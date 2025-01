Panama si stěžuje u OSN na Trumpovy plány "zmocnit se Panamského průplavu"

24. 1. 2025

Stálá mise Panamy při OSN zaslala generálnímu tajemníkovi organizace Antóniu Guterresovi stížnost na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve svém inauguračním projevu slíbil, že se "znovu zmocní Panamského průplavu". Stálá mise Panamy při OSN zaslala generálnímu tajemníkovi organizace Antóniu Guterresovi stížnost na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve svém inauguračním projevu slíbil, že se "znovu zmocní Panamského průplavu".

V dopise se uvádí, že v souladu s Chartou OSN se země "musí ve svých mezinárodních vztazích zdržet hrozby použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu". Dokument byl distribuován mezi 15 členů Rady bezpečnosti OSN.

Trump poprvé oznámil plány na znovuzískání kontroly nad Panamským průplavem, který USA postoupily Panamě v roce 1991, koncem prosince. Podle něj panamské úřady stanovily příliš vysoké tarify za používání průplavu a Čína má vliv na způsob jeho provozu. Trump zdůraznil, že nedovolí, aby důležitý předmět obchodu padl do "špatných rukou". Ve svém inauguračním projevu 20. ledna Trump označil předání průplavu Panamě za "hloupý dárek", protože je nyní "spravován" Čínou. Úkolem Spojených států je "vzít si to zpět", zdůraznil americký vůdce. Panamský prezident José Raúl Mulino zase označil Trumpovy výroky za "lži" a odmítl je. "Panamský průplav patří Panamě a bude i nadále patřit Panamě," zdůraznil Mulino a dodal, že to nebyl "ústupek nebo dar od Spojených států".

Panamský průplav spojuje Panamský záliv v Tichém oceánu s Karibským mořem a Atlantským oceánem. Nachází se na Panamské šíji na území státu Panama. Průplav představuje asi 3 % světového námořního obchodu. Ročně jím propluje až 14 tisíc lodí. Je nezbytný pro dovoz automobilů a dalšího komerčního zboží z Asie do USA a pro vývoz amerického zboží, včetně zkapalněného zemního plynu (LNG).

Čína průplav nekontroluje, ale dceřiná společnost Hutchison Holdings se sídlem v Hongkongu provozuje dva přístavy, Balboa a Cristobal, které se nacházejí u vstupů do průplavu. V návaznosti na Trumpovy výroky zahájila panamská vláda "vyčerpávající" audit hongkongské společnosti. Ta dostala příležitost provozovat přístavy v roce 1997, kdy Spojené království vrátilo Hongkong Číně.

