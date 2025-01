Rada národní bezpečnosti USA suspendovala úředníky odpovědné za Ukrajinu

24. 1. 2025

Nové vedení Rady národní bezpečnosti USA suspendovalo desítky zaměstnanců, kteří byli zodpovědní za politiku vůči Ukrajině, Íránu a KLDR, sdělily informované zdroje Washington Post (WaPo). Podle nich šéf kanceláře amerického poradce pro národní bezpečnost Brian McCormack uspořádal 22. ledna krátké setkání, během kterého úředníkům řekl, že by měli okamžitě opustit budovu, jít domů a být "v kontaktu". McCormack také dodal, že se budou moci vrátit do práce pouze v případě, že je o to požádají šéfové jmenovaní americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Nové vedení Rady národní bezpečnosti USA suspendovalo desítky zaměstnanců, kteří byli zodpovědní za politiku vůči Ukrajině, Íránu a KLDR, sdělily informované zdroje Washington Post (WaPo). Podle nich šéf kanceláře amerického poradce pro národní bezpečnost Brian McCormack uspořádal 22. ledna krátké setkání, během kterého úředníkům řekl, že by měli okamžitě opustit budovu, jít domů a být "v kontaktu". McCormack také dodal, že se budou moci vrátit do práce pouze v případě, že je o to požádají šéfové jmenovaní americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Rozhodnutí bylo učiněno tak rychle, že někteří úředníci nebyli schopni opustit komplex Bílého domu obvyklým způsobem, protože jejich průkazy byly deaktivovány, řekl jeden z partnerů WaPo. V důsledku toho, řekl, byli důstojníci tajné služby nuceni jim ručně otevírat brány. Poznamenal také, že vzhledem k tajné povaze práce Rady nebudou úředníci poslaní domů moci pracovat na dálku. Výsledný nedostatek personálu může zároveň ztížit Trumpovu týmu řešení významných bezpečnostních problémů, dodal zdroj.

Brian Hughes, mluvčí Rady národní bezpečnosti USA, řekl WaPo, že prezidentův poradce Michael Waltz schválil "úplné přezkoumání" desítek úředníků Bílého domu odpovědných za různé záležitosti. Jedním z cílů tohoto přezkumu je potvrdit, že zaměstnanci jsou "odhodláni realizovat Trumpovu agendu" "Amerika na prvním místě", vysvětlil Hughes. Podle něj jsou úředníci kontrolováni od poledne 20. ledna, kdy se Trump ujal prezidentského úřadu.

Během volební kampaně Trump slíbil, že propustí státní zaměstnance, kteří zastávali své funkce za jeho předchůdce Joea Bidena. Také pohrozil "vnitřním nepřátelům" Spojených států odpovědností. Po nástupu do úřadu hlavy státu Trump slíbil, že identifikuje a propustí více než tisíc osob jmenovaných bývalým prezidentem, kteří "nezapadají do naší vize 'Make America Great Again'".

