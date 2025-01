Británie: Útočník ze Southportu Axel Rudakubana byl odsouzen na 52 let do vězení za vraždu tří holčiček

23. 1. 2025

Foto: Zabité anglické holčičky



Osmnáctiletý mladík se přiznal k vraždě Alice da Silvy Aguiar, Bebe Kingové a Elsie Dot Stancombeové a k deseti pokusům o vraždu





Southportský vrah Axel Rudakubana byl odsouzen do vězení na minimálně 52 let za „kruté“ a „sadistické“ vraždy tří holčiček a pokus o vraždu deseti dalších na tanečním kurzu s tématem Taylor Swift.



Osmnáctiletý mladík se odmítl dostavit na lavici obžalovaných, když soudce prohlásil, že tento teenager pravděpodobně „nikdy nebude propuštěn a bude ve vazbě po celý svůj život“ za „otřesný a krutý promyšlený útok“ z loňského léta.



Ve čtvrtek se u liverpoolského korunního soudu naplno ukázala hrůznost jeho činů, když vyšlo najevo, že se Rudakubana svým útokem chlubil krátce po zatčení 29. července loňského roku.



Rudakabanův útok vyvolal loni v létě v Británii vážné ultrapravicové násilnosti, které se rozšířily na základě lživých tvrzení, šířených na sociálních sítích, že útočník je imigrant.

Nechal se slyšet, že je „tak rád, že jsou ty děti mrtvé“, a že mu bylo jedno, že jedné z dívek, které zabil, bylo teprve šest let. Některé z dětí ve věku od sedmi do třinácti let bodl mnohokrát a zanechal jim zranění, která jim změnila život.



Vynesení rozsudku, na němž se sešlo asi 40 příbuzných obětí, dvakrát hlasitě přerušil obžalovaný, který prosil o lékařskou pomoc.



„Bolí mě hrudník ... potřebuji mluvit se zdravotníkem,“ křičel, než přerušil soudce Juliana Goose, který se snažil pokračovat: „Nepokračujte! Nepokračujte! Nepokračujte!“



Rudakubana nemohl být odsouzen k doživotnímu trestu - což znamená, že by nikdy nebyl propuštěn z vězení -, protože mu v době útoku chybělo devět dní do osmnáctých narozenin, a tak byl ještě nezletilý.



Rudakubana se v pondělí přiznal k vraždě šestileté Bebe Kingové, sedmileté Elsie Dot Stancombeové a devítileté Alice da Silva Aguiarové.



Přiznal se také k pokusu o vraždu dalších osmi dětí a dvou dospělých, jakož i k držení verze výcvikové příručky Al-Káidy a k výrobě smrtícího jedu ricin.



Policie se domnívá, že při útoku v Southportu mohl okopírovat metody bodání obsažené v islamistické příručce. Domnívá se také, že ji použil k výrobě ricinu.



Šestadvacet holčiček se shromáždilo u stolu a vyrábělo náramky, když se Rudakubana v 11.45 hodin objevil ve dveřích s dvaceticentimetrovým nožem v ruce - pouhých 15 minut předtím, než si dívky měli vyzvednout jejich rodiče.



Rodinní příslušníci obětí se u soudu rozplakali, protože na záběrech z průmyslových kamer bylo vidět, jak mladé dívky křičí a utíkají z tanečního studia několik vteřin poté, co Rudakubana vstoupil.



Prokurátorka Deanna Heer KC uvedla, že dvě z Rudakubanových obětí „utrpěly obzvláště strašná zranění, která lze podle obžaloby jen těžko vysvětlit jinak než jako sadistické povahy“.



Policejní záběry ukazovaly chaotické scény, když policisté vtrhli do zakrvácené budovy, kde bylo vidět, jak se Rudakubana „krčí“ nad tělem jedné holčičky.



Je slyšet, jak jeden z policistů říká: „Je mrtvá“ a další křičel ‚Ježíši‘, zatímco ostatní kolem nich křičeli. O chvíli později policisté našli jednu z učitelek tance, Heidi Liddleovou, která se s jednou z dívek zavřela na záchodě. Vyvedli je z budovy aplakaly strachem.



Matka dívky ve svém prohlášení, které bylo přečteno u soudu, popsala, jak se „zastavil čas“, když si pro ni přišla, aby zjistila, že je stále uvnitř s nožem.



Vyděšená volala prarodičům a křičela, že její dcera je mrtvá, ale později ji našla uvnitř živou. Řekla, že trpí návaly děsivých vzpomínek, a dodala, že jí „z toho traumatu vypadaly vlasy“.



Několik příbuzných obětí opustilo soudní síň, někteří v slzách, než Heerová podrobně popsala děsivé patologické důkazy o jejich zraněních.. Některé z nich utrpěly desítky silných bodných ran.



Heerová uvedla, že Rudakubana byl po zatčení převezen na policejní stanici, kde se nechal slyšet, že říká: „Jsem tak rád, že jsou ty děti mrtvé... to mě těší.“



To byl jeden z řady „nevyžádaných komentářů“ zaznamenaných na kamerových záznamech nebo zaznamenaných v té době, uvedla Deerová. Bylo také slyšet, jak říká: „Jsem tak šťastný, šestiletá. Je dobře, že jsou mrtvé, jo“ a: „Je mi to jedno, cítím se neutrálně“.



Odborník na chemické zbraně dospěl k závěru, že ricin nalezený v Rudakubanově ložnici byl aktivně jedovatý, ale neexistuje žádný důkaz, že byl někdy použit.



Soud se dozvěděl, že nakoupil dostatek krystalických bobů, přísady používané k výrobě toxinu, aby mohl vyrobit až 12 000 smrtících inhalací, pokud by dokončil proces jeho destilace.



Hromadné pobodání, jeden z nejhorších útoků na děti v nedávné historii Spojeného království, nebylo prohlášeno za teroristický incident, protože vyšetřovatelé nenašli žádné důkazy, že by bylo motivováno náboženstvím, politikou nebo ideologií.



Veřejné vyšetřování prověří promarněné příležitosti k zastavení Rudakubana, který byl třikrát předán do Preventu, vládního programu proti extremismu, ale ten dospěl k závěru, že mladík nepředstavuje hrozbu.



Nyní lze zjistit, že Rudakubana byl dva roky před útokem v Southportu přistižen s nožem v autobuse. Policie však Rudakubanu místo zatčení odvezla domů a doporučila jeho matce, aby nože držela mimo jeho dosah.



O dva měsíce později, v květnu 2022, jeho rodiče prosili policii o pomoc, aby si s teenagerem poradili, protože jeho chování se opět vystupňovalo. Pokaždé byl jeho případ předán místním úředníkům zabývajícím se ochranou dětí.



Rudakubana zahájil zběsilý útok nožem na taneční hodině v Southportu, která se konala během prvního týdne školních prázdnin, poté, co si o několik dní dříve koupil dva dvaceticentimetrové nože na Amazonu.





Serena Kennedyová, vrchní konstábl merseysidské policie, popsala Rudakubanovo jednání jako „zuřiýé“ a „sadistický“ útok a dodala: „Vím, že dnešní odsouzení a rozsudek nezbaví oběti a jejich rodiny utrpěného utrpení a traumatu, jak by také mohl?





„Tyto události ovlivnily a budou ovlivňovat oběti a jejich životy každý den navždy.“







Zdroj v angličtině ZDE

