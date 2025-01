Levicové a vlastenecké subjekty, spojte se!

25. 1. 2025 / Matěj Metelec

Strany někdejší volební koalice Stačilo!, jež se zatím stihla stát hnutím (aby se vyhnula zvýšení uzavírací klauzule) podepsaly memorandum o spolupráci pro sněmovní volby. Zástupci KSČM, SD-SN a ČSNS tuto středu vystoupili na tiskové konferenci, kde mimo jiné oznámili, že memorandum zůstává otevřené a mohou se k němu připojit další „levicové vlastenecky smýšlející subjekty“. Se Stačilo! jedná totiž mj. předsedkyně Socdem Jana Maláčová. Strany někdejší volební koalice Stačilo!, jež se zatím stihla stát hnutím (aby se vyhnula zvýšení uzavírací klauzule) podepsaly memorandum o spolupráci pro sněmovní volby. Zástupci KSČM, SD-SN a ČSNS tuto středu vystoupili na tiskové konferenci, kde mimo jiné oznámili, že memorandum zůstává otevřené a mohou se k němu připojit další „levicové vlastenecky smýšlející subjekty“. Se Stačilo! jedná totiž mj. předsedkyně Socdem Jana Maláčová.

Čeští komunisté jsou už dlouhá léta reakční stranou. Neúspěch transformačních pokusů na počátku devadesátých let, jejich politická izolace a stárnutí členské základny, která nemá zájem o jakoukoli výraznější proměnu, společně s relativním úspěchem coby protestního subjektu, jsou patrně těmi hlavními důvody, proč se tak stalo. Posun k tvrdšímu národovectví a spojenectví s populistickou pravicí je možné za inovaci považovat. Zároveň se pro Kateřinu Konečnou jednalo hlavně o východisko z nouze, do níž KSČM uvrhlo Filipovo vedení spoluprací s Andrejem Babišem, která rozvrátila protestní image strany.





Stačilo! může být úspěšným projektem nejspíš ovšem jen tak dlouho, dokud se bude moci vymezovat proti vládě Petra Fialy (kterou, přiznejme si, má rád málokdo). Nic to však nemění na skutečnosti, že jde o velmi podivný slepenec. Na jejich webu se například dočteme, že se hlásí „k historii naší země v celé její šíři, ideálům humanismu, české státnosti, ale především pak k českému jazyku jakožto základnímu prvku naší pospolitosti. Kontinuitu našeho národa přijímáme se všemi vrcholy i pády, pravdami i omyly, přičemž to dobré chceme zachovat a z toho zlého se poučit.“ Jazykem, jež se připomene Dolores Umbridgovou z pátého dílu Harry Pottera, se vyjadřuje nepříliš jinotajně formulované přihlášení se k době komunistické diktatury, což nemusí být sympatické, ale dává to smysl. Zato „ideály humanismu“ prapodivně kontrastují s obrozeneckým vyzvedáním českého jazyka, jež je nejspíš třeba brát jako nejnižší společný jmenovatel, na němž se Stačilo! dokázalo shodnout.





S kým vším by se dokázala shodnout Kateřina Konečná, naznačil její příspěvek na sociální síti X (dříve Twitter), v němž na trestní stíhání Tomia Okamury za rasistické billboardy reagovala slovy:





„Kriminalizace výroků SPD není jen útokem na Okamuru, ale na všechny oponenty vládní politiky. Je to pokus zastrašit každého, kdo nesouhlasí. Dnes je to Okamura, zítra Konečná, příště třeba vy. Svoboda slova buď platí pro všechny, nebo neexistuje.“





Svoboda slova by zajisté měla platit pro všechny, ale to samé platí o zákonech, v tomto případě konkrétně paragrafu 356 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.







Cíle komunistů pod Konečnou jsou jasné: vrátit se do Sněmovny, i když to bude v koalici s obskurními představiteli pravicového populismu. Tomu odpovídá i politická deklarace Stačilo!, která působí jako soubor výkřiků, o nichž si ti, kteří je sepisovali říkali, že by mohli zabrat na voliče. Je to směs starých programových zásad KSČM (např. „ZAJISTÍME podmínky pro důstojný život seniorů, zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných občanů.“), populismu („Umožníme občanům rozhodnout o účasti v EU a NATO.“) nacionalismu („POSÍLÍME vlastenectví a národní hrdost na historické tradice a úspěchy naší země.“) a naprostých nesmyslů („ZRUŠÍME cenzuru“). Otázkou zůstává, jestli za tento pelmel kandidovat za Stačilo! také členové a členky Socdem.

