Orbán jako suverénní státník zastupuje méně suverénní státy EU

26. 1. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

V Otázkách V. Moravce jsme mohli dnes sledovat debatu mezi třemi europoslankyněmi (a moderátorem): Kateřinou Konečnou (komunisté), Danuší Nerudovou (STAN), Klárou Dostálovou (ANO). Konečná se těší na to, až si svět rozdíl Rusko, USA a Čína, přičemž je prý velké selhání EU, že nebude sedět u stolu. Dostálová se nemůže dočkat, až Evropská komise uzná, že s Trumpem za EU mají jednat Orbán a Meloni. A Nerudová chce zajistit mír a prosperitu v ČR rozumnými výdaji na obranu.

Výdaje na obranu byly zásadním tématem diskuse. Nerudová to podávala tak, že dojde k dramatické změně výdajů Unie na obranu. Pořád opakovala číslo 500 miliard eur na příští rozpočtové období, v současném to bylo prý 13 miliard eur. Jenže není jasné, odkud se ten nárůst prostředků vezme. Dostálová podotkla, že možná z kohezní politiky. Podle ní je však jisté, že jsme součástí kolektivní obrany a budou nás chránit jiné státy. A Musk prý říkal, že stíhačky nebudeme v roce 2035 potřebovat.

Pikantní je, že Nerudová tvrdě odmítla, že by chtěla navyšovat příspěvky z národních států do Unie. Konečná se rozjela, že Unie vydává peníze na nesmysly, zejména zmínila nevládky a green deal a výdaje v době covidu. Nechce prý žádného cizího vojáka na území ČR, dokonce ani francouzského. Její radost z toho, že Trump chce stahovat americké vojáky z Evropy, byla nelíčená. Shoda, opět výmluvně, byla na tom, že nebude žádná unijní armáda. Snad se hodně peněz podle Nerudové ušetří na společných nákupech a vzájemných redundancích.

Pozoruhodné bylo pohrdání ze strany paní Dostálové Evropskou komisí: to jsou jenom úředníci, zatímco Orbán je představitel suverénního státu, ten bude tedy skvělý na to, aby jednal s Trumpem. Suverénní politik suverénního státu má zřejmě tedy jednat za ostatní státy Unie, které nejsou dostatečně suverénní, protože jejich politici nemají blízko k Trumpovi.

Připomeňme (odkaz níže), že Orbán po návštěvě u Trumpa loni v březnu prohlásil, že Trump nedá Ukrajině ani penny, čímž tu válku podle Orbána ukončí. Dostálová vyjádřila přesvědčení, že když budou silné USA, bude silná i EU, ačkoli pochválila dánského europoslance, který poslal v souvislosti s Grónskem Trumpa do řiti.

Konečná rozjela debatu o tom, že nás Bidenova vláda s ohledem na bezpečnost využití čipů pro AI zařadila do východní Evropy. Ta hranice bezpečných a nebezpečných zemí vlastně kopíruje železnou oponu. Konečné to strašně vadilo, ale myslím jen proto, aby si užila, jak beznadějná je snaha českých vlád stát se před USA důvěryhodnými. Nerudové a Dostálové to taky vadilo.

Zajímavá shoda byla ve studiu také na tom, že žádné další sankce proti Rusku nechceme, dokonce také podle Nerudové nefungují a jsou masivně obcházeny. Dostálová ale vyjádřila přesvědčení, že Orbán a Fico nakonec nebudou protiruské sankce blokovat, protože Ukrajina pustí přes své území plyn z Ázerbájdžánu, což podle Konečné bude beztak ruský plyn. Ale když jsme viděli na obrazovce vyjádření slovenského premiéra, měl jsem spíše dojem, že se těší na to, až Unie bude rozložena. Tak uvidíme.

Na závěr pořadu došlo k nepřehledné, zcela absurdní hádce. Rád bych se ale ještě poznámkou vrátil k začátku, kdy paní Nerudová, a řekla to opakovaně, zmínila, že její kolegyně nejsou součástí reálného rozhodování v Unii.

Bohužel ale paní Nerudová, která je údajně součástí té skutečné, reálné moci v Unii, neřekla divákům nic konkrétního, co vlastně bude, kromě obecných slov, odkazů k budoucím debatám a požadavku na 500 miliard eur na obranu a dalších peněz na blahobyt. Škoda, že nepožadovala také to, aby už nikdo neumíral na rakovinu nebo aby klobásy rostly na stromech. Jednu věc je třeba uznat naopak paní Dostálové: nikdo z unijních politiků nemá k Trumpovi tak blízko jako Orbán. A Orbán řekl jasně, že Trump dosáhne míru tím, že nepošle Ukrajině pomoc. Paní Dostálová ovšem pevně věří, že Trump chce Rusko oslabit.













Orbánovo prohlášení z března 2024:

https://www.bbc.com/news/world-europe-68533351

