Globální oteplování: Ohrožení života v Irsku a ve Skotsku, vichřice 160 km/h

24. 1. 2025

čas čtení 6 minut



Silniční, železniční a letecká doprava postižena. Pro Skotsko a Irsko bylo na pátek vydáno naprosto mimořádné rudé varování, že jde o ohrožení života. Vichřice má v pátek dosáhnout rychlosti 160 km/h

V Irsku byla už zaznamenána rychlost větru 182 km/h. Je to nejvyšší rychlost větru, jaká tam byla kdy zaznamenána



Lety byly zrušeny, silnice uzavřeny a trajektová doprava zrušena. Vichřice o rychlosti 160 km/h způsobená bouří Eowyn představuje v pátek ráno v některých částech Spojeného království ohrožení života.



Bouře může poškodit budovy, vyvracet stromy a způsobit výpadky elektřiny, uvedl meteorologický úřad.



Provozovatel vlakové dopravy ScotRail v pátek pozastavil všechny spoje po celém Skotsku s tím, že „provozování osobní dopravy není vzhledem k předpovědi počasí bezpečné“.



V pátek ráno byly kvůli přetrvávajícím povětrnostním podmínkám zrušeny desítky letů z letišť v Glasgow a Edinburghu, zatímco letiště Belfast International varovalo před výrazným narušením letů. Lety byly zrušeny, silnice uzavřeny a trajektová doprava zrušena. Vichřice o rychlosti 160 km/h způsobená bouří Eowyn představuje v pátek ráno v některých částech Spojeného království ohrožení života.Bouře může poškodit budovy, vyvracet stromy a způsobit výpadky elektřiny, uvedl meteorologický úřad.Provozovatel vlakové dopravy ScotRail v pátek pozastavil všechny spoje po celém Skotsku s tím, že „provozování osobní dopravy není vzhledem k předpovědi počasí bezpečné“.V pátek ráno byly kvůli přetrvávajícím povětrnostním podmínkám zrušeny desítky letů z letišť v Glasgow a Edinburghu, zatímco letiště Belfast International varovalo před výrazným narušením letů.



Cestující a motoristé v oblastech, na které se vztahuje rudé a oranžové varování před počasím, byli vyzváni, aby se vyhnuli cestování, „pokud to není nezbytně nutné“.



Rudá výstraha Meteorologického úřadu ve Skotsku platí od 10 do 17 hodin a vztahuje se na centrální pás včetně Glasgow a Edinburghu, táhne se na severu západního pobřeží až po Jura v Argyll a Bute a na jihu až po Stranraer v Dumfries a Galloway.



V Irsku byl zaznamenán nejrychlejší vítr v historii, sdělují meteorologové



V Irsku byla zaznamenána rychlost větru 182 km/h, kterou přinesla bouře Eowyn, což je nejrychlejší rychlost od počátku záznamů, uvedl meteorologický úřad Met Eireann.





Bouře Éowyn: 4,5 milionu lidí ve Skotsku a Severním Irsku dostalo vládní varování na mobil



Více než 4,5 milionu lidí v Severním Irsku a Skotsku obdrželo na svých telefonech desetivteřinový zvuk sirény poté, a byla vydána mimořádná vládní rudá výstraha před bouří, která by mohla být nejsilnější za několik generací.



Meteorologický úřad uvedl, že příchod bouře Éowyn může přinést nárazy větru o rychlosti až 160 km/h a „létající trosky, které mohou ohrozit život“.



Rudá výstraha pro pátek, která je aktualizací stávající oranžové výstrahy, se vztahuje na celé Severní Irsko a části středního a jižního Skotska, včetně Edinburghu, Glasgow a Ayru.



Britská vláda uvedla, že ve čtvrtek večer obdrželo nouzová varování více než 4,5 milionu lidí, což je dosud největší reálné využití tohoto nástroje.



Systém zaslal zprávu na všechny kompatibilní mobilní telefony v postižených oblastech a obsahoval pokyny, jak zůstat v bezpečí, uvedl mluvčí úřadu vlády. Zajímavé je, že varování obdrželi i lidé, kteří ve Skotsku používají své české číslo mobilního telefonu.





Skotský premiér John Swinney ve čtvrtek při otázkách prvního ministra ve skotském parlamentu řekl veřejnosti, aby brala červené varování před počasím vážně, a dodal, že skotská policie má vydat neobvyklé oznámení „necestujte“.





„Červená varování před počasím jsou velmi vzácná. Naše poselství je jednoduché: řiďte se prosím radami meteorologického úřadu a policie, berte to vážně a zůstaňte v bezpečí.“

V pátek měly být uzavřeny školy v celém centrálním pásu Skotska a také vysoké školy a univerzity doporučily studentům a zaměstnancům, aby zůstali doma.





Glasgow University zrušila v pátek všechny své přednášky, pokud nebudou na Zoomu.

V domácnostech by měl být zajištěn venkovní nábytek a odpadkové koše a lidé by měli „zůstat co nejvíce doma“. Rovněž doporučila lidem, aby si připravili nouzovou sadu s nezbytnými věcmi, jako je voda, nekazící se potraviny, svítilny, baterie a první pomoc.







Zdroj v angličtině ZDE

1

540

Budova skotského parlamentu v Edinburghu bude v pátek rovněž uzavřena a přístup do ní bude umožněn pouze nezbytným zaměstnancům.Všechny vlaky v celém Skotsku budou zastaveny, uvedla společnost ScotRail.V Severním Irsku první ministryně Michelle O'Neillová a náměstkyně prvního ministra Emma Little-Pengellyová vyzvaly lidi, aby pokud možno zůstali doma a zkontrolovali zranitelné osoby předtím, než udeří silný vítr.Školy, vysoké školy a soudy budou v pátek uzavřeny, veřejná doprava pozastavena a některé zdravotní prohlídky odloženy.Veřejnost byla varována, aby se kvůli riziku pádu stromů, větví a trosek nevydávala do lesů, venkovských parků a přírodních rezervací.V Irské republice byla na pátek také zrušena veřejná doprava. Na „všech pobřežích ostrova“ se očekávaly přívalové vlny o výšce až 2,5 metru.Podle předpovědí by bouře mohla znamenat výpadky proudu a nebezpečné podmínky pro jízdu způsobené popadanými stromy, strženými střechami a strženým elektrickým vedením. Silnice, mosty a železniční tratě budou pravděpodobně uzavřeny.Společnost Northern Railways, která působí v severní Anglii, doporučila cestujícím, aby se „pokud možno vyhnuli cestování“,a před bouří zrušila spoje.Éowyn je pátou pojmenovanou bouří v sezóně 2024-25 a potenciálně nejničivější.Podle předpovědí by se mohlo jednat o nejsilnější systém, který Spojené království a Irsko zažilo od bouře Debbie v září 1961, která zničila domy, přerušila dodávky elektřiny a zabila 12 lidí v Irsku a šest v Severním Irsku.Podle odborníků by Éowyn mohl ve Spojeném království přinést také přívalové deště a husté sněžení.Údaje serveru Flightradar24 ukázaly, že let společnosti BA z Las Vegas na Heathrow dosáhl tento týden rychlosti 1302 km/h, a to kvůli silnému zadnímu větru, který vytváří jet stream.Bentley řekl: „Rekord v podzvukové rychlosti je v současné době 1336 km/h, takže tento rekord by mohl být v nejbližších hodinách překonán.“Evropský experiment pro předpověď bouří (Estofex), předpovědní iniciativa zahrnující evropské meteorology, uvedl, že nelze vyloučit „tornáda“, přičemž v pátek jsou nejvíce ohroženy oblasti mezi Bristolem a Londýnem.