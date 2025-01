Nová syrská vláda ukončila ruský pronájem přístavu Tartús

24. 1. 2025

Nové úřady v Sýrii vypověděly dohodu s ruskou společností, která spravuje klíčový přístav Tartús, což je poslední známka slábnoucího vlivu Ruska v zemi po pádu režimu, píše Beatrice Farhat.

Nové syrské úřady tento týden vypověděly smlouvu s ruskou společností, která více než pět let spravovala přístav Tartús, což dále omezilo ruskou přítomnost v zemi od pádu bývalého Asadova režimu minulý měsíc.

Ředitel celního oddělení v guvernorátu Tartús v západní Sýrii Rijád Judí v pondělí potvrdil syrským novinám al-Watan, že dohoda podepsaná s ruskou společností o provozování a investicích do strategického středomořského přístavu byla zrušena.

Dodal, že všechny příjmy z přístavu nyní půjdou "ve prospěch syrského státu".

Podle Judího plánuje přechodná vláda snížit celní poplatky v přístavu o 60 %. Poznamenal, že obchodní aktivita v přístavu je v současné době "vynikající" se syrskými, arabskými, mezinárodními a tranzitními plavidly přepravujícími různé druhy zboží včetně železa, uhličitanů a cukru.

Dohoda o správě přístavu Tartús byla podepsána v roce 2019 mezi bývalou Asadovou vládou a ruskou strojírenskou společností Strojtransgaz na dobu 49 let. Syrský ministr dopravy Alí Hammúd v té době řekl, že Strojtransgaz také investuje do přístavu více než 500 milionů dolarů. Podle kontraktu by ruská společnost dostala 65 % zisků přístavu, zatímco zbývajících 35 % by připadlo Asadově vládě.

Přístav Tartús je po Latákii druhým největším syrským přístavem s kapacitou asi 4 miliony tun a asi 20 000 000 000 kontejnerů ročně a je domovem jediné ruské námořní základny ve Středozemním moři. Námořní základna Tartús, postavená Sovětským svazem v roce 1971 a rozšířená v roce 2017, se stala strategickým bodem pro ruské operace ve Středomoří.

Současně se zprávou o zrušení dohody dorazila do přístavu v úterý ruská nákladní loď Sparta II, uvedla služba pro monitorování námořního provozu.

Podle zpráv médií syrské úřady povolily lodi vplout do přístavu poté, co čekala u syrského pobřeží více než 14 dní kvůli omezením zavedeným novými úřady.

Předpokládá se, že ruská loď veze vojenské vybavení.

Po rychlém převzetí Sýrie rebely a svržení prezidenta Bašára al-Asada 8. prosince byla ruská vojenská přítomnost v Sýrii zpochybněna. Další ruskou základnou v Sýrii je letecká základna Hmejmím, kterou Rusko zřídilo v roce 2015 jako součást vojenské intervence v zemi na podporu Asadových sil proti rebelům. Ve dnech následujících po Asadově pádu bylo vidět, jak ruští vojáci a vozidla hromadně evakuují své základny v Sýrii, se zprávami, že Rusko přesouvá aktiva jinam na Středním východě, včetně Libye.

12. prosince náměstek ruského ministra zahraničí Michail Bogdanov řekl, že jeho země je v přímém kontaktu s novými úřady v Sýrii, aby si udržela své vojenské základny v zemi. Ale nová syrská vláda v tomto ohledu ještě neoznámila žádné rozhodnutí.

