V Moskvě začali školáky automaticky registrovat do armády

24. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

V Moskvě začali teenageři, kteří dosáhli věku 17 let, dostávat automatická oznámení o vojenské registraci. Oznámil to agentuře Moskva vojenský komisař ruského hlavního města Maxim Loktěv. Oznámení jsou zasílána prostřednictvím SMS a osobního účtu na portálu mos.ru a podobné zprávy dostávají i rodiče. V Moskvě začali teenageři, kteří dosáhli věku 17 let, dostávat automatická oznámení o vojenské registraci. Oznámil to agentuře Moskva vojenský komisař ruského hlavního města Maxim Loktěv. Oznámení jsou zasílána prostřednictvím SMS a osobního účtu na portálu mos.ru a podobné zprávy dostávají i rodiče.

"Od 1. ledna do 31. března budou mladí lidé, kteří v roce 2025 dosáhnou 17 let, dostávat oznámení o počáteční vojenské registraci. To znamená, že nebudete muset navštívit odvodní místo pro registraci," řekl Loktěv. Upřesnil, že osvědčení občana podléhajícího odvodu do vojenské služby bude k dispozici také na osobním účtu na mos.ru. Tento dokument lze použít pro přijetí do vzdělávacích institucí nebo zaměstnání.

Podle vojenského komisaře přijetí oznámení neznamená okamžitý odvod, změnu odkladu nebo přidělení kategorie zdatnosti. Po dosažení věku 18 let budou Moskvané předvoláni do Jednotného branného bodu, aby si vyjasnili dokumenty, určili právo na odklad a podstoupili další nezbytné procedury.

"Kategorie kondice se určuje až po lékařském vyšetření. V případě potřeby byste se měli dostavit na kliniku v místě pobytu. Otázky týkající se branné povinnosti lze klást v Jednotném branném bodě," dodal Loktěv.

Jednotný registr vojenské registrace v testovacím režimu v Rusku byl spuštěn 18. září 2024. Jeho plné spuštění bylo plánováno na listopad, ale bylo odloženo na leden 2025. Předseda obranného výboru Státní dumy Andrej Kartapolov to vysvětlil potřebou dokončit systém.

V dubnu 2023 podepsal Vladimir Putin zákon, který klade rovnítko mezi elektronická předvolání a papírová. Cílem tohoto kroku bylo zjednodušit postupy odvodu a zpřísnit opatření pro ty, kteří se vyhýbají vojenské službě. Dokument zahrnuje vytvoření zvláštních registrů, které obsahují úplné informace o osobách povinných k vojenské službě. Prostřednictvím rejstříků jsou vytvářena a evidována předvolání, která jsou zasílána prostřednictvím státních služeb.

I když uživatel předvolání neotevře, je automaticky považováno za doručené sedm dní po jeho odeslání. Od okamžiku doručení je na osobu odpovědnou za vojenskou službu uvalena řada omezení, včetně zákazu opustit Rusko.

Zdroj v ruštině: ZDE

0