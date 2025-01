Advokáti jsou „hluboce znepokojeni“, Trumpovo ministerstvo spravedlnosti zastavilo nové případy týkající se občanských práv

24. 1. 2025

Výzva k zastavení případů týkajících se občanských práv následuje po nařízení, kterým se zaměstnanci federálních programů DEI posílají na dovolenou jako předehra k uzavření programů



Ministerstvo spravedlnosti nařídilo svému oddělení pro občanská práva zastavit nové případy, což je další signál nepřátelství nové administrativy vůči rasové a genderové rovnosti po návratu Donalda Trumpa k moci.



Rozhodnutí přišlo uprostřed změti zběsilých aktivit v celé řadě odvětví, které současně vysílaly signály o začínajících čistkách a pomstě vůči politickým oponentům spolu s odhodláním jednat podle radikálních předvolebních slibů.

Výzva k zastavení případů týkajících se občanských práv - uvedená v pokynu pro Kathleen Wolfeovou, novou úřadující vedoucí odboru občanských práv ministerstva spravedlnosti - následovala po dřívějším příkazu, kterým byli pracovníci federálních programů pro rozmanitost, rovnost, inkluzi a přístupnost postaveni mimo službu jako předehra ke zrušení těchto programů.



Aktivisté tento krok označili za „bezprecedentní“ a varovali, že naznačuje záměr vlády vzdát se občanských práv a ochrany proti diskriminaci, které jsou zakotveny v legislativě od 50. a 60. let 20. století.



„Američany by to mělo rozzlobit a zároveň hluboce znepokojit,“ uvedl pro Washington Post Damon Hewitt, prezident a výkonný ředitel Výboru právníků pro občanská práva podle zákona. „Je to víc než jen změna filozofického kurzu - je to přesně to, čeho se většina lidí obávala: ministerstvo spravedlnosti, které bylo vytvořeno k ochraně občanských práv, doslova rezignuje na svou povinnost a odpovědnost chránit Američany před všemi formami diskriminace.“



Výkonný příkaz, který Trump vydal v pondělí, nařizuje „ukončení všech diskriminačních programů, včetně nezákonných mandátů, politik, programů, preferencí a aktivit DEI a ‚rozmanitosti, rovnosti, inkluze a přístupnosti‘ (DEIA) ve federální vládě, ať už se objevují pod jakýmkoli názvem“.



Podle bojovníků za občanská práva se tímto krokem v podstatě ruší příkaz z roku 1965, který vydal Lyndon Johnson, aby pomohl prosadit historický zákon o občanských právech z předchozího roku a který zakazoval vládním dodavatelům diskriminovat při přijímání zaměstnanců nebo při zaměstnávání na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo národnostního původu.



Změněný přístup k občanským právům a rovnosti se objevil mezi neutuchajícím přívalem politických iniciativ a hromadných vyhazovů vyplývajících z množství exekutivních příkazů vydaných Trumpem v prvních dnech jeho návratu do Bílého domu, které zanechaly washingtonský politický establishment ve stavu šokovaného zmatení.



Asi 160 kariérních zaměstnanců národního bezpečnostního štábu Bílého domu bylo ve středu svoláno na schůzku a dostalo příkaz odejít domů. Trumpovi zaměstnanci je prý připravovali na to, že je budou grilovat kvůli jejich loajalitě vůči nové administrativě.



Trump připravil půdu pro rozsáhlou čistku, když podepsal příkaz nazvaný Schedule F, který umožňuje propouštět státní zaměstnance, kteří měli předtím dlouholetou pracovní ochranu chránící je před odvoláním nastupující administrativou.



„Zbavujeme se veškeré rakoviny, rakoviny způsobené Bidenovou administrativou,“ řekl Trump při podpisu příkazu.



První obětí se stala admirál Linda Faganová, vůbec první žena ve funkci velitelky Pobřežní služby USA, kterou propustil jeho úřadující šéf ministerstva vnitřní bezpečnosti Benjamine Huffman s odvoláním na údajné „přílišné zaměření“ na diverzitu.



Neúprosné tempo se uplatnilo i v Trumpově charakteristickém tématu imigrace, kde se zavázal k násilné deportaci přibližně 11 milionů migrantů bez dokladů.



V souvislosti se zprávami o rozsáhlých obavách mezi přistěhovaleckými komunitami deník Wall Street Journal uvedl, že administrativa shromažďuje rozšířenou armádu deportačních úředníků tím, že rozšiřuje pravomoci deportačních agentur o další neimigrační kompetence.



Podle Huffmanovy směrnice by deportační pravomoci získaly agentury Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, Úřadu pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny a Úřadu amerických maršálů.





Tento krok následoval po středečním oznámení Pentagonu, že na jižní hranici USA s Mexikem vyšle 1 500 vojáků v aktivní službě.



Trump mezitím vyslal jednoznačné signály, že hodlá své předvolební hrozby odplatou dotáhnout do konce.



V den svého nástupu zrušil bezpečnostní průkazy 51 bývalým zpravodajským pracovníkům, kteří podepsali dopis z roku 2020, v němž se uvádí, že sága s notebookem Huntera Bidena má „klasické znaky“ ruské dezinformační kampaně.



Následující den zrušil ochranu tajných služeb Johnu Boltonovi, bývalému poradci pro národní bezpečnost během jeho prvního prezidentství, který byl předmětem výhrůžek atentátem podporovaným Íránem.



Ve středu, poté, co Trump omilostnil téměř 1 600 výtržníků odsouzených v souvislosti s povstáním z 6. ledna, oznámil Mike Johnson, předseda Sněmovny reprezentantů - který se dostává stále více pod vliv nového prezidenta - vytvoření nového podvýboru pro vyšetřování „falešných narativů“, které údajně šířil původní vyšetřovací výbor z 6. ledna. Vedoucí členové výboru byli v pondělí omilostněni Joem Bidenem v rámci jeho posledního aktu ve funkci prezidenta.



Ve středečním rozhovoru se Seanem Hannitym z Fox News Trump zlověstně poznamenal, že Biden sám sobě milost neudělil. „A když se na to podíváte, všechno to souviselo s ním,“ řekl.





„Prošel jsem si čtyřmi roky pekla kvůli tomu šmejdovi, se kterým jsme měli co do činění,“ odpověděl Trump na otázku, zda by nařídil svému generálnímu prokurátorovi, aby vyšetřoval jeho nepřátele. „Je opravdu těžké říct, že by si tím neměli projít také.“



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

