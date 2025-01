Zařídí ODS ústavní většinu pro ANO, nebo ne?

31. 1. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Sám jsem zvědav, zda holky a kluci z ODS pevnou rukou třímající vládní opratě nad zcela zpitomělým zbytkem ultrapravicové koalice dokáží skutky a činy zajistit ústavní většinu pro hnutí ANO a kol. Dle posledních zvěstí a dle posledních průzkumů mají nakročeno k jasnému zvládnutí pravicové čtyřletky bez ztráty kytičky. Ale, jak známo, protože dnes není jisté vůbec nic, rozhodli se vládní bolševici, že je nutno zatnout svaly, vyvalit břicha a zabrat, aby bylo ústavní většině pro hnutí ANO učiněno zadost.

Třeba tuhle ministr spravedlnosti, o kterém mohu s plným svědomím říci, že o spravedlnosti ve svém životě neslyšel, natož aby pro ni něco udělal. Jelikož je to kluk hodný a přející, není se co divit, že soudruhům ruským pravicovým kolegům ze sankčního seznamu nepřekáží v poctivé práci při výkonu domácích prací včetně vysávání prachů a následného praní špinavého finančního prádla. Proto zákon, jenž měl být už připraven, připraven nejenže není, ale ani nebude, poněvadž termín říjen 2025 je něco podobného jako říjen 2125.

Pravda, ještě není nic ztraceno. Neboť, jak se vyjádřil nejmoudřejší světový politik a světová kapacita, před kterou na zadek padá většina světa (viz poslední odkaz v článku), náš premiér Fiala. Že jsme nestihli něco do konce roku 2024 ještě přeci neznamená, že to nestihneme v termínu do konce roku 2024. Tak či tak, tak i tak je zřejmé, že držitel 20 žlutých, 15 zelených, 10 růžových, 5 modrých a jedné fialové karty by měl být prvním adeptem na vykopnutí z práce bez udání důvodů. Navíc by měl zaplatit minimálně šestileté odstupné státu a občanům za navýsost zbabranou práci ve prospěch cizích zájmů zde.

A jak je držitel rekordního počtu premiérských karet důležitý pro všechny ostatní koaliční padouchy bez rozdílu stran? Došlo opět na věčné Blažkovy bytové kauzy, o kterých mravní a vysoce morální koaliční poslanci nechtějí nic slyšet. Shánění kompromitujících informací na státní zástupkyni Lastoveckou je pro koaliční hodnotovou vládu zcela mravním aktem výkonu práce ministra spravedlnosti za ODS. Vždyť my na žádný Východ nemusíme, nikdy jsme z Východu nikam neodešli a ani se nikam zrovna nehrneme zde a zde.

Udženija, Skopeček a další pravicoví postižení mocí. Sami mají málo, proto nikdy nevynechají příležitost, jak si na státní účet přisypat do korýtek. Čím víc si přidávají, tím pochopitelně víc je nutno sebrat lůze a spodině, aby byla zachována rovnováha na tom spravedlivém světě. A aby z toho vymačkali ještě více, označí za původce nehezkých činů předchozí vládu, popřípadě levicové celosvětové spiknutí, popřípadě vždy zaostalou Evropskou unii, které mohou za jejich dnešní pochybení.

Skopeček sice není ani náznakem členem pražského krizového štábu, což mu leč nikterak nevadilo zneužívat výhod parkování zdarma po Matičce Praze. Nejen tady ekonom Jan, ekonom pro léta 1850 plus minus dva měsíce a půl, ale i další dobří podnikatelé, nuzní příbuzní a nepostradatelní funkcionáři neváhali a jali si vozit prdele a parkovat zdarma vesele.

Možná jen, aby všem ukázali, co je to ta ona nároková společnost a důkladně na vlastním příkladu ukázali jasné zneužití státních prostředků. Jsou tak moc hodní. Pan krizový Honza tvrdí, že využíval, ale nevěděl, nebo nevyužíval a věděl.

Každopádně se tradičně do lží zamotal jako správný papaláš do rozvojové pomoci. Zkusil to Honzík ještě uhrát na neznalost, přičemž jako správný práskač práskl ostatní, leč prozatím další tajné uživatele parkování zdarma, že oni, které nezná, také neznali. Vše ale činil jen proto, aby jeho řidiči nemuseli platit pokuty za špatné parkování. Je to nejvíce největší dobrák, málem světec zde. Můj hlas má téměř jistý.

Parkování pro celou papalášskou rodinu si zázračně zajistila i asociální členka ODS Udženija. Nejzuřivější údernice v boji proti sociálně slabým neváhala ani okamžik a zajistila pro svou rodinu tři parkovací karty na parkování v Praze zdarma, a to přesto, že ani ona, natož rodiče či manžel by snad omylem věků byli členy krizového štábu. Ledva tak nějakého tajného, kdy v převleku za „Čuprmany“ létali po nocích nad Prahou a koukali, kde by provedli nějaké to pravicové dobro zde.

Na co by pak ale potřebovali parkovací karty? Pochopitelně mnohoobročník ve funkci primátora Prahy Slávek Svoboda drží basu a svou náměstkyni pro bytovou a sociální politiku hájí s nasazením vlastní děravé paměti. Slávek Svoboda má své voliče rád, voliči mají rádi jeho, proto i ve svých 150 létech bude i nadále kandidovat na další odpovědné funkce maje síly za tři zde. Možná bych se měl zde více zamyslet.

Tady jsem našel článek, jak členka Udženija krize řeší, takže s přimhouřením všech deseti očí lze konstatovat, že je členkou krizového štábu. Tudíž je už nad slunce jasné, jak ke každé bytové krizi ihned spěchá ve všech třech vozech, aby byla všude, všechno, najednou zde.

Ve jménu zetě, syna a krypta svatého. Fórum 24 se od počátku roku vrhlo naplno do volební kampaně v dresu ODS. Není dne, kdy by nechválilo vládu, není dne, kdy by nekáralo kohokoli, kdo nerad, nebo nefandí ODS. Znovu se Fórum 24 stává mediálním tlampačem Pravého břehu Institut Petra Fialy, tedy zájmovou neziskovkou samotného premiéra ze záložny zde.

Objevil se tudíž další díl pomateného marketingového projektu „Pravej podcast“, kde trio zeť Fialy Chládek, syn Vondry Vrecion a nadějný svazák poslanec za ODS Havránek jedou bomby neoliberálního stylu první kategorie. Kdo má čas a odvahu, nenechte si ujít, stojí to za to.

Největší zděšení kluci projevili, když nakousli možnost návratu superhrubé mzdy či snížení daní, skoro to vypadalo na kolektivní zástavu srdce. Z této demonstrace nepotizmu ústředního výboru fialové strany by měl obrovskou radost i samotný Milouš Jakeš, jistě by se mu líbilo, jak vycepovaná mládež stojí za svými rodinnými vůdci. Lékem na zvolení je návrat mezi lidi a lhát, lhát a lhát, kolik a proč pro ně udělali, hořekují tyto tři kůly v plotě zde.

Jen tento letmý přehled skutků a zlých činů vládní ODS znamená volební pokles minimálně o další 3 až 5 % volební podpory, což znamená, že ANO a jeho možní partneři naopak rostou do ústavní krásy. A to se dnes už raději nezmiňuji o ekonomickém diletantovi Stanjurovi, jenž už mohutně koriguje odhad růstu ekonomiky, za kterým si ještě včera stoprocentně stál zde.

Nebo potíže ministra Jurečky se „Superdávkou“, která prostě musí projít za této vlády odborníků. Jenže platit začne až za vlády příští, kdy už bude Jurečka prohánět po polích dotovaný kombajn zde. ODS bude ráda, že přeleze pět procent, KDU a TOP budou atakovat samotnou nulu. No, nevypadá to s námi nijak vábně, co si budeme nalhávat. Po výhře hnutí ANO se už moc těším, jak budou politici a členové ODS volat. Chtěli, Makali, Snažili se, leč vše marné, zloba a zášť znovu porazila fialové dobro pro vás. Co bude, když ANO získá ústavní většinu, psát nechci a nebudu, tolik odvahy zatím nemám.

Haraším Petr Orlau

Nevidomý komentář s nahlédnutím do skutků a dějů papalášské strany ODS

0