"Musíme změnit průběh války." Porážka Ukrajiny bude vyžadovat "biliony" k zadržování Ruska, řekl generální tajemník NATO

24. 1. 2025

Vítězství Vladimira Putina na Ukrajině podkope schopnost NATO odstrašit své protivníky a bude vyžadovat mnohem více finančních prostředků od aliance na boj proti nim. Proto má Donald Trump pravdu: Evropa by měla okamžitě a výrazně zvýšit výdaje na obranu, řekl ve čtvrtek generální tajemník NATO Mark Rutte na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Vítězství Vladimira Putina na Ukrajině podkope schopnost NATO odstrašit své protivníky a bude vyžadovat mnohem více finančních prostředků od aliance na boj proti nim. Proto má Donald Trump pravdu: Evropa by měla okamžitě a výrazně zvýšit výdaje na obranu, řekl ve čtvrtek generální tajemník NATO Mark Rutte na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Podpora Ukrajiny by se neměla snižovat, ale zvyšovat, dodal Rutte: "Musíme změnit průběh války. Západ nemůže dovolit, aby jedna země v 21. století napadla druhou a pokusila se ji kolonizovat." Pokud Ukrajina prohraje, věří Rutte, NATO bude muset zaplatit "mnohem, mnohem více, než je cena", kterou si nyní vyžádá za "zvýšení našich [obranných] výdajů a zvýšení průmyslové výroby", aby obnovilo svůj odstrašující potenciál. "Nebudou to miliardy, ale biliony," dodal generální tajemník NATO.

Podle něj je NATO nyní v bezpečí, ale za 4-5 let se aliance nebude schopna bránit, pokud omezí výdaje na obranu na 2 % HDP. Ačkoli je to cíl stanovený pro země aliance, v roce 2024 se ho podařilo dosáhnout pouze 23 z 32, ale to nestačí a americký prezident Donald Trump má naprostou pravdu, když požaduje, aby evropští spojenci utráceli více na obranu, vyčetl bývalý nizozemský premiér svým kolegům v Evropské unii:

"On (Trump) cítil, že USA (v NATO) dostaly špatnou dohodu a že Evropa v podstatě financuje svůj sociální model, svůj systém zdravotní péče, svůj penzijní systém, zatímco podfinancujeme obranu. Problém je samozřejmě v tom, že ne všichni z nás těchto 2 % ještě dosáhli. To je problém číslo 1. Problém číslo 2 je, že 2 % nestačí. Všimněte si, že vůbec ne."

Richard Grenell, který byl Trumpem jmenován velvyslancem, řekl účastníkům fóra v Davosu, že NATO by nemělo přijmout Ukrajinu do aliance, dokud její členové neutratí na obranu tolik, kolik by měli. "Americký lid je ten, kdo platí za obranu. Nemůžete žádat americký lid, aby rozšířil deštník NATO, pokud současní členové neplatí svůj podíl," řekl.

