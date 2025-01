Pane Poslanče Vondráčku: Můžete-li, o TGM mlčte!

27. 1. 2025 / Richard F. Vlasák

Dobrý den pane poslanče,

ve svém nedávném vyjádření jste si zahrál na historika a prohlásil jste, že by TGM měl z volby Donalda J. Trumpa radost, protože Amerika, tak jak ji znal, bude právě tímto člověkem obnovena.

Normálně se k nesmyslům české politické (pseudo-) elity nevyjadřuji, ale hloupost těchto Vašich výroků by mohla uvézt voliče ANO v omyl, a věřím, že i mezi nimi jsou slušní lidé, kteří mají zájem o hodnoty naší republiky nebo o historické skutečnosti, a hlavně si myslím, že jméno TGM je spojeno s ideály parlamentní demokracie, jimiž Donald J. Trump opovrhuje. O tom svědčí svými kroky, myšlenkami i podporovatelským zázemím. Chcete nám sdělit, že také opovrhujete parlamentní demokracií? Není to sice novinka, ale alespoň to máme černé na bílém...

Pro vaši informaci: Manželka TGM, Američanka Charlotta Garrigue byla členkou sociální demokracie a bojovnicí za sociální a ženská práva, což se o člověku, který chce zrušit práva žen na potrat a opírá se o podporu oligarchů, bojujících proti americkým odborům, říci rozhodně nedá. Spojencem TGM byl T. Woodrow Wilson, bojovník proti korupci, moci trustů (dnešní oligarchové), a prezident, který prosadil osmihodinovou pracovní dobu.





Ne, nemůže se skutečně tvrdit, že by TGM hypoteticky mohl mít z volby misogyna, usvědčeného zločince a egomaniaka D. J. Trumpa radost. Neohlupujte lidi. Pokud Vy výbuchům štěstí podléháte, prosím, ale je to jen vysvědčením o Vašich hodnotách a znalostech české a americké historie.





Ale, co si myslet o člověku, který je schopen přijít opilý do vysílání ČT nebo je s to s kytarou v ruce tancovat na poslaneckých lavicích naší sněmovny? Neměl jsem o Vás valného mínění, nyní jste mi svými výroky můj odpor podpořil. Můžete-li, o TGM mlčte.





Bůh chraň Ameriku i ČR od lidí jako jste Vy a D. J. Trump.





Mgr. Richard F. Vlasák, M. Th.

evangelický farář

člen Masarykovy společnosti a Akademické YMCA,

Deutsche Comenius Gesselschaft e. V.







