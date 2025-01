Británie: Murdochovo mediální impérium přiznalo své nezákonné praktiky

23. 1. 2025

Murdochovo mediální impérium News Group Newspapers nabídlo princi Harrymu „plnou a jednoznačnou omluvu“ za „vážné porušování jeho soukromí“ ze strany jeho novin



Britský princ Harry, vévoda ze Sussexu prohlásil, že po „historickém přiznání“, že se deník The Sun dopustil „nezákonných praktik“, dosáhl „monumentálního vítězství“, když urovnal svůj maratonský spor s vydavatelem listu, společností News Group Newspapers (NGN), a dostane údajně odškodnění ve výši 10 milionů liber.



NGN nabídla Harrymu „plnou a jednoznačnou omluvu“ za „závažné porušování jeho soukromí“ ze strany jejího bulvárbního deníku The Sun a za hackerské útoky na telefony, které prováděli soukromí detektivové pracující pro nyní už zrušený Murdochův bulvární deník News of the World.

Dohoda o vině a o odškodnění byla oznámena v době, kdy měl být u londýnského nejvyššího soudu zahájen proces v důsledku Harrryho pět let trvající žaloby kvůli nezákonnému shromažďování informací ze strany NGN. Tom Watson, bývalý místopředseda labouristů, rovněž uzavřel dohodu s vydavatelstvím.



Oba nyní požadují policejní a parlamentní vyšetřování „nejen nezákonné činnosti, která byla nyní konečně přiznána, ale i křivého svědectví a systematického lhaní představitelů Murdochova impéria“, uvedl jejich právní zástupce David Sherborne v prohlášení před soudem.

Mluvčí Metropolitní policie uvedl: „Očekáváme veškerou korespondenci od zúčastněných stran, na kterou budeme včas reagovat.“







„Dnes jsou lži obnaženy. A dnešek dokazuje, že nikdo nestojí nad zákonem. Nastal čas odpovědnosti,“ řekl Sherborne.Čtyřicetiletý Harry obdrží odškodné, které údajně přesáhne 10 milionů liber a má pokrýt i náklady na právní zastoupení.Podal žalobu, že se stal terčem útoku novinářů a soukromých vyšetřovatelů pracujících pro Sun i pro dnes již zaniklé News of the World a že vedení v roce 2011 zničilo důkazy, aby zabránilo policejnímu vyšetřování.Sherborne ve svém prohlášení uvedl: „Dnešním monumentálním vítězstvím společnost News UK přiznala, že Sun, vlajkový titul britského mediálního impéria Ruperta Murdocha, se dopustil nezákonných praktik.“Případ je „ospravedlněním pro stovky dalších žalobců, kteří byli k vyrovnání donuceni silou“, řekl Sherborne.Poté, co NGN vydala „více než miliardu liber“ na odškodném a právních nákladech, „aby zabránila odhalení celého obrazu, je News UK konečně pohnána k odpovědnosti za své nezákonné jednání a zjevné ignorování zákona“.Dodal: „Pravda, která nyní vyšla najevo, je, že NGN během nejméně 16 let nezákonně najala více než 100 soukromých vyšetřovatelů ve více než 35 000 případech. Dělo se tak jak v deníku Sun, tak v News of the World, a to s vědomím všech redaktorů a vedoucích pracovníků až do nejvyšších pater této firmy.„Vrcholní manažeři záměrně bránili spravedlnosti tím, že vymazali více než 30 milionů e-mailů, zničili záložní pásky a falešně zapírali - to vše tváří v tvář probíhajícímu policejnímu vyšetřování. Poté opakovaně lhali pod přísahou, aby zahladili stopy, a to jak u soudu, tak při veřejném vyšetřování.“Sherborne dodal: „Při soudním procesu v roce 2014 Rebekah Brooksová řekla: ‚Když jsem byla šéfredaktorkou Sunu, řídili jsme čistou loď‘. Nyní, o 10 let později, kdy je generální ředitelkou společnosti, přiznávají, že když byla redaktorkou Sunu, vedli zločinný podnik.„Mnozí z těch, kteří za těmito nezákonnými praktikami stáli, jsou dodnes pevně usazeni ve vedoucích pozicích jak v News UK, tak v dalších médiích po celém světě.“V prohlášení, které bylo přečteno u soudu, se uvádí: „NGN se vévodovi ze Sussexu plně a jednoznačně omlouvá za závažné zásahy deníku Sun v letech 1996 až 2011 do jeho soukromého života, včetně případů nezákonných aktivit, které prováděli soukromí detektivové pracující pro Sun.“Vydavatelství se rovněž omluvilo za „hackerské útoky na telefony, sledování a zneužívání soukromých informací“ novináři a jimi pověřenými soukromými detektivy v News of the World.Přiznalo, že „bez jakéhokoli přiznání nezákonnosti“ byla reakce NGN a následné kroky v souvislosti se zatčením za hackerské útoky na telefony v News of the World v roce 2006 „politováníhodné“.Rovněž se Harrymu omluvila za dopad „rozsáhlého zpravodajství a závažného zásahu do jeho soukromého života i soukromého života Diany, princezny z Walesu, jeho zesnulé matky, zejména v jeho mladších letech“, zaznělo u soudu.Mimo soud Watson hovořil o „přímé újmě způsobené roky nezákonného sledování“ ze strany „novinářů NGN a jejich armády soukromých vyšetřovatelů“.Pochválil Harryho a řekl: „Jednou jsem řekl, že velké šelmy bulvární džungle nemají žádné dravce. Mýlil jsem se. Mají prince Harryho. Jeho statečnost a úžasná odvaha přinesly odpovědnost do té části mediálního světa, která si myslela, že je nedotknutelná.“Watson dodal: „Kdyby měl Rupert Murdoch alespoň trochu slušnosti, měl by po tomto korporátním přiznání viny následovat osobní omluva princi Harrymu, jeho otci, našemu králi a nespočtu dalších, kteří trpěli stejným nezákonným chováním z rukou jeho mediálního impéria.“Uvedl, že „spis odhalující protiprávní jednání“ bude předložen metropolitní policii.NGN po jednání uvedla v prohlášení: „Naše dnešní omluva vévodovi ze Sussexu zahrnuje omluvu za případy nezákonných činností, které v letech 1996-2011 prováděli soukromí detektivové pracující pro Sun, nikoli novináři.Ve všech našich titulech jsou dnes zavedeny přísné kontrolní mechanismy a procesy, které zajišťují, aby se to nyní nemohlo stát. V deníku Sun nedošlo k žádnému odposlechu hlasové pošty.“Dále dodal: „Je také třeba zdůraznit, že tvrzení, která byla veřejně vznášena před soudním řízením a dokonce i po jeho skončení, že společnost News International v letech 2010-2011 zničila důkazy, by byla u soudu předmětem značných námitek.V posledních letech se na ukončení právních kroků proti NGN dohodlo více než 1 000 lidí, včetně herců Hugha Granta a Sienny Millerové, bývalého fotbalisty Paula Gascoigna, komičky Catherine Tateové a Spice Girl Melanie Chisholmové.Watsonova právnička Ellen Gallagherová řekla v pořadu BBC World At One, že se jedná o „přelomové“ urovnání, „kdy je to poprvé, co byla přiznána nezákonná činnost v Sunu, a to je něco, co bylo až dosud vždy popíráno v každé jednotlivé žalobě“.