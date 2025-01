MAGA hučí, MEGA skučí, volby se blíží

24. 1. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 40 minut

Minulý týden Fiala, dnes Babiš. No, netěším se, věru ne. Když jsem si přepisoval debatu k následnému zpracování, Fiala obsáhl 6 stran, Babiš má stran 9, přičemž čas debaty byl totožný. U Fialy se mi text povedlo zkrátit na 3 strany, což u Babiše fakt nešlo, tudíž má stran plný počet.

Jeho slova jsem nechal v původním znění s titulky. Dal jsem tam pár komentářů, fakt jen minimum.

Podivná slova a sousloví, nelogická souvětí a věty stočené samy do sebe. To je třeba si vychutnat plně a procítěně, proto oněch 9 stran textu.

Jako varování.

By mne opravdu zajímalo, kterou zvláštní základní školu soudruh Babiš absolvoval, jak vypadal jeho přijímací test na střední školu a jak zvládl sepsat závěrečnou práci u papá na ekonomce.

Jistě pak soudruhům rozhodil světonázor, když je omylem prosil o vstup do rodné strany elaborátem nesouvislých slov a magických vět z oboru já to nebyl, to oni, kampaň, aby mohl příkladně sloužit straně a lidu. Rovněž udání, která nikdy nepsal, zamotala nejeden hlídací orgán strany, pokud byla psána, tedy nepsána stylem, jakým vede rozhovor viz níže.



Skromný Babiš dojatý nad vedením ve výzkumech projevil falešnou pokoru. Zásadně nesouhlasí, že čím méně stran ve sněmovně, tím lépe pro hnutí. Naopak, chtěl by stran tam více. Varuje své voliče před usnutím na vavřínech (AI toto nedoporučuje, keř tento k loži není vhodný).



A pak už se motalo, kroutilo, chechtalo. Není dobré být na čele výzkumů. Volič otupí. Volič rozhoduje na poslední chvíli. Hnutí nic nerozděluje. Musí zařadit dvojku. Musí udělat kampaň, musí lidi přesvědčit, připomínat, že jsme byli ve vládě. Bartoš veden výzkumem již předával řízení země do Bruselu. Políbili prsten v Bruselu. (Bez kopání do odsunutých pirátů to nelze, čímž je zase ve shodě s ODS).



Ne, já nemám strach, jsem ve formě, byl jsem na preventivce (škoda, že minul oddělení psychiatrie, škoda). Těší se na volby, na Moravsko-slezský kraj. (Zase my tady? Co jsme komu udělali?)



Kontaktní kampaň. Ne, no tak samozřejmě. Koaliční partneři Maláčová, Stačilo. Nejlépe, kdyby mohli vládnout sami. Má rád protivládní strany. SPD by také šla (chechot, že policie dělá Okamurovi kampaň). Plakát s ilegálními migranty z Afriky je ok. Mohli by ANO tolerovat. Ne migranti, ale SPD.



Co referendum o vystoupení z EU a NATO? Není potřeba nějaké referendum. My Patrioti chceme změnit EU. Samá regulace, oni o nás bez nás. Podvedli nás s tým grýndýlem. Uršula slibovala, že grýndýl nebude mít dopad na ekonomiku. Grýndýl ničí automoto, ničí zemědělství, ničí, ničí všechny ostatní sektory. Grýndýl vrátit tam, že se týká jen životního prostředí. Není potřeba referenda, vrátit se k základním čtyřem „artikulům“. Místo toho tady máme nikým nevolenou Evropskou komisi. Vše určuje, cenzura, DSA, Twitter i všechno zakazovat. USA vše ruší, regulace, limity, omezení a chce svobodu, a my chceme taky svobodu, takže. Referendum byste nepovolil? (Mlčí jako leklá ryba v Bečvě pod Dezou.)



My máme jasný plán, jak EU opravit, načež poprvé propukl v hurónský mekot: „Méé gááá!“. Trump má Maga, my máme Mega. My jsme jeho spojenci. Proto jsou ve Višingtonu (asi bačovská verze slovenské američtiny?) Klára Dostálová za mě, Turek (za nácky?). Trump ukončí válku. My máme představu, jak má Evropa fungovat. (Jinak velký špatný škaredý.) Všichni odejdou do USA.



Vy premiér, nebo Havlíček, není v tom zmatek? Zamečel, že není. Já jsem byl premiér, byl jsem ministr financí, myslím, že jsme byli úspěšní, dal jsem do pořádku veřejné finance (další takový), měl jsem přebytkový rozpočet, naše vláda výsledky do roku 2019.



Snižovali jsme dluhy, takže já jsem lídr. Ale nikdě není napsáno, že budu premiér a a uvidíme. Proč bych byl překážkou, kdyby se skladal koaliční vláda? Oni by měli být zájem, aby měli premiéra a lídra, který maká. Ale vy sám jste to říkal. Nic nerozdělujme, nikde nějsme, nic jsme nevyhráli. Je dobře, že my máme Babiše i Havlíčka. Já jsem byl premiérem, Karel je schopen ho dělat.



Plaga, Vojtěch, koho dalšího přemlouváte? Ne, ne, no tak, to jsou ministři, kteří nám přinesou hlasy. Plaga, Vojtěch byli dobrý ministr, já to všude slyším v těch nemocnicích. Proto jsme je oslovili. Plaga kývl. Vojtěch se rozhoduje. Vy ho osobně přemlouváte? Ano, ano, ano, seděl jsem s ním. (Vážně? Na Borech?)



Koho ještě přemlouváte? Už nikoho. Tito lidé nám přinesou hlasy. Na jihu bude Alena. Musí si to tvrdě odmakat. Musíme být mezi lidma, dávat jim informace. Že jsme už byli ve vládě, máme výsledky a také jsme to sepsali.



Copak Alena nemaká? Ona maká, maká, ale hlavní role je předsedkyně poslaneckého klubu, ona je právnička, takže ona má hlavní hlas, když dáváme žalobu na Ústavní soud, abysme ochránili naše důchodce, nebo další věci.



Brno je specifické, hmm, včera byli senátní volby, hmm, hnutí ANO, hmm, vaše kandidátka se nedostala ani do druhého kola, hmm. Jaká tedy bude taktika pro Alenu? Musíme přesvědčit ty voliče, že ANO, krajské volby byl nějaký výsledek, že sněmovní volby jsou jiné, že v tý vládě KDU-ČSL potom co Jurečka zničil i zemědělství, teďka ničí i život důchodců a sociál.



Osočujete se s Fialou, kdo tady šíří špatnou náladu. On vás prodavačem strachu, vy jeho největším strašidlem, nadáváte si do lhářů. Kde je váš limit (chechot) v kampani, která bude útočná?



Ale není útočná, vždyť já neútočím.



Mluvil jste o tom, že vláda devastuje zemi, Babiš přitaká, že ano. Kde jsou ty limite? Pětikoalice na mě útočí už od roku 2012. Vyvolala proti mě nenávist. A já na premiéra neútočím, on je nekompetentní, já všechno, co říkám tady mám hromadu papírů, statistik, já tady vám prokážu, že on neříká pravdu.



Vždyť veme si třeba taková poslední lež. V provládním Blesku říká, že Babiš se spojil s proruskými silami. Tak si představte, že jeho mluvčí, víte, kdo je jeho mluvčí? Ten pán, který otvírá všechny dálnice a nádraží a nic proto neudělal. Se potkal. To není jeho mluvčí. Toto ukazujete Kupku. Jasně.



Tady nálepkujete lidi. Nenálepkuji. Říkáte, že je to mluvčí, on je ministr dopravy. No dobrý, tak nic. Vítě, kdo je tohle? To je Mateo Salvini.



To je náš člověk, který jsme spolu ve Patriotech pro Evropu. Takže pan premiér říká, že Mateo je proruský. A jeho ministr, který pokazil, co mohl, v rámci předsednictví EU, oni hlasovali pro zákaz spalovacích motorů, a všechny ty neuvěřitelné věci proti lidem. Tak se chlubí, že byl za Patriotem pro Evropu, byl za Patriotem pro Evropu, místopředsedou vlády s paní Melóni, italskou premiérkou, tak co to je?



A co říkal, ministr dopravy, co otvírá vše, co my jsme připravili, vypadá to, že to jsou spíše ruští Patrioti. Tenhle člověk říká, že je Salvini ruský Patriot? A potom za ním jde? To si dělají srandu. Já jenom reaguji na to, že ten pán premiér, prosim vás, prezident Zeman říkal, že nejhorší je, když je politik směšný. Dovolte mi přečíst jednu větu.



A už čte. Dlouhodobý člen ODS na Fialu u vás: „Ten člověk umí prohrát i Partii, kde je sám. Zavřeš ho do místnosti a on se rozbije o stěny“. Obrovský chechot Babiše. Já jenom vždy reaguji na pana premiéra, on bohužel stále lže, a já musím reagovat.



Nevyjádřil jste se kriticky k Ficovi, Orbánovi. Jak vám mají lidé věřit, že se neobrátíte na Kreml. Protože jsme tam byli. Kde jste byli? Protože jsem byl premiér, hrdý premiér český. Viděla jste, že by měl Fiala tuhle vlajku? Nikdy ji neměl, ani u Bidena, ani u Netanjahu. On, není hrdý český premiér, jako jsem byl ja. Já mám Česko na prvním místě. On byl u Bidena a stále mluvil něco o Ukrajině. A co, co Orbán udělal špatně? Vymezuje se proti Ukrajině, zpochybňuje pomoc napadené zemi, různě to obchoduje ve svůj prospěch v EU. Ne, ne, ne. Stává se brzdou v jednotě v pomoci Ukrajině. Ne, ne, ne. Voliči neví, zda jste tedy protiruští a proukrajinští. Ne, ne, ne, nikdy. Já vám ukáži statistiku, kdo nejvíce pomohl Ukrajině. Přepočtu na HDP. Slovensko pomáhalo víc než Česká republika. (AI nás dává na úroveň Slovenska, Maďarsko nikde.) A Orbán, Orbán, samozřejmě, kterého vždycky vydírala EK, protože EK chce rozhodovat, kdo bude premiér v Maďarsku. Orbán se jim nelíbí, ani Fico, ani Babiš se jim nelíbil, proto si vymysleli střet zájmů. Ale my sme zvrchované členské státy, a nám žádní úřednici nebudou rozhodovat.



Co říkáte na kroky Fica a jeho cestu do Ruska? Jednu větu k Maďarsku. Rodinná politika v Maďarsku. Maďarsko dává nejvíce na hdp na rodinnou politiku v EU, 5 % dává. (Nenašel jsem podklad.) My se od nich můžeme učit. (Maďarsko je hluboko pod námi.) A Orbán jen nechtěl, aby maďarské děti, a naše děti, já to také nechci. Proč by se měly děti učit o pohlavích na základce? Proč dneska ministerstvo školství posílá. Obdivujete ho za konzervativní prorodinnou politiku? V roce 2018 ho obdivoval Fiala. Vždyť je to na sítích. Čtyřikrát byl premiérem. Byl proti totalitnímu komunistickému režimu. Byl to maďarský Václav Havel. (Za chvíli se označí za Havla sám Babiš.) Ano, ale obdivuji, to je navzájem, on vždycky říkal, a on zase obdivoval mě, za to, že jsem na evropských radách jasně vysvětloval ekonomické věci. Ano, takže.



Co se týká Fica. No tak, on bojuje za plyn. A vítě, s kým má Fico SPP? S Křetínským. Tady největší podnikatel, majitel Blesku a Reflexu, provládní všechno. No tak Fico chtěl jenom plyn.



Neměl tedy jet na Ukrajinu než do Ruska? Já mám komentovat Fica, nebo Orbána? Já jsem byl český premiér, já kandiduji do voleb, abych měl Česko na prvním místě. Kritizujete proevropské politiky Franse a Uršulu, ale na Fica si netroufáte? Ne, já vám vysvětlím, proč jsem kritizoval toho šílence, socialistu, šíleného Timmermance, protože to je otec grýndýlu. A on škodí, škodil a škodí České republice. A Fiala mu políbil prsten.



A celé předsednictví bylo proti zájmům České republiky. A ohledně Fica? Co já tam mám řešit? On chce plyn pro Slovensko. Má společnou firmu s největším českým podnikatelem, a proč mu prezident Ukrajiny nechce pustit plyn z Ázerbajdžánu? Já nevím, ale já to nechci řešit.



To má přeci souvislosti, Fico řekl, že zablokuje pomoc pro Ukrajinu na Radě. Premiér Fico obvinil opozici, že připravuje Majdan. Proč to neumíte normálně okomentovat? Proč bych to měl komentovat? Slováci si zvolili Fica, tak je nechte být, Rusko a Ukrajinu vyřeší Trump. Slíbil to (zatím nic), my mu věříme. My jsme Patrioti (nadšeně huláká) a bije se ve slovenskou hruď. Ano, my jsme tady pro Českou republiku. Já mám Českou republiku na prvním místě, a proto mě mají lidé volit.



Proč naší politici, kteří ani nechápou, jak funguje zahraniční politika, ano, kdyby dělali jako naši spojenci, NATO a EU vůči Číně, ano, oni jdou na Tchaj-wan, všechno podělají, naše firmy přijdou o byznys, a pak tam jde Fialův Dalík Pojar, to žehlit do Číny. Teď to žehlí v USA, bude na inauguraci. Protože oni, ty hlavní tváře (chechot), vůbec tomu nerozumí, a co stále naši politici Maďarům nebo Slovákům do politiky. Já jsem tady pro óobčany České republiky. Pojar řeší všechny průšvihy Pekarové, Vystrčila, kteří tomu nerozumějí. Pak jde s rozvědkou do Číny, pak je v USA. Vždyť je to směšné, oni nerozumí zahraniční politice. My jsme dělali ekonomickou zahraniční politiku v prospěch firem a občanů.



Prosím vás, Slovensko je jedním z našich největších obchodních partnerů. Čeští podnikatelé tam mají investice. PPF, Křetínský, Strnad, vláda ho podporuje, a ten vyváží zbraně na Ukrajinu. To jsou všechno naši podnikatelé. Vy byste neměl žádnou brzdu nebo pochybnost jednat se Slováky? Je to bezpečné? Politika EU není jednotná, každý ten stát má svou, jeden je pro Izrael, jeden pro Palestinu (fakt, jeden a jeden?), jeden takový makový. Ale já bych se se Slovákami bavil o grýndýlu. O energetice, vždyť ČEZ tam má podíl, dopravní infrastruktura, rychlovlaky. My potom, co jsme tady do pořádku dali dálnice, a všechno, co stříhá pásky Kupka a Fiala, je naše, naše, jo. Oni to dotáhli. Nedotáhli. Ale Havlíček s Kupkou si rozumí, jeden připravil, druhý dotáhl, říkali. Ale proč, protože Karel je slušný. Já bych se zeptal Fialy a Kupky, co tady děláte, vždyť nemáte nic společného. Proto vás tam nepozvali, přisadila si moderátorka. Babišův chechot. Eurovia zvala, Eurovia.



Vrací se ke Slovensku a přidává ilegální migraci. Já, když jsem se stal ministrem, jsem letěl druhý den na Slovensko, přivezl jsem Daňovou kobru, kontrolní hlášení, které přineslo stovky miliard. Takže co tam nemáme jiná témata?



Jak vážně berete slova Koudelky, že volby budou pod vlivem Ruska. Beru to vážně, ale dezinformační kampaně nedělá jen Rusko, dělá je například, pamatujete na tu dezinformační kampaň, která zásadně ovlivnila volby 2021 proti nám? (Já si pamatuji jenom kampaň Ano proti Pirátům) Sorošova novinářka, a mimochodem, on měl zájem, a jeden komentátor, takový slavný se ptá na sítích, proč jsem nikdy neodpověděl, proč jsem se setkal se Šorošem v roce 2011. Protože on přišel a myslel si, že mu políbím prsten, syčí Babiš. Nepolíbím. Já nepolíbím prsten ani Bruselu, ani USA, ani Šorošovi (chechot), a to byl tehdy ten důvod. Takže ta zásadní dezinformace byla, že ona lhala o tom, že Babiš poslal prý nějaké divné peníze na ten zámeček ve Francii, byly to moje zdaněné peníze, potom se to ukázalo po volbách. (Nic se neukázalo, vyšetřování stále trvá.) A samozřejmě přítelkyně přítele po boku, paní z České televize to zneužila ve finální debatě České televize, ale vy jste věděl v roce 2009, že půjdete do politiky, a to je dezinformace.



A k Rusku. Prezidentská kampaň a volby do EU byly pod vlivem Ruska. Jak vážně to berete? Ne, ne, ne. Jo dobře. Vraťme se k Rusku. Proč SPOLU mě dalo na plakát s Putinem? Nikdy jsem s ním nemluvil. Kdo byl v Moskvě vyjednávat Temelín pro Rosatom? Nečas. Kdo seděl v té vládě? Fiala a Stanjura. Kdo říkal, že by se mělo jednat s Rosatomem? Kuba. Deník Nenávisti (nevím, který to přesně je) to napsal. My jsme vyhostili 80 ruských diplomatů tady. My jsme byli jasně proti Rusku. Nemáte obavy z dezinformační kampaně? Ale na to máme BIS, aby to vyřešila. Uvědomujete si, jak to budete řešit? Já si to uvědomuji. Ale, kdo dal tu dezinformaci, proč nám nakreslili ruskou vlajku u EU voleb? Kdo to udělal? SPOLU, Fiala to udělal, a ještě se tím chlubil. Oni kámošili s Ruskem. My ne, já ne. Jak s tím varováním BIS? Budete voličům vysvětlovat? Já mým voličům budu říkat, sledujte mě na Ťikťoku, Instagramu a Facebooku. Chechot. Sledujte naše relace, sledujte „Sorry jako“ s Karlem Havlíčkem, sledujte Alenku, sledujte nás. A mi, všechno, co říkáme, umíme dokázat, máme to vyzdrojované.



Ekonomika. Plakáty s Alenkou, zatočím s šedou ekonomikou a snížím daně. Jaké daně budete snižovat? No tak představte si, že co mě jako zaujalo je, že, že tady organizace PaQ Research říká, snižte lidem daně. Tady říkaj, že zdanění vysokopříjmových zaměstnanců je u nás vyšší než v EU (snad jsem neudělal při poslechu chybu!). To mě zaujalo. Potom vidíme samozřejmě, co se stalo loni. Víte, co se stalo loni? Že, že Stanjura a Fiala vybrali 20 mld daní od lidí. Ale o 11 mld méně od firem. Oni navýšili firmám daň a já si myslím, že by to měli snížit, abychom byli konkurenceschopní. (Jakože vybereme ještě méně?) Ne jako v Maďarsku, kde je 9 %, ale abychom mohli konkurovat s Polskem. Které daně snížíte? Ale my jsme daně vždycky vybírali a snižovali. Které? Tady mluvím o zdanění nízkopříjmových zaměstnanců, ale také mluvím o daních, ale to my nemáme ještě odsouhlaseno. Já tady nechci říkat program, protože ho budou kopírovat. My jsme vždycky daně vybírali a snižovali. EET, když bystě sem pozvala profesora Havránka, co je jako pro mě absolutně neskutečný zážitek, protože ten člověk mi vlastně vysvětlil, kolik peněz my jsme prodělali na aktivitě ČNB. Tam byl, protože ten Rusnok, mohl vydělat miliardu 2017 a 2019, kdyby byl správně investoval, a on prodělal 400 mld. (Snad už Rusnok žhaví právníky.) Další větu totálně zrychlil, zdrmolil, asi chtěl něco říci, ale uvědomil si, že by neměl. My daně jsme vždycky snižovali, a to po chci doříct, že když jsme zavedli EET, tak ta ČNB se nestačila divit, jak to všechno začlo nabíhat, ty příjmy toho státu. To byly miliardy, dokonce mluvili o 2 % HDP. (???) Jak chcete snižovat daně, schodek rozpočtu 200 mld, Trump požaduje 5 % na obranu. Jak to uděláte? Prosím vás, jako já jsem už jednou Donaldovi Trumpovi vysvětloval, jak je to vlastně s tym HDP. Na summitu NATO. My máme 2 %, a ani to nebyla schopna Černochová vlastně splnit, protože si tam dala v prosinci, od 2. 12. 2024 do 20. 12. 2024 utratila 49 mld. Prý je to běžné. Ne, ne, ne, víte, jak to udělala?



Moderátorka chce odpověď na snížení daní a placení 2 %. No, my nebudeme, a proč bysme to měli jako platit? Jako bylo by dobré, kdyby si všichni přečetli zakládací listinu NATO. Strany této zmluvy znovu potvrzuju víru a v cíle zásady Charty OSN a svoju touhu žít v míru ze všemi národy a vládami. Kdo byl tady 2011 na Hradčanech? Obama a Medveděv podepsali dohodu. Proč lidstvo vydává 400 mld dolarů na zbrojení. Já Donaldu Trumpovi. To je fajn, ale Donald Trump, jako s ním můžeme mluvit. Vy tomu nevěříte, že to bude Donald Trump chtít platit? To samozřejmě může chtít, já chápu, proč to chce, ano. My jsme tu debatu vedli v roce 2018, já jsem tam byl a já jsem mu odpovídal defacto za EU, Angela a Macron byli rádi. Jsem mu vysvětloval, vážený pane prezidente, každá země má jiné HDP. U nás 2 % znamenají 164 mld, za nás rozpočet loni, splněno bylo 159, a když vidíme výhled HDP třeba v roce 2026 to bude 176 mld, takže další nárůst, takže 2 % stále rosteme a Černochová to není schopná utratit. Vrací se k prosinci. Protože vzala další zálohu na ty F35, které my vůbec nepotřebujem, takže si tam strčila 10 a půl mld zálohy, takže jsme nyní zaplatili 26 mld dopředu na stíhačky, které nepotřebujeme, a místo toho, aby dojednala nájem na Gripeny, tak tam prošustrovali 11 mld škody, protože ten nájem byl 1,7 mld a teďka je 3,4 mld. Donaldovi bych vysvětlil, že pět % je nereálných, že 2 % pro nás jsou dostatečné, protože nám HDP stále stoupá.



Na to by Trump přistoupil? Já jsem si vytáhl komentáře politiků, jako byl Lipavský, když jsem jednal s Trumpem 12.7., a tehdy všichni zpochybňovali ta 2 %. Budeme dávat na obranu 440 mld? To je nesmysl. Jsme členy NATO, máme kolektivní obranu, ano. A my určitě, pokud já bych tam byl, tak určitě s Trumpem se dá mluvit. A tehda to vzal, když jsem bránil premiéra Lucemburska, který má 880 vojáků (chechot) a samozřejmě něco jinýho. Takže bude to diskuse, uvidíme, jako Donald Trump musí pochopit, že Evropa je jeho spojenec, že je důležitá, že my Patrioti pro Evropu jsme za ním stáli, ne jak teďka všichni, kteří ho odsuzovali, a říkali, jaký je nevím, jaký makový, a odporný a nevím co vše o něm říkali, tak teďka to tam Pojar jde žehlit nějak, a my jsme za ním stáli, a Viktor Orbán s ním mluvil na Floridě v jeho sídle. Mluvil s ním, s Elonem Muskem, takže my neměníme kabát, jsme tam a budeme s ním mluvit a vysvětlíme mu a on musí splnit to, co říkal. Ukončit válku.



Kdy představíte váš ekonomický program? Zatočíme s šedou ekonomikou, snížíme daně. Paní redaktorko, víte, co to je tohle? To je program hnutí ANO ve volbách 2021. Nebude stejný, bude ještě lepší. My jsme měli vždycky program pro lidi. My budeme říkat, jak zařídíme nízké energie, bezpečné energie, my máme jedny z nejvyšších cen elektřiny, i plynu, i topení. my lidem jasně řekneme, jak lidem zrazíme ceny nájmů a ceny nemovitostí, bydlení, to je priorita. Skvělý nápad jsem teďka četl, Pedro (ze Santa Fe) Sánchez premiér Španělska, řekl že zdaní 100 % všechny nemovitosti, které vlastní občané mimo EU. To je výborné, ne? Co říká, takže to je jedna věc, ano. Proč by tady, kde se perou peníze v kampeličce, kde pan premiér tam dělal nevím co, co tam vůbec dělal. Tam odnesli v keši 670 milionů. Tady se perou peníze z celého světa. Měli bysme zabránit, aby tyhle peníze někdo investoval do našich nemovitostí. Co říká jeden z našich největších developerů? Tady to mám, říká, že pokud Praze chybí 50 tisíc bytů, a pokud by se stavební řízení zkrátilo na dva roky, zlevní se byty o deset tisíc. Moje fitnes trenérka hledá garsonku a je za 18 tisíc. Takže bydlení, energie, bezpečnost. Jak chcete zkrátit stavební řízení? Ale my vám to představíme. My říkáme věci, který děláme. My jsme programové prohlášení vlády plnili. Fiala ho nikdy ani pořádně neukázal (?), stále ho měnil(?), nakonec tam nemá nic (???) a tu nulu plní na 93 %. (Tohle vyjádření by se mělo lisovat na každou kosteleckou uzeninu)



Jak byste zlevnil energie? Prosím vás, ale já nebudu, nebudu radit naší konkurenci, aby to opsala. Například změnou tarifního systému. Kdě ti chudí platí za ty bohaté, ano. Nebo podpora OZE. Já tady mám na to recept, my na tom pracujeme, a my máme v přepočtu na kupní sílu nejdražší energie. Nejlevnější pro lidi má Maďarsko, pak Slovensko a ještě Francie. Oni nebyli schopni udělat obchod s Křetínským. Podívej, Křetínský, my ti nedáme WFT a ty dáš levné ceny pro lid. Tady WFT dali, my jsme to všichni zaplatili, jejich kámoši vydělali stovky mld, ano, a ČEZ všechno zaplatil. (Tak, kdo platil, ČEZ, nebo občan?) Oni vytáhnou z ČEZ 200 mld za čtyři roky, místo toho, aby za peníze ČEZ koupili ČEZ, a mohli jsme mít znovu 100 %. To uděláte vy? Ano. Za jaké peníze? Za peníze ČEZ. No tak už 200 vzali. Kdě jsou ty peníze? Kdě jsou ty peníze? Kam je dali? Slibujete výkup? My potřebujeme, ČEZ neměl být nikdy privatizován, my potřebujeme mít 100 %. ČEZ má dominanci na trhu, má uhelné elektrárny, takže nějaké strašení, že nebude proud, když se vypnou nějaké elektrárni. ČEZ má jasný program. Akurát vláda na ČEZ kašle. Bere si peníze. Hlavní vliv na vládu mají jiní energetici, kteří tady ani nemají sídla firem.



O kolik snížíte lidem ceny? Za prvé paní redaktorko víte, co vlastně Fiala tak ten podělal v Evropě téměř všechno. Vlastně ty emise na energie, které mají platit do roku 2027. To on schválil. A my to zrušíme. A když Evropa řekne, že musíme, tak se budeme raději soudit. Absolutně byste porušoval pravidla? Ty pravidla ničí životy Evropanů, ničí průmysl, ničí všechno. Nemůžeme platit emisní povolenky na zase na energie, zase na plyn, zase na nemovitosti. Protože Uršula s těmi zelenými šílenci Timmermansem to byl její politický program a pokud se někdo nevzpamatuje, tak zkrátka to nedopadne dobře. A mi, pokud budeme ve vládě, my to nedovolíme. Zrušíme to, Fiala místo toho, aby řekl, že to zruší, tak to jenom říká, že to on to zapříčinil a teďka to chce posunout na rok rok 27.



Bartušek říká, že už letos můžeme být čistým dovozcem elektřiny. Šok veřejnosti, že by se mohlo zavřít až 40 % výroby elektřiny. Proč bysme to zavírali? Já nevím, kdo to ten pán je. Protože uhlí, protože jsou nastaveny nějaké cíle? Ale my s tím nesouhlasíme, a my nebudeme nic vypínat, pokud nebudeme mít dostatek z jádra. A co my budeme dělat. Máme investovat do přenosové soustavy, protože ti Němci, když svítí nebo točí vrtule, tak to nemají kam dát. Takže do Bavor to teče přes nás. Můžeme investovat do přenosu, a to nám dá více elektřiny. Nevím, kde na to přišel pán Bartoška, že budeme dovážet. Pokud vím vyvážíme, 15 % vyvážíme, takže prosím vás. To nebyl jen Bartuška, to bylo více odborníku, analýza státní firmy ČEPS. Ale ti teoretici, podstatné je to, co říká ČEZ. To je firma, která patří státu a oni jsou zodpovědní, že tady bude energetická bezpečnost. Dobře investovali do terminálu na LNG. Že koupili GasNet. ČEZ, který neměl být nikdy privatizován, je holding, my chceme ho vykoupit a my na tom chceme budovat naši energetickou nezávislost a levné energie pro lidi.



Co čekáte od voleb v Německu? Nečekám změnu. Stačilo se dívat na rozhovor Elona Muska s tou Weidelovou z AfD. Je neuvěřitelné, co říká, že se v Německu stalo. Kdo všechno poškodil tu zemi. Vypnutí jádra, pozvání ilegálních migrantů. Takže ano, AfD, budem mít podporu, ale myslím si, že se všichni spojí proti nim a vyhraje CSU CDU. Jsem slyšel, že tady u nás byla bavorská delegace a chtěli od nás proud. Umíte si to představit? Oni měli tři čtyři jaderky, oni je vypli a teď k nám chodí k nám, abychom jim dodali jadernou energetiku. To je na hlavu. Měli by to znovu nahodit. To je chyba, já bych to nahodil. Nejsem odborník, ale určitě by to šlo. Ale to by tam musela být politická vůle a ta tam není. No uvidíme. Německo na tom není ekonomicky dobře. Uvidíme, co bude s VW. A u nás pan premiér říká, jak to je všechno skvělé. To je zajímavé, firmy propouští, modleme se, aby VW nenaložil Škodu a neodvezl pryč.



Inaugurace. Weidelová z AfD dostala pozvánku a vy ne. Já tam poslal Kláru. Si to užívá, je to pro ni životní událost. Já jsem mluvil s Trumpem pětkrát. Známe se, já vím, jak to všechno proběhne. Jsem rád, že Patrioti dostali pozvánku. Já musím být tady, musím připravovat program a kampaň a v pondělí budu v Roudnici v kanceláři. (Tak Wišington není, co Roudnice, to je jasný) Budou Patrioti a Orbán nějaká spojka na Trumpa? Cordon sanitaire a Kupka u Salviniho. Kupka a Fiala říkají Patrioti špatně a on tam jde za Salvinim. To je směšné. Patrioti ti získávají větší podporu. Někteří europoslanci chodí a souhlasí s námi, i pan Vondra a další. Patrioti pro Evropu mají budoucnost. A my jsme jako hnutí vsadili na dobrou kartu. A Patrioti budou silnější a silnější. Ale jste v opozici. Ale víte, co mě baví? Že za nás za Patrioty, a já jsem byl u založení, Orbánem a Kicklem ve Vídni, a Kickl bude kancléř v Rakousku. A ten Fiala s nima bude mluvit? Co bude říkat (vyprskl smíchem jako malá holka)? Uvidíme, jak to dopadne ve Francii, zda Bardella. Konzervativní Patrioti zachovají tradice. Jsou proti migraci, jsou proti gríndílu, chtějí zvrchovanou Evropu, zvrchované členské státy, tak logicky budou růst.



Kickl má ale protičeské názory. Jeho strana má kolem sebe velké kontroverze. Jaké, no, jaké má? Jaké jako? Jako protičeské názory, si myslím, že žádné nejsou. Vy jste je nikdy nezaznamenal? Ale prosím vás. Zpochybňování Benešových dekretů. Aha. Dobře. A znáte tuhle fotku? To je Fiala a Posselt (zřejmě foto ze září 1989). (Je hezké, že estébák nemění své zvyky, alespoň na něco se tady jeden může spolehnout) Tak co? O čem se bavíme? Vás neznepokojují kontroverze kolem svobodných? Ale jsou volby, oni vždy něco říkaj. Mi, co říkáme, děláme. A mě to neznepokojuje, podstatné je, že je Kickl proti ilegální migraci. Má stejné názory na Evropu jako my. A my bysme se měli snažit mít spojence. Ne že tady Fiala všechny vztahy rozbil. V4 (Visegrád) rozbil, teď s Rakouskem, vše rozbil.



Je pro vás důležitý post ministra zahraničí? Bžoch, nebo Vondráček? Ne, důležitý je premiér, a to budu ja. Silný premiér a já jsem byl silný premiér, dělá zahraniční politiku. Silný premiér bojuje za zájmy Česka na Evropské radě. Silný premiér po dohodě může chodit na zasedání NATO. Dělá zahraniční politiku pragmatickou. Bojuje za ekonomické zájmy Česka. Ministr zahraničních věcí není pro nás priorita. Vojtěch je skvělý velvyslanec, ale my ho potřebujeme pro zdravotnictví.



Už prý nebudou sáhodlouhé projevy v Poslanecké sněmovně? To je taktika Alenky. Babiš poslouchal Alenku, která mu říkala, aby mluvil dlouho a zabránil tak asociálním snahám vlády proti důchodcům. Takže ano, já myslím, mi samozřejmě jsou tam ještě ty televizní poplatky pro provládní televizi a rozhlas, pak už nic moc tam není. Budete obstruovat? Chechot. Já myslím, že už moc ne. Ale dávat 10,5 miliardy korun těmto institucím, které nejsou objektivní a které mají různé aktivistické redaktory, kteří jsou proti nám, to my nechceme. My chceme, aby tyto média byly po vzoru různých členských států EU změněny. Slíbil jste voličům, že je zrušíte úplně? Ne, my chceme, aby se financovaly jinak. No, tak samozřejmě jedna z možností je spojit rozhlas a televizi tam se ušetří plno, jsou tam synergie, oni mají obrovské majetky mohli by si postavit nový barák, kde ušetří. Financování pak ze státního rozpočtu. Pak by byly státní, rozhodovali by politici, kteří je platí. Dneska to ovládají politici Pětikoalice, v tý Radě je jich asi 16. Takže oni si tam i dovolili Senát. (Jakože koalice má 16 členů a opozice jen dva?) Čili byste ji zestátnili? Ne, udělali bychom to podle vzoru jiných státu, tak většina států financuje veřejnoprávní média jiným způsobem než poplatky. Taková BBC to má jinak, já nejsem expert, ale si myslíme, že je to korupce, že oni chtějí navýšit ty poplatky, aby jim šli na ruku a my jsme proti tomu. Nevidím důvod, proč by i mladí lidé měli platit za mobil, když na tu televizi nekoukají. Jste slíbil, že vrátíte znovu věk odchodu do důchodu na 65 let. Jak chcete udržet ten systém při současné demografické křivce? Ano, tak to je samozřejmě rodinná politika, kterou my potřebujeme nastartovat, za nás se rodilo 115 tisíc dětí (opravdu?), koeficient byl 1,81. To je ale trend v celé Evropě. Ale mladí lidé se bojí, oni nemají naději, když vidí, co se tady děje, jak ta vláda na ně kašle, jak vzali i ty výhody, to školkovné, ty slevy, jak je nedostupné bydlení. Oni potřebujou mít ve vládě lidi, u kterých bude mít pocit, že se o ně postarají a že jim dají ty podmínky, aby mohli mít dobrou budoucnost pro jejich děti. Fakt má rozhodnutí politika vliv na rozhodování lidí, jestli si pořídí jedno, dvě nebo nic? Bydlení a podmínky a příjmy, to má zásadní vliv. Tomu opravdu věříte? Mi jsme tu porodnost navyšovali, my jsme měli v plánu rodičovský příspěvek, kolik jsme měli? To je ale trend v celé Evropě. Ale já tady mám program Viktora Orbána na rodinnou politiku (Maďarsko je na tom kvůli Orbánovi hodně špatně), a já jsem přesvědčen, že když toto prosadíme, tak zkrátka ty mladí lidé budou mít větší důvěru a naději, že žijí v zemi, která má o ně starost. O to jde.



Budete usilovat, aby SPOLU nemělo tři kluby, nerozvrátí to již zcela politickou kulturu? Vždyť to byly dvě koalice a mají pět klubů, pět přednostních práv, mají peníze, vlastně podvedli ty lidi. To měla být, to je stejný, jak chodí do debat na českou televizi, tam je pět lidí, přitom tam mají být dva, protože to jsou, byly dvě koalice. Potřebujeme zrušit výbory, jó, poslanec má mít jeden plat, žádné náhrady, doprava. Já si všechno hradím sám. Nájem si chladím (já to tam slyšel) sám. Zrušit výbory, snížit náklady. Když jste se dočetl, že je tam x desítek (no) a třeba vaše (no) poslankyně. To jsem se dočetl nedávno. Vaše paní předsedkyně (no) podvýboru (no) paní Peštová (no) ho svolala jednou (no), ale přilepšila si o 700 tisíc (z toho by vyžilo jako dost důchodců, o které ANO tak urputně bojuje). Co tomu říkáte? Zrušit výbor, zrušit všechny výbory. Zlobil jste se na takové předsedy? Co jste jim řekl? Křičel jsem. Co jste jim řekl? To nechcete vědět. Pracujte, svolávejte? Néé, musíme to zrušit, a ty platy, které si navýšili, Fiala si navýšil teďka plat vážení diváci o 19 tisíc měsíčně. To jsou ale platy ústavních činitelů. Ne, ne, Fiala a Pekarová si navýšili plat o 19 tisíc. Na příští rok si naplánovali 40 tisíc, takže on si naplánoval za dva roky 59 tisíc měsíčně. Já bych se styděl. By sem nešel ani na veřejnost. Takto to schválila poslanecká sněmovna. Skandál. Co s tím uděláte? Znížíme je. Jak je snížíte? Normálně. To zmrazení zase bude nějak pokračovat a pak se to zase navýší a nasčítá? Já bych to znížil, já bych to znížil, a bylo by dobré, i kdyby se naší poslanci nad tím zamysleli, že dostanou asi o 100 tisíc navíc, protože to chtěl Fiala Pekarová a spol., aby tyhle peníze dali na charitu, jak já od vstupu do politiky jsem poslal více než 43 milionů samoživitelkám. A já budu chtít, aby hnutí mělo v programu snížení platů, zrušení těch náhrad, aby měl ten poslanec jeden plat a poslanecký klub měl peníze na experty, když Alenka žaluje na Ústavní soud, aby ty právnici jsme je mohli zaplatit, ale proč máme mít nějaké náhrady na mobil, kancelář. Kolik z nich si to tam dává k sobě a nevím, co ještě všechno. Mě se to nelíbí, já jsem najhůře placený poslanec. Protože nepracujete v žádném výboru. Chechtavé dlouhé dětské jóó, jako že jako dobře ty moderátorka. To je dobře, nemám žádné peníze. Všechno se odehrává na plénu. Takže je to zbytečné. Je to cestovní kancelář, ta Poslanecká sněmovna, v podstatě všichni tam, kteří nebudou kandidovat, budou cestovat, nevím kde. Já jsem nikdy necestoval ako poslanec nikam. Naše práce je v České republice. Tady jsme, jsme tady pro lid, jsme tady Česko na prvním místě, to je naše strategie.





Poprvé v životě jsem byl vděčen, že tohle předsedovo blekotání, které se navíc odehrávalo současně ve všech 11 dimenzích, bylo přerušeno reklamními pauzami. Zjistil jsem, že i stupidní reklama na křup a ňam může být velice moudrá, přemýšlivá a s nádechem filozofických hlubin. Děkuji za záchranu duševního zdraví skrze odvážné bojovníky proti odporným lupům. No, přátelé, kamarádi, ten výběr v září nám nezávidím. Na jedné straně totálně zprofanovaný klient korupční papalášský systém ODS vedený Fialou (pokud ho nevyhodí, dle mého červen) prokládaný asociálními záseky sociálního fašisty Jurečky, nemorální spravedlnosti Blažka a finančních machinací ministra financí. Na druhé straně toto viz výše, co se nadobro ztratí i ve větě jednoduché nerozvité a neví kudy kam, hlavně, aby se opět dostal zase on na chvíli ke státní kase. Volba mezi neoliberální fašizující se konzervativní pravicí a populistickou rovněž fašizující se pravicí neskýtá dobré vyhlídky pro demokracii. Hnutí STAN se sice těší přízni, ale nedělám si velké naděje, že by „rédlovci kroužkovci) vydrželi soustředěný tlak z ODS, ANO a od východních Stačilo Motoristů a nějaké té Okamurovy hnědorudé strany, ať už se bude jmenovat jakkoli. Piráti se zdiskreditovali sami a Kalousek zatím mlčí.



Fiala a Babiš lžou tak nějak podobně stejně, leč je nutno přiznat, že Fiala lži umí pěkně zaobalit a servírovat s grácií, naproti tomu Babiš lže od boku jako pravá slovenská bača ze salaše.





Haraším Petr Orlau



To není komentář, to bylo martýrium. Ten člověk je regulérní blázen

