Když se strana posune moc doleva, tak ji volí bohatí lidé?

24. 1. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



V úterý a ve středu jsem na Českém rozhlase Plus v pořadu Osobnost Plus slyšel dva zajímavé rozhovory: s Petrem Kolářem jeden a druhý s Janem Dobrovským. Chtěl bych vypíchnout dva typické paradoxy pro dnešní dobu, které v těch rozhovorech zazněly. Petr Kolář v jedné pasáži rozhovoru tvrdil, že demokratickou kandidátku Harris volili ti bohatší občané USA. Ano, podle exit polls 80 procent těch, na které inflace nedopadla vůbec, volili Harris. Jenže o něco později tentýž Petr Kolář tvrdil, že demokraté doplatili na to, jak moc se posunuli doleva. Takže když se strana posune moc doleva, tak ji volí bohatí lidé?

Podle mého soudu je zjevné, že Trump fungoval pro masy lidí postižené inflací jako protestní volba. Harris volili převážně ti, kdo byli spokojeni s tím, jak vypadá status quo. Nevím, jak by se demokratům mohlo podařit posunem doprava stát se protestní volbou. Možná pokud Trump rozjede inflaci ještě více a za čtyři roky budou moci demokraté říci, pokud ještě budou svobodné volby, že za nich bylo lépe.

Pan Kolář ale, zdá se mi, mluvil celkově velmi rozumně. Horší to bylo s panem Dobrovským, který si stěžoval na poválečný blahobyt. Prý jsme rozmazlení, žije se nám moc dobře, je třeba, aby nás něco tvrdě probudilo. Pozoruhodné je, že nás takto poučuje bohatý podnikatel v zemi, kde jsou směšně nízké majetkové daně a kde oligarchové podle zprávy Hospodářských novin likvidují střední třídu.

Ještě zajímavější je ale to, že tento bojovník za svobodu a demokracii nevidí do doby před druhou světovou válkou, jak to se svobodou a demokracií dopadlo, když nebyl blahobyt. Pro pana Dobrovského je poválečných 80 let demokracie a míru v Evropě vlastně naprosté selhání. Asi by si přál, abychom se vrátili k válčení a diktaturám.







Odkazy na oba rozhovory:







https://plus.rozhlas.cz/muska-mel-posuzovat-psychiatr-je-mozne-ze-se-s-trumpem-rozejdou-ve-zlem-odhaduje-9396611

https://plus.rozhlas.cz/trump-prinasi-buranstvi-a-zklamani-ze-spojenectvi-ale-take-odpovednost-za-svuj-9397406







