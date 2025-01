Trump v „děsivém“ rozhovoru s dánskou premiérkou znovu požadoval koupi Grónska

26. 1. 2025

Dánové jsou v krizovém režimu po Trumpově telefonátu s premiérkou Mette Frederiksenovou



Donald Trump měl podle vysokých evropských představitelů zuřivý telefonát s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou kvůli svým požadavkům na koupi Grónska.



V rozhovoru pro Financial Times úředníci uvedli, že Trump, tehdy ještě zvolený prezident, hovořil minulý týden s Frederiksenovou 45 minut, během nichž byl podle popisu agresivní a konfrontační ohledně Frederiksenové odmítnutí prodat Grónsko USA.

List Financial Times uvádí, že podle pěti současných i bývalých vysokých evropských úředníků, kteří byli o hovoru informováni, byl rozhovor „strašný“. Jeden z nich uvedl: „Frederikssonová byla velmi nervózní: „Byl velmi tvrdý. Byla to studená sprcha. Předtím bylo těžké brát ho vážně. Ale myslím si, že je to vážné a potenciálně velmi nebezpečné.“



Další osoba, která byla o hovoru informována, sdělila: „Záměr byl velmi jasný. Oni to chtějí. Dánové jsou nyní v krizovém režimu.“ Někdo další řekl: „Dánové jsou z toho naprosto vyděšení.“



Podle jednoho z bývalých dánských úředníků byl hovor „velmi tvrdým rozhovorem“, v němž Trump „pohrozil konkrétními opatřeními proti Dánsku, jako jsou cílená cla“.



Trump již dříve prohlásil, že USA musí mít Grónsko pod kontrolou, a odmítl vyloučit, že k převzetí území použije americkou vojenskou sílu. Během tiskové konference před několika týdny Trump uvedl, že USA potřebují Grónsko „kvůli ekonomické bezpečnosti“. Arktický ostrov o rozloze 2 166 007 km² je bohatý na ropu a zemní plyn a také na různé suroviny pro zelené technologie.



V rozhovoru pro televizi TV 2 na začátku tohoto měsíce Frederiksenová uvedla, že autonomní území „není na prodej“, a dodal: „Viděno očima dánské vlády, Grónsko patří Gróňanům.“



V roce 1953 se Grónsko stalo součástí Dánského království a v roce 1979 byla zavedena autonomie. Přestože Dánsko kontroluje grónskou zahraniční a bezpečnostní politiku, má Grónsko vlastní parlament.





Múte Egede, grónský premiér, během svého novoročního projevu řekl, že chce, aby se Grónsko vymanilo z „okovů kolonialismu“. Po návštěvě Donalda Trumpa mladšího na začátku letošního roku pak Egede prohlásil: „Jsme Gróňané. Nechceme být Američany. Nechceme být ani Dánové. O budoucnosti Grónska bude rozhodovat Grónsko.“







