakou bychom měli být. Připouštěl, že naše demokracie je šaráda a že naši zvolení lídři, kteří byli pověřeni kritickým úkolem dohlížet na národně bezpečnostní stát, se toho příliš bojí."

Schumerova poznámka byla nedbalá, ale reakce Gabbard byla mnohem výmluvnější – zejména pro možného ředitele národní rozvědky. Věří, že americká demokracie je "šaráda", která je zcela podřízena "nanejvýš mocným" zpravodajským agenturám. Říká, že je "faktem", že Spojené státy již nejsou "svobodnou demokratickou republikou". Tyto komentáře jsou v souladu s jejím dlouhým záznamem paranoidních odsuzování zpravodajské komunity a není to tak, že by je pronesla před desítkami let – její kniha vyšla loni.

Nemělo by proto být překvapením, že Gabbard opakovaně odporovala zpravodajské komunitě. Poté, co syrský diktátor Bašár al-Asad použil v dubnu 2017 chemické zbraně proti civilistům, Gabbard okamžitě prohlásila, že je "skeptická", že je za útok zodpovědný režim – navzdory jeho hrůzným záznamům o zvěrstvech na civilistech a faktu, že v tu chvíli nemohla vyhodnotit žádné informace o útoku. Několik měsíců před útokem se Gabbard setkala s Asadem, o kterém později prohlásila, že "není nepřítelem Spojených států". Stavěla se proti americké intervenci na podporu Asadových oponentů, takže chemický útok na civilisty provedený režimem byl politicky nepohodlný.

Gabbard pokračovala v popírání Asadovy viny dlouho poté, co americké zpravodajské služby rozhodly, že je za to zodpovědný. Odmítla přijmout závěry americké a francouzské zpravodajské služby, Organizace pro zákaz chemických zbraní a OSN. Z nějakého důvodu však důvěřovala Theodoru Postolovi – emeritnímu profesorovi na MIT a častému hostu ruského propagandistického kanálu RT, který opakovaně zpochybňoval vinu Asadova režimu za chemické útoky.

Na webových stránkách kampaně Gabbard v roce 2019 tvrdila, že existují "důkazy, které naznačují, že útoky mohly být zinscenovány opozičními silami za účelem zatažení Spojených států a Západu hlouběji do války". To byla ozvěna ruské propagandy, stejně jako tvrzení Gabbard, že Putin si zaslouží uznání za boj s terorismem v Sýrii. Rusko bylo ve skutečnosti zapojeno do války, aby zabránilo kolapsu brutálního klientského státu, a provedlo jednu z nejnevybíravějších destruktivních bombardovacích kampaní 21. století (letmý pohled na to, co bylo připraveno pro Ukrajinu) – ne převážně proti ISIS, ale proti umírněnější opozici vůči Asadovi a často proti civilistům.

Rétorika Gabbard často odráží rétoriku Moskvy. Když Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, obvinila Spojené státy, že se nezabývají "legitimními bezpečnostními obavami Ruska". V listopadu 2023 prohlásila: "Bidenova administrativa, zpravodajské agentury a propagandistická média lhaly a stále lžou americkému lidu o ukrajinsko-americké sabotáži plynovodu Nord Stream." Zatímco existují důkazy, že americké zpravodajské služby věděly o plánech na útok na plynovod, myšlenka, že se americká vláda na operaci podílela, je nepodložená. Pokud něco, CIA zjevně naléhala na Ukrajinu, aby to nedělala.

Gabbard důsledně prokazuje naprostou neschopnost objektivně posoudit zpravodajské informace. Ještě více znepokojující je, že její zpolitizovaná hodnocení spolehlivě favorizují protivníky Spojených států. A co je ještě více znepokojující, je to, že věří, že zpravodajská komunita, do jejíhož čela byla vybrána, pracovala v zákulisí na zničení americké demokracie.

Kennedy a Gabbard mají mnoho společného. Oba jsou bývalí demokraté, kteří se oportunisticky připojili k hnutí MAGA, když jejich vlastní prezidentské aspirace vyšuměly. Oba jsou konspiračními teoretiky a alarmisty, kteří rutinně oznamují smrt americké demokracie z rukou svých politických nepřátel. A oba jsou talentovaní demagogové, kteří využili své schopnosti pro Trumpa – a jsou na pokraji toho, aby za to obdrželi bohatou odměnu.

Trump vždy silně investoval do příběhu o americkém úpadku. Jeho političtí oponenti, podle jeho slov, se nejen mýlí, ale ničí Spojené státy. Imigrace není jen problém – imigranti "otravují krev naší země". Trump strávil posledních několik let válkou s americkými institucemi, které se ho snažily pohnat k odpovědnosti za snahu zvrátit volby v roce 2020 – od výboru Sněmovny reprezentantů 6. ledna až po soudní systém. Potřeboval náhradníky, kteří by uměli mluvit jazykem antiinstitucionální paranoie a nepřátelství, aby přesvědčil americké voliče, že navzdory zdání to jeho političtí oponenti představují skutečnou hrozbu pro demokracii. Kennedy a Gabbard byli pro tuto práci dokonalí.

"Když podkopete autoritu prezidenta," píše Gabbard v knize For Love of Country s odkazem na vyšetřování Trumpových údajných vazeb na Rusko v roce 2016, "vezmete mu moc, kterou mu americký lid dal, aby mohl vykonávat své prezidentské povinnosti. To je ve skutečnosti pomalu se valící převrat." Pokračuje:

"Celá permanentní washingtonská mašinérie byla aktivována, aby sehrála svou roli při provádění tohoto úkolu: Demokratický národní výbor, propagandistická média, Big Tech, FBI, CIA a celá síť darebáckých zpravodajských služeb a agentů vynucování zákona, pracujících na nejvyšších úrovních naší vlády. Pokud jste si toho ještě nebyli vědomi, když slyšíte lidi mluvit o Deep State, mají na mysli právě toto."

Kennedy a Gabbard vidí plány a převraty "hlubokého státu" na každém rohu. Strávili roky zuřivým bojem proti "washingtonské mašinérii", ale pokud se stanou nedílnou součástí této mašinérie, nelze říci, kolik škod způsobí. Kennedy a Gabbard nebyli vybráni jen proto, že Trump chtěl odměnit loajální náhradníky – byli vybráni proto, že se s radostí oddají jeho paranoie a jakékoli konspirační teorii, která slouží jeho účelům. Konspiracismus a oportunismus byly pro oba vždy přirozené a to jsou jediné nezbytné kvalifikace v Trumpově vládě "založené na zásluhách".

Zdroj v angličtině: ZDE

